Ötvenéves Tiger Woods, a milliárddolláros srác

NÉVJEGY ELDRICK TONT „TIGER” WOODS

Született: 1975. december 30., Cypress, Kalifornia

Nemzetisége: amerikai

Sportága: golf

Legjobb eredményei: 5x Masters Tournament-győztes (1997, 2001, 2002, 2005, 2019); 4x PGA Championships-győztes (1999, 2000, 2006, 2007);

3x US Open-győztes (2000, 2002, 2008); 3x The Open Championship-győztes (2000, 2005, 2006); 2x The Players-győztes (2001, 2013); 2x Laureus-díjas (2000, 2001); a Világ Golfhírességeinek Csarnoka tagja (2021)

Tiger Woods nem volt mindig Tigris, hiszen 1975. december 30-án Eldrick Tont Woods néven született Kaliforniában. Édesapja, Earl Woods vietnámi veterán volt, aki 1968-ban, kelet-ázsiai szolgálata során ismerkedett meg az édesanyával, thai, kínai és holland felmenőkkel bíró Kultida Punsawaddal.Keresztnevét, az Eldricket édesanyja választotta, mert „E”-vel kezdődik (Earl nevére utalva) és „K”-ra végződik (Kultida nevére utalva). Középső neve, a Tont hagyományos thai név. A „Tiger” becenevet apja egyik barátja, Vuong Dang Phong (dél)vietnámi ezredes után kapta, akit szintén így hívtak.

Az ESPN 2002-ben így összegezte Woods nem mindennapos származását: „Egynegyed részben thai, egynegyed részben kínai, egynegyed részben kaukázusi, egynyolcad részben afro­amerikai és egynyolcad részben őslakos amerikai.” Tiger Woods saját etnikai összetételét a beszédes „Cablinasian” szóval írta le – az általa alkotott mozaikszó a Caucasian (kaukázusi, vagyis fehér), Black (fekete), American Indian (őslakos amerikai) és Asian (ázsiai) szavakból áll össze.

Apja korán felismerte fia rendkívüli tehetségét. Tiger már kétévesen golfütőt fogott a kezében, egy évvel később pedig már televíziós showműsorokban mutatta be szemkápráztató tudását. Gyerekkora szinte teljes egészében a golf körül forgott, apja szigorú, katonás fegyelemmel irányította fejlődését. (Woods a családban nincs egyedül: unokahúga, Che­yenne Woods, aki a Wake Forest Egyetem golfcsapatában játszott, 2012-ben profi golfossá vált, és bemutatkozott az LPGA Championshipen.)

Már amatőrként is kiemelkedett a közegből: három egymást követő évben nyerte meg az amerikai bajnokságot, amire addig nem volt példa. Még nem volt húszéves, amikor profi lett, és szinte azonnal átvette az uralmat a sportág felett. Amikor 1997-ben, nem egészen 21 évesen hatalmas fölénnyel megnyerte a Masters Tournamentet, ő lett a torna legfiatalabb és első afroamerikai győztese. Ez a pillanat nemcsak sporttörténeti, hanem társadalmi jelentőségű is: Woods áttörte a golf addig jellemzően fehér, elit közegének határait.

Tiger Woods többször is szerepelt a Forbes magazin a világ legjobban fizetett sportolóit felsoroló listáján. A Golf Digest adatai szerint 1996 és 2007 között összesen 769 440 709 dollárt keresett, és a magazin már ekkor azt jósolta, hogy 2010-re átlépi az egymilliárd dolláros bevételi határt. 2009-ben a Forbes megerősítette, hogy Woods valóban a világ első olyan hivatásos sportolója lett, aki pályafutása során több mint egymilliárd dollárt keresett, beleszámítva azt a 10 millió dolláros bónuszt is, amelyet a FedEx Cup megnyeréséért kapott.

Ugyanebben az évben a Forbes Woods nettó vagyonát 600 millió dollárra becsülte, amivel az Egyesült Államok második leggazdagabb színes bőrű személyének számított Oprah Winfrey mögött. 2015-ben Woods a Forbesban a világ legjobban fizetett sportolóit rangsoroló listán a kilencedik lett, az afroamerikai sportolók között ő volt a negyedik legjobban kereső. 2022-ben ő lett az első golfozó, akinek nemhogy a bevétele, de nettó vagyona is meghaladta az egymilliárd dollárt.

