ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026

Újdonság az idényben, hogy légióskorlát lép életbe, és az egy mérkőzésre csapatonként nevezhető külföldi játékosok maximális száma nyolc lesz, ráadásul a meccskeretben minden csapatnak kötelező lesz egy U21-es és két U24-es nem külföldi mezőnyjátékost is szerepeltetnie. Ha ezt valamelyik csapat nem teljesíti, csökken az adott meccsre nevezhető játékosai létszáma.

A lebonyolítás hasonló lesz az előző évadhoz képest, de ezúttal kilenc együttes szerepel a bajnokságban, miután a Ferencváros az osztrák bázisú ICE HL-be nevezett.

Az alapszakaszban mindegyik csapat 32 mérkőzést játszik, minden ellenféllel kétszer hazai, kétszer idegen környezetben január 28-ig.

A magyar bajnoki helyezések – változatlanul – külön rájátszásban dőlnek el. A magyar csapatok egymás ellen elért eredményei alapján kialakuló tabella alapján az első két helyezett automatikusan az ob I elődöntőjébe jut, a másik négy az egyik fél második győzelméig tartó párharcban vív meg érte. Az elődöntőben és a döntőben már három meccset kell megnyerni a továbbjutáshoz/győzelemhez.

Az Erste Liga rájátszásába az alapszakasz első nyolc helyezettje jut, és a párharcok kivétel nélkül az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.

ALAPSZAKASZ

Szeptember 12.

Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia

Corona Brasov–UTE

SC Csíkszereda–FEHA19

DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Szeptember 14.

Gyergyói HK–UTE

Corona Brasov–FEHA19

SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák

Szeptember 19.

Budapest Jégkorong Akadémia–DEAC

UTE–SC Csíkszereda

FEHA19–Gyergyói HK

DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov

Szeptember 21.

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda

DEAC–Gyergyói HK

Budapest Jégkorong Akadémia–Corona Brasov

Szeptember 26.

Corona Brasov–SC Csíkszereda

Budapest Jégkorong Akadémia–Dunaújvárosi Acélbikák

UTE–DEAC

FEHA19–DVTK Jegesmedvék

Szeptember 28.

Gyergyói HK–Corona Brasov

UTE–Budapest Jégkorong Akadémia

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

DEAC–DVTK Jegesmedvék

Október 3.

Budapest Jégkorong Akadémia–FEHA19

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK

DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov

DEAC–SC Csíkszereda

Október 5.

UTE–Gyergyói HK

Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

FEHA19–Corona Brasov

Budapest Jégkorong Akadémia–SC Csíkszereda

Október 10.

Corona Brasov–DEAC

Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia

Október 12.

Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék

UTE–FEHA19

SC Csíkszereda–DEAC

Október 17.

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

DEAC–FEHA19

Október 19.

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–Corona Brasov

DVTK Jegesmedvék–DEAC

Október 24.

Gyergyói HK–FEHA19

Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–UTE

Budapest Jégkorong Akadémia–DEAC

Október 26.

Gyergyói HK–UTE

Corona Brasov–FEHA19

SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia

Október 31.

Budapest Jégkorong Akadémia–Gyergyói HK

UTE–Corona Brasov

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

FEHA19–SC Csíkszereda

November 2.

Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

FEHA19–UTE

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK

DEAC–Corona Brasov

November 11.

FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia

November 14.

Gyergyói HK–Corona Brasov

UTE–DVTK Jegesmedvék

DEAC–FEHA19

November 16.

Gyergyói HK–SC Csíkszereda

Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

DVTK Jegesmedvék–FEHA19

Budapest Jégkorong Akadémia–UTE

November 21.

UTE–SC Csíkszereda

DEAC–Corona Brasov

November 22.

FEHA19–Gyergyói HK

November 23.

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK

Budapest Jégkorong Akadémia–SC Csíkszereda

November 28.

Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia

SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

Gyergyói HK–DEAC

FEHA19–UTE

November 30.

Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia

Corona Brasov–DVTK Jegesmedvék

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–DEAC

December 3.

Budapest Jégkorong Akadémia–UTE

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

December 5.

Corona Brasov–Gyergyói HK

DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia

December 7.

SC Csíkszereda–Gyergyói HK

DVTK Jegesmedvék–DEAC

December 19.

UTE–Corona Brasov

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK

FEHA19–SC Csíkszereda

DEAC–DVTK Jegesmedvék

December 21.

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov

DVTK Jegesmedvék–UTE

DEAC–SC Csíkszereda

Budapest Jégkorong Akadémia–Gyergyói HK

December 26.

SC Csíkszereda–Corona Brasov

Budapest Jégkorong Akadémia–DVTK Jegesmedvék

UTE–DEAC

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

December 28.

Corona Brasov–Gyergyói HK

UTE–Budapest Jégkorong Akadémia

DVTK Jegesmedvék–FEHA19

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák

December 30.

Gyergyói HK–SC Csíkszereda

Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia

FEHA19–DEAC

DVTK Jegesmedvék–UTE

Január 2.

Budapest Jégkorong Akadémia–DVTK Jegesmedvék

Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda

UTE–Gyergyói HK

FEHA19–Corona Brasov

Január 4.

UTE–FEHA19

DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda

DEAC–Gyergyói HK

Budapest Jégkorong Akadémia–Corona Brasov

Január 9.

Corona Brasov–Dunaújvárosi Acélbikák

SC Csíkszereda–UTE

Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

Budapest Jégkorong Akadémia–FEHA19

Január 11.

Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

Corona Brasov–UTE

SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia

Január 16.

SC Csíkszereda–Gyergyói HK

Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia

UTE–DVTK Jegesmedvék

FEHA19–DEAC

Január 18.

Corona Brasov–SC Csíkszereda

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia

DEAC–UTE

Január 23.

Gyergyói HK–DEAC

SC Csíkszereda–FEHA19

Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia

DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Január 25.

Gyergyói HK–FEHA19

Corona Brasov–DEAC

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia

Január 28.

Budapest Jégkorong Akadémia–Dunaújvárosi Acélbikák

DEAC–UTE

FEHA19–DVTK Jegesmedvék