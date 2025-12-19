Nemzeti Sportrádió

A Ferrari kitűzte az autóbemutatója időpontját

2025.12.19. 12:23
A Ferrari bejáratással egybekötött bemutatót tart Fioranóban (Fotó: AFP)
F1 autóbemutató Formula–1 Ferrari
A Formula–1-es Ferrari hivatalosan is megerősítette, mikor leplezi le a 2026-os versenygépét, ezzel már nyolc csapat autóbemutatójának időpontja ismert.

Több Formula–1-es csapat is úgy döntött, hogy már a január végén esedékes első téli teszt előtt tart bemutatót, e tárborhoz csatlakozott legutóbb a Ferrari, amelyik január 23-t tűzte ki a leleplezésre. E dátum elég népszerű az alakulatok körében, hiszen a marnellóiak az Alpine-nal és a Haasszal egy napon mutatják meg az autójukat 

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur a Scuderia hagyományos karácsonyi eseményén osztotta meg, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is bejáratással köti össze az autóbemutatót, aminek értelmében a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton már aznap pályára viheti  a 2026-os versenygépet Fioranóban.

„Ez azt jelenti, hogy január 22-én fejezzük be az autót. Ez agresszív, de mindenki így lesz ezzel – jelentette ki a francia szakember, aki hozzátette, a kocsi nevéről is a bemutatón hull le a lepel. – Ez is a bemutató részét fogja képezni, kicsit később meg fogják tudni. Nem szeretnék minden részletet előre feltárni.”

A mezőny rendelkezésére jövőre összesen kilenc tesztnap áll, hogy felkészülhessen az új szabálykorszakra. „Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy kilenc tesztnapunk van. Az elmúlt négy-öt évben mindössze négy nap állt a rendelkezésünkre. Ez most előnyt jelent, de nyilván teljesen más programot követel meg. Egy ilyen szezonban a megbízhatóság jelenti az elsődleges célt.”

„Ha visszatekintünk, elég sok volt a kiesés, amikor legutóbb új erőforrásokat vezettek be. Ezért a megtett távon lesz a hangsúly Barcelonában annak érdekében, hogy felmérjük az autó megbízhatóságát, és azt, mely területeken kell javulnunk, és hol kell beavatkoznunk. Ha a bahreini teszten lép fel valamilyen probléma, akkor nem lesz elég idő reagálni rá az Ausztrál Nagydíj előtt.”

A Ferrari a nyolcadik csapat, amelyik kitűzte a bemutatója dátumát, már csak a McLaren, a Mercedes, valamint a Williams programja ismeretlen. 
 

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLaren 
Ferrarijanuár 23.
Red Bulljanuár 15.
Mercedes 
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williams 
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

