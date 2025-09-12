ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026

Újdonság az idényben, hogy légióskorlát lép életbe, és az egy mérkőzésre csapatonként nevezhető külföldi játékosok maximális száma nyolc lesz, ráadásul a meccskeretben minden csapatnak kötelező lesz egy U21-es és két U24-es nem külföldi mezőnyjátékost is szerepeltetnie. Ha ezt valamelyik csapat nem teljesíti, csökken az adott meccsre nevezhető játékosai létszáma.
A lebonyolítás hasonló lesz az előző évadhoz képest, de ezúttal kilenc együttes szerepel a bajnokságban, miután a Ferencváros az osztrák bázisú ICE HL-be nevezett.
Az alapszakaszban mindegyik csapat 32 mérkőzést játszik, minden ellenféllel kétszer hazai, kétszer idegen környezetben január 28-ig.
A magyar bajnoki helyezések – változatlanul – külön rájátszásban dőlnek el. A magyar csapatok egymás ellen elért eredményei alapján kialakuló tabella alapján az első két helyezett automatikusan az ob I elődöntőjébe jut, a másik négy az egyik fél második győzelméig tartó párharcban vív meg érte. Az elődöntőben és a döntőben már három meccset kell megnyerni a továbbjutáshoz/győzelemhez.
Az Erste Liga rájátszásába az alapszakasz első nyolc helyezettje jut, és a párharcok kivétel nélkül az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.
ALAPSZAKASZ
Szeptember 12.
Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia
Corona Brasov–UTE
SC Csíkszereda–FEHA19
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Szeptember 14.
Gyergyói HK–UTE
Corona Brasov–FEHA19
SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
Szeptember 19.
Budapest Jégkorong Akadémia–DEAC
UTE–SC Csíkszereda
FEHA19–Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov
Szeptember 21.
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda
DEAC–Gyergyói HK
Budapest Jégkorong Akadémia–Corona Brasov
Szeptember 26.
Corona Brasov–SC Csíkszereda
Budapest Jégkorong Akadémia–Dunaújvárosi Acélbikák
UTE–DEAC
FEHA19–DVTK Jegesmedvék
Szeptember 28.
Gyergyói HK–Corona Brasov
UTE–Budapest Jégkorong Akadémia
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
DEAC–DVTK Jegesmedvék
Október 3.
Budapest Jégkorong Akadémia–FEHA19
Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov
DEAC–SC Csíkszereda
Október 5.
UTE–Gyergyói HK
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
FEHA19–Corona Brasov
Budapest Jégkorong Akadémia–SC Csíkszereda
Október 10.
Corona Brasov–DEAC
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia
Október 12.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék
UTE–FEHA19
SC Csíkszereda–DEAC
Október 17.
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
DEAC–FEHA19
Október 19.
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–Corona Brasov
DVTK Jegesmedvék–DEAC
Október 24.
Gyergyói HK–FEHA19
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–UTE
Budapest Jégkorong Akadémia–DEAC
Október 26.
Gyergyói HK–UTE
Corona Brasov–FEHA19
SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia
Október 31.
Budapest Jégkorong Akadémia–Gyergyói HK
UTE–Corona Brasov
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
FEHA19–SC Csíkszereda
November 2.
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
FEHA19–UTE
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
DEAC–Corona Brasov
November 11.
FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia
November 14.
Gyergyói HK–Corona Brasov
UTE–DVTK Jegesmedvék
DEAC–FEHA19
November 16.
Gyergyói HK–SC Csíkszereda
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
DVTK Jegesmedvék–FEHA19
Budapest Jégkorong Akadémia–UTE
November 21.
UTE–SC Csíkszereda
DEAC–Corona Brasov
November 22.
FEHA19–Gyergyói HK
November 23.
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK
Budapest Jégkorong Akadémia–SC Csíkszereda
November 28.
Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
Gyergyói HK–DEAC
FEHA19–UTE
November 30.
Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia
Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék
UTE–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–DEAC
December 3.
Budapest Jégkorong Akadémia–UTE
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
December 5.
Corona Brasov–Gyergyói HK
DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia
December 7.
SC Csíkszereda–Gyergyói HK
DVTK Jegesmedvék–DEAC
December 19.
UTE–Corona Brasov
Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK
FEHA19–SC Csíkszereda
DEAC–DVTK Jegesmedvék
December 21.
Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov
DVTK Jegesmedvék–UTE
DEAC–SC Csíkszereda
Budapest Jégkorong Akadémia–Gyergyói HK
December 26.
SC Csíkszereda–Corona Brasov
Budapest Jégkorong Akadémia–DVTK Jegesmedvék
UTE–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
December 28.
Corona Brasov–Gyergyói HK
UTE–Budapest Jégkorong Akadémia
DVTK Jegesmedvék–FEHA19
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
December 30.
Gyergyói HK–SC Csíkszereda
Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia
FEHA19–DEAC
DVTK Jegesmedvék–UTE
Január 2.
Budapest Jégkorong Akadémia–DVTK Jegesmedvék
Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda
UTE–Gyergyói HK
FEHA19–Corona Brasov
Január 4.
UTE–FEHA19
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda
DEAC–Gyergyói HK
Budapest Jégkorong Akadémia–Corona Brasov
Január 9.
Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák
SC Csíkszereda–UTE
Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
Budapest Jégkorong Akadémia–FEHA19
Január 11.
Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
Corona Brasov–UTE
SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia
Január 16.
SC Csíkszereda–Gyergyói HK
Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia
UTE–DVTK Jegesmedvék
FEHA19–DEAC
Január 18.
Corona Brasov–SC Csíkszereda
FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia
DEAC–UTE
Január 23.
Gyergyói HK–DEAC
SC Csíkszereda–FEHA19
Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Január 25.
Gyergyói HK–FEHA19
Corona Brasov–DEAC
Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia
Január 28.
Budapest Jégkorong Akadémia–Dunaújvárosi Acélbikák
DEAC–UTE
FEHA19–DVTK Jegesmedvék