Saját közönsége előtt bukta el a keleti főcsoportdöntőbe jutást a Detroit Pistons

A sorozat előző meccsén a Pistons pont Clevelandben csikarta ki a sorozat hetedik meccsét, ráadásul meggyőző játékkal, 21 ponttal nyert, így senki nem számított arra, ami végül a Little Caesars Arénában történt. A hazaiak ugyanis az első percekben még vezettek, de utána láthatóan más sebességi fokozatra kapcsolt a Cavs, fordított, s az előnyt nem is engedte ki a kezéből.

A hazai közönség vélhetően nem egy 31 pontos zakóra számított, de a Cavs sikere teljesen megérdemelt volt: a vendégek mind a négy negyedet megnyerték, s a büntetőket leszámítva minden releváns statisztikában az ellenfél fölé nőttek. Evan Mobley 21 ponttal, 12 lepattanóval és hat assziszttal volt a Cavs húzóembere, de a 26 pontos Donovan Mitchell is felfelé lógott ki a mezőnyből. Kenny Atkinson együttese a főcsoportdöntőben a New York Knicksszel játszik majd a nagydöntőbe jutásért.

NBA

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

7. MÉRKŐZÉS

Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 94–125

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Cleveland Javára