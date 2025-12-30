Tippek a téli bringázáshoz

Ha közelebbről szemügyre vesszük, a kesztyűviselésnek szinte kizárólag előnyei vannak. Kisebb esések, elcsúszások esetén ugyanis legtöbbször reflexszerűen a tenyerünket a földre téve igyekszünk tompítani a becsapódást vagy megkímélni magunkat a bőrfelület súlyosabb lehorzsolódásától. Tenyerünk bőrsérülései nagyon lassan gyógyulnak, és a sebek az élet szinte minden területén (írás, gépelés, kézmosás stb.) akadályoznak minket. Jobb, ha szem előtt tartjuk, hogy – ebből a szempontból – kétfajta bringás létezik: aki bukott már, és aki bukni fog.

Kesztyűket manapság szinte mindenfajta kerékpározáshoz készítenek.

A legáltalánosabb nyári kesztyű az ujjatlan kivitel. Gyártanak ugyanakkor kifejezetten meleg, nyári időjáráshoz használt hosszú ujjú kesztyűket is. Utóbbiaknál általában a mutató- és a nagyujjnál extra taposású felület található, ezek akkor előnyösek, amikor a fékkezelés megköveteli a biztos és finom adagolást. A hosszú ujjú kesztyű további jótékony hatása, hogy a kéz teljes fedettsége révén – kissé hamis – védettségérzettel lehet tekerni, így bevállalósabban is lehet haladni lefelé. Sok hegyikerékpáros ilyen kesztyűt használ.

A kesztyű hátránya, hogy enni, akár csak egy energiaszeletet kibontani vagy bringát szerelni, igen körülményes benne.

Minél veszélyesebb formáját választjuk a kerékpározásnak, annál nagyobb védelmet adó kesztyűt használjunk! A downhilles kesztyűk – ugye ebben a szakágban igen gyakoriak a kézsérülések – például nem csak a tenyérrésznek köszönhetően védenek.

Hidegben a síkesztyűk és a bringás téli kesztyűk ideje jön el. A síeléshez, különösen a sífutáshoz fejlesztett kesztyűk általában alkalmasak lehetnek kerékpározásra is. Hosszabb téli edzések esetén azonban inkább javasolt egy kifejezetten kerékpározásra tervezett darab. Egy síkesztyű szélállóbb, vízállóbb, vastagabb, melegebb, viszont nem alkalmazkodik akkora teljesítményleadáshoz, mint amekkorával a kerékpározás vagy a sífutás jár, azaz: könnyen beleizzadunk, végül épp emiatt fog átfagyni a kezünk. Egy jó téli kesztyű fontos tulajdonsága, hogy kiereszti az izzadással keletkező nedvességet, így tovább marad elviselhető a hideg.

Téli kesztyűknél fontos az is, hogy legalább egy számmal nagyobbat vegyünk, ugyanis ideális, ha van egy kis mozgástere a (meleg) levegőnek a kezünk és a kesztyű belső fala között.

Fontos megjegyezni, hogy bármit is mondanak a reklámok, csodakesztyű sajnos nem létezik, de bizonyos modellekkel (az adott kesztyűnek ideális körülmények mellett) órákig is lehet edzeni jóval nulla fok alatt is – természetesen attól is függően, hogy mennyire vagyunk fázósak.

Léteznek két- és háromujjas téli kesztyűk is. Ilyenek vásárlása előtt gondoljuk át, milyen bringával használnánk. Egy kétujjas kesztyű például nem túl biztonságos montizáshoz vagy bármilyen hagyományos kormányhoz.