Karrierje csúcsán szinte legyőzhetetlennek tűnt. Erőnléte, technikai tudása és mentális fölénye korábban sosem látott, új mércét állított fel. Összesen 15 major tornát nyert meg, hosszú éveken át vezette a világranglistát. Játéka agresszívabb, atletikusabb volt, mint elődeié, az ő hatására kezdtek a játékosok keményebb fizikai edzéseket végezni, a sportág pedig globálisan is sokkal népszerűbbé vált.

A nyilvánosság előtt Woods sokáig fegyelmezett, szinte érzelemmentes profinak mutatta magát. Magánélete azonban korántsem volt ilyen rendezett. 2004-ben feleségül vette Elin Nordegrent, egy svéd modellt (a volt migrációs miniszter, Barbro Holmberg és a rádiós újságíró, Thomas Nordegren lányát), akitől két gyermeke született, Sam Alexis és Charlie Axel. A külvilágnak a tökéletes család képét láttatták, ám 2009-ben minden összeomlott. Egy autóbaleset és az azt követő sajtóvihar során kiderült, hogy Woods számos házasságon kívüli kapcsolatot folytatott. A botrány világszerte címlapokra került („Tiger Woodsnak vége!” – harsogták a címlapok…), szponzorok fordultak el tőle, és imázsa egyik napról a másikra darabokra hullott.

Donald Trumppal nemcsak együtt golfozott Tiger Woods, de a volt menyével él együt

A válás, a nyilvános megszégyenülés és a saját bevallása szerinti szexfüggőség kezelése mélypontra sodorta. Woods hosszabb szünetet tartott, majd fokozatosan próbált visszatérni a versenyzéshez, miközben sérülésekkel is küzdött. Többször operálták a hátát és a térdét, eléggé valószínű volt, karrierje végleg véget ért.

Éppen ezért vált legendássá 2019-es Masters-győzelme. Több mint egy évtizeddel az utolsó major sikere után, rengeteg fájdalmon és kudarcon túl Woods ismét a csúcson állt. Ez a győzelem nem csupán sportteljesítmény volt, hanem hatalmas személyes diadal is: a bizonyíték arra, hogy képes volt újraépíteni önmagát.

A magánéletében azóta sokkal visszafogottabb. Gyermekeivel szoros kapcsolatot ápol, gyakran jelenik meg velük golfeseményeken, és nyíltan beszél arról, hogy apaként más ember lett. Bár új párkapcsolatai is voltak és vannak (például az alpesisí-ikon Lindsey Vonn, a stylist Kristin Smith és az étteremvezető Woods Erica Herman, néhány hónapja pedig „hivatalosan” is Donald Trump egykori menyével, Vanessa Trumppal él…), Woods ma már tudatosan kerüli a reflektorfényt, és igyekszik tanulni korábbi hibáiból.

A golfkirály buddhistaként nevelkedett, és gyermekkorától kezdve aktívan gyakorolta is a vallását. Saját elmondása szerint hűtlenségei abból fakadtak, hogy szem elől tévesztette a buddhizmus tanításait. Mint fogalmazott: „A buddhizmus arra tanít, hogy ne kövessek minden ösztönt, és hogy megtanuljam az önfegyelmet. Nyilvánvalóan elvesztettem a kapcsolatot azzal, amit tanítottak nekem.”

Woods politikailag minden hangszeren játszik, 2009 januárjában például beszédet mondott a hadsereg tiszteletére a We Are One: The Obama Inaugural Celebration elnevezésű eseményen a Lincoln-emlékműnél, majd Barack Obamához a Fehér Házba is ellátogatott, miközben az általa rendezett golfversenyt, az AT&T Nationalt népszerűsítette. 2016 decemberében, majd 2017 novemberében viszont Donald Trump elnökkel golfozott a floridai West Palm Beachben található Trump International Golf Clubban, Vanessával való kapcsolatáról nem is beszélve.

Tiger Woods öröksége messze túlmutat az általa nyert trófeákon. Ő az, aki bizonyította, hogy a golf mennyire dinamikus és látványos sportág. Egyúttal élő példája annak is, hogy a zsenialitás nem véd meg a személyes bukásoktól – de az újjászületés lehetőségét is mindig magában hordozza.