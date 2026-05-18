Nemzeti Sportrádió

Saját közönsége előtt bukta el a keleti főcsoportdöntőbe jutást a Detroit Pistons

M. B.M. B.
2026.05.18. 08:17
Fotó: Getty Images
Címkék
NBA Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
A Cleveland Cavaliers magabiztos játékkal nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) keleti főcsoport-elődöntőjének hetedik, mindent eldöntő mérkőzését Detroitban, magyar idő szerint hétfő hajnalban.

A sorozat előző meccsén a Pistons pont Clevelandben csikarta ki a sorozat hetedik meccsét, ráadásul meggyőző játékkal, 21 ponttal nyert, így senki nem számított arra, ami végül a Little Caesars Arénában történt. A hazaiak ugyanis az első percekben még vezettek, de utána láthatóan más sebességi fokozatra kapcsolt a Cavs, fordított, s az előnyt nem is engedte ki a kezéből. 

A hazai közönség vélhetően nem egy 31 pontos zakóra számított, de a Cavs sikere teljesen megérdemelt volt: a vendégek mind a négy negyedet megnyerték, s a büntetőket leszámítva minden releváns statisztikában az ellenfél fölé nőttek. Evan Mobley 21 ponttal, 12 lepattanóval és hat assziszttal volt a Cavs húzóembere, de a 26 pontos Donovan Mitchell is felfelé lógott ki a mezőnyből. Kenny Atkinson együttese a főcsoportdöntőben a New York Knicksszel játszik majd a nagydöntőbe jutásért. 

NBA
KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ
7. MÉRKŐZÉS
Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 94–125
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Cleveland Javára

 

NBA Cleveland Cavaliers Detroit Pistons
Legfrissebb hírek

NBA: ismét Shai Gilgeous-Alexander az alapszakasz MVP-je

Amerikai sportok
34 perce

NBA: a Spurs bejutott a főcsoportdöntőbe, a Pistons kiharcolta a hetedik mérkőzést

Amerikai sportok
2026.05.16. 07:30

NBA: hatalmasat hajrázott a Cleveland, végül el is vette a Detroit pályaelőnyét

Amerikai sportok
2026.05.14. 07:45

Újabb gyász a NBA-ben: 47 évesen meghalt Jason Collins

Amerikai sportok
2026.05.13. 08:50

NBA: Wembanyama vezetésével a továbbjutás kapujában a San Antonio

Amerikai sportok
2026.05.13. 06:59

A Lakerst söpörve főcsoportdöntős az OKC; hazai pályán egyenlített a Cavs

Amerikai sportok
2026.05.12. 09:15

NBA: söpréssel keleti döntős a Knicks; kihasználta Wembanyama kiállítását a Wolves

Amerikai sportok
2026.05.11. 07:50

Jokics: Ha Szerbiában lennénk, mindannyiunkat kirúgnának – az NBA-rájátszás első körének értékelése

Amerikai sportok
2026.05.10. 12:25
Ezek is érdekelhetik