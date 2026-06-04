NBA: a Knicks rögtön az első meccsen elvette a Spurs pályaelőnyét

A Spurs–Knicks döntő előtt az egyik nagy kérdés az volt, mennyire lesz fáradt a San Antonio azok után, hogy az előző körben hét meccsre volt szüksége a címvédő Oklahoma kiveréséhez, miközben a New York már négy mérkőzés alatt letudta a Cleveland elleni főcsoportdöntőt. Egy adott meccsen a fáradtság leginkább a mérkőzés előrehaladtával mutatkozik meg, leginkább a meccsek hajrájában, és pontosan ezt láthattuk a Spurs–Knicks nagydöntő első felvonásán is.

Az első negyedet még mondhatjuk azt, hogy meggyőző játékkal, 27–19-re behúzták a hazaiak, utána viszont fokozatosan esett vissza a teljesítményük, a harmadik negyedben már csak 21, a negyedikben pedig 19 pontot szereztek. Az utolsó játékrészben tíz pontot vert a Knicks a Spursre, amivel 105–95-re meg is ynerte a meccset.

A Knicksben meghatározó volt a meccs legeredményesebb játékosaként 30 pontot jegyző Jalen Brunson teljesítménye, de sokat számított Josh Hart 15 és Karl-Anthony Towns 12 lepattanója is, utóbbi 18 pontot is dobott. A Spursben az első nagydöntős meccsét játszó Victor Wembanyama jutott 20 pont fölé, 26 pontig, 12 lepattanó mellett, de 21 mezőnykísérletéből csak hatot értékesített.

A Knicks sorozatban a 12. meccsét nyerte meg és megtette az első lépést afelé, hogy 53 év után ismét bajnokságot nyerjen. Folytatás magyar idő szerint szombat hajnalban, még San Antonióban.

NBA, NAGYDÖNTŐ

San Antonio Spurs (nyugati 2. kiemelt)–New York Knicks (keleti 3.) 95–105 (27–19, 28–29, 21–28, 19–29)

Legjobb dobók: Wembanyama 26/6, Castle 17/3, Anunoby 17/9, Champagnie 16/15, ill. Bunson 30/6, Towns 18,



A TOVÁBBI MECCSEK

2. mérkőzés. Szombat, 2.30: Spurs–Knicks

3. mérkőzés. Kedd, 2.30: Knicks–Spurs

4. mérkőzés. Június 11., csütörtök, 2.30: Knicks–Spurs

5. mérkőzés (ha szükséges). Június 14., vasárnap: Spurs–Knicks

6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs

7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks