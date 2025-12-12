Pénteki sportműsor: Union Berlin–RB Leipzig a Bundesligában; elődöntő a női kézilabda-vb-n

DECEMBER 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

20.45: Angers–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

20.30: Union Berlin–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

20.45: Lecce–Pisa (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

20. FORDULÓ

19.30: Kolozsvári CFR–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Girona (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 17. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Haladás

18.30: Berettyóújfalu–PTE-PEAC

19.50: Aramis SE–Nyírbátor

20.30: Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)

Ian White (angol)–Mervyn King (angol)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)

20.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)

GOLF

19.00: Grant Thornton Invitational, 1. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

18.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

1. FORDULÓ

15.00: Lengyelország–Franciaország

19.00: Magyarország–Olaszország

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE

2. FORDULÓ

15.00: Szlovákia–Japán

19.30: Franciaország–Magyarország

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ

17.45: Franciaország–Németország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

20.45: Hollandia–Norvégia, Rotterdam (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Bayern München (német)

19.30: Monaco (francia)–Fenerbahce (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 136, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

12.45: Négy nemzet bajnoksága, Eperjes

SZNÚKER

14.00 és 19.45: European series, Shoot out, 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.00: világkupa, nőI lesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)

Sífutás

17.05: világkupa, férfi- és női csapatsprint, Davos (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

11.45: világkupa, Hochfilzen (Tv: Eurosport1)

14.15: világkupa, női sprint, Hochfilzen (Tv: Eurosport2)

Síugrás

15.35: világkupa, Klingenthal (Tv: Eurosport2)

Szabad stílusú sí

12.45: világkupa, Val Thorens (Tv: Eurosport1)

TRIATLON

7.45: PTO Tour, Doha (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk dr. Gál Andrea

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott az idei világbajnokságon

12.00: Bajnokok. Csonkics Tünde sakkolimpiai ezüst- és bronzérmes, magyar bajnok sakkozóval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Visszatekintés a nemzetközi kupasorozatok őszi szezonjára Bene Ferenccel és Cselőtei Márkkal

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Göbölyös Gábor, Jó András

17.00: Beszéljünk magyarul!

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Jó András

17.45: Közvetítés a Franciaország–Németország női kézilabda-világbajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Marosán György

19.00: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi jégkorong Nemzetek Európai Kupája-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Erdei Márk

21.00: Közvetítés a Norvégia–Hollandia női kézilabda-világbajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Marosán György

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval