Az Újpest ezúttal a Kecskemétet verte meg simán a futsal NB I-ben

Az Újpest 4–0-ra legyőzte a Kecskemétet a futsal NB I csütörtöki játéknapján. A lila-fehérek továbbra is második helyen állnak, három pontra a Veszprémtől. A HOPE 3–2-re legyűrte a PEAC-ot, ezzel zárkózott rá.

FÉRFI FUTSAL NB I

Kecskemét–Újpest 4–0

HOPE–DEAC 3–2 Az állás

1. Veszprém 48 pont (16 mérkőzés)

2. Újpest 45 pont (17)

3. Nyíregyháza 34 pont (16)

4. Nyírbátor 26 pont (17)

5. DEAC 25 pont (17)

6. Aramis SE 22 pont (16)

7. Kecskemét 22 pont (18)

8. PTE-PEAC 19 pont (16)

9. H.O.P.E. Futsal 17 pont (18)

10. Berettyóújfalu 16 pont (16)

11. Magyar Futsal Akadémia 12 pont (16)

12. Haladás 4 pont (17)