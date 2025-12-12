Nemzeti Sportrádió

Az Újpest ezúttal a Kecskemétet verte meg simán a futsal NB I-ben

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 00:23
null
Fotó: Újpest
Címkék
futsal NB I futsal NB I
Az Újpest 4–0-ra legyőzte a Kecskemétet a futsal NB I csütörtöki játéknapján. A lila-fehérek továbbra is második helyen állnak, három pontra a Veszprémtől. A HOPE 3–2-re legyűrte a PEAC-ot, ezzel zárkózott rá.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
Kecskemét–Újpest 4–0
HOPE–DEAC 3–2

Az állás
  1. Veszprém 48 pont (16 mérkőzés)
  2. Újpest 45 pont (17)
  3. Nyíregyháza 34 pont (16)
  4. Nyírbátor 26 pont (17)
  5. DEAC 25 pont (17)
  6. Aramis SE 22 pont (16) 
  7. Kecskemét 22 pont (18) 
  8. PTE-PEAC 19 pont (16)  
  9. H.O.P.E. Futsal 17  pont (18)
10.  Berettyóújfalu 16 pont (16)
11. Magyar Futsal Akadémia 12 pont (16)
12. Haladás 4 pont (17)    

 

futsal NB I futsal NB I
Legfrissebb hírek

NB I: izraeli és amerikai klubok is érdeklődnek a ZTE brazilja iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
10 órája

Katona Levente kétmeccses eltiltást kapott, 8 klubot is megbüntettek a szurkolóik miatt

Labdarúgó NB I
11 órája

Meghosszabbította Bárány Donát szerződését a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
11 órája

Ridwan Popoola lehet a várdaiak nagy dobása

Labdarúgó NB I
19 órája

Miljan Krpics: Mindannyiunk álma a bajnoki aranyérem megszerzése

Labdarúgó NB I
2025.12.10. 08:31

Kerítésen innen és túl – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 23:50

Ahogy azt Révész Attila előre jelezte, máris megvan a Kisvárda első téli érkezője

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 16:55

Ötvös Bence gólokkal hangolt a Rangers elleni El-csatára

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 12:07
Ezek is érdekelhetik