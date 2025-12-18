Verstappen új rajtszámmal vág neki a 2026-os idénynek
Max Verstappen a 2015-ös bemutatkozásakor a 33-as rajtszámot választotta, részben azért, mert akkor a 3-as rajtszám már foglalt volt Daniel Ricciardo által. A holland pilóta 2021-ben először szerezte meg a világbajnoki címet, így 2022-ben már az 1-es rajtszám szerepelt a Red Bullján, mint ahogyan az azt követő három szezonban is.
Verstappen sikerszériája 2025-ben ugyanakkor véget ért, és két ponttal alulmaradt Lando Norrisszal szemben az egyéni összetettben, így a soron következő idényben már a brit versenyzőt illeti meg az 1-es rajtszám használata, amivel élni is fog, így az a McLarenen fog díszelegni.
Noha alapvetően nincs lehetőség rajtszám módosítására, így Verstappennek a 33-ashoz kellene visszatérnie, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) friss szabályváltoztatása utat nyitott a pilóta előtt, hogy újat válasszon.
Verstappen ezt kihasználva a 3-as szám mellett döntött, amit a korábbi csapattársa, Daniel Ricciardo használt. Noha az ausztrál 2024 végén vonult vissza, és így még nem járt le a szövetség által előírt két év, a holland pilóta az FIA-tól megkapta az engedélyt a 3-as rajtszám használatára, amit a közösségi oldalán már meg is erősített.
„Nem a 33-as lesz – jelentette ki a Red Bull-os a Viaplaynek adott interjújában. – A kedvenc számom mindig is a 3-as volt az 1-es mellett. Most van lehetőségünk, hogy váltsunk. A 3-as lesz. A 33-as is rendben volt, de inkább az egy darab 3-ast szeretem a duplázás helyett. Mindig azt mondtam, hogy ez dupla boldogságot jelent, de a Formula–1-ben már megvolt a szerencsém.”