F1: Max Verstappen a bevételi lista élén

A Red Bull istálló 28 éves holland kiválósága a kimutatás szerint nagyjából 114 millió ausztrál dollárral (25.2 milliárd forint) lett gazdagabb az idei esztendőben, ami hárommillióval több mint tavaly. Az összeg Verstappen 97 milliós alapfizetéséből és a 16 milliós teljesítmény-bónuszból áll össze, és a holland pilóta pénzügyi elsősége annak ellenére sem forgott veszélyben, hogy végül két ponttal lemaradt a világbajnoki címről, amelyet Lando Norris, a McLaren brit versenyzője kaparintott meg.

A Forbes kereseti listájának második helyén a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton végzett 105 millió ausztrál dolláros (23.2 milliárd forint) fizetésének és 752 ezres bónuszainak köszönhetően. A brit versenyző a Ferrarinál töltött első idényében az F1 történetének legmagasabb garantált alapbérét kapta meg.

A bevételi rangsor harmadik helyén a világbajnok Norris végzett 86.4 millió ausztrál dollárra (19.1 milliárd forint) becsült összeggel, ötödikként pedig Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája zárt 45 milliós (9.9 milliárd forint) bevétellel.

Nagyot lépett előre – hetedikről negyediknek – Oscar Piastri, a konstruktőri vb-címet sorozatban másodszor elhódító McLaren ausztrál versenyzője, aki összességében 23.3 millió ausztrál dollárral többet keresett, mint a tavalyi 33 milliós összeg, aminek elsődleges oka a folyamatos dobogós helyezések miatt kapott bónuszok mértéke.

A Forbes listája a szponzori bevételekkel nem számolt, de a magazin megjegyezte, hogy változatlanul Hamilton a Formula–1 kereskedelmi szempontból legvonzóbb versenyzője, az ő „pályán kívüli” keresetét 30 millió ausztrál dollárra becsülik, szemben például Verstappen szponzorációs forrásokból összeszedett, kilencmillióra taksált összegével.







