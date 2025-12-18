Verstappen új rajtszámmal vág neki a 2026-os idénynek

Noha alapvetően nincs lehetőség rajtszám módosítására, így Verstappennek a 33-ashoz kellene visszatérnie, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) friss szabályváltoztatása utat nyitott a pilóta előtt, hogy újat válasszon.

Verstappen ezt kihasználva a 3-as szám mellett döntött, amit a korábbi csapattársa, Daniel Ricciardo használt. Noha az ausztrál 2024 végén vonult vissza, és így még nem járt le a szövetség által előírt két év, a holland pilóta az FIA-tól megkapta az engedélyt a 3-as rajtszám használatára, amit a közösségi oldalán már meg is erősített.

„Nem a 33-as lesz – jelentette ki a Red Bull-os a Viaplaynek adott interjújában. – A kedvenc számom mindig is a 3-as volt az 1-es mellett. Most van lehetőségünk, hogy váltsunk. A 3-as lesz. A 33-as is rendben volt, de inkább az egy darab 3-ast szeretem a duplázás helyett. Mindig azt mondtam, hogy ez dupla boldogságot jelent, de a Formula–1-ben már megvolt a szerencsém.”



