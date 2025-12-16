Formula–1: a Portugál Nagydíj hat év után tér vissza a versenynaptárba

A Formula–1 irányító szervezete kétéves megállapodást írt alá a portugál kormánnyal, a helyi turisztikai hatósággal és az algarvei pályát üzemeltető Parkalgarral, így 2027-től visszatér a Portugál Nagydíj az F1 vérkeringésébe.

A portimaói Autódromo Internacional do Algarve 2020-ban és 2021-ben már megrendezte a Portugál Nagydíjat.

Portugália 1958-ban rendezett először Formula–1-es futamot, akkor még Portóban, de Monsanto és Estoril is a helyszínek között volt. Utóbbi futamon nyert először pályafutása során Ayrton Senna (1985).

Portimao arról is nevezetes, hogy 2020-ban Lewis Hamilton itt döntötte meg Michael Schumacher csúcsát, hiszen 92. győzelmét ünnepelhette a sorozatban. A brit pilóta az egyetlen a mostani mezőnyben, aki már nyert Portugál Nagydíjat, sőt, kétszer is, mivel 2021-ben is őt intették le elsőnek.