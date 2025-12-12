Pénteki sportműsor: Union Berlin–RB Leipzig a Bundesligában; elődöntő a női kézilabda-vb-n
DECEMBER 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
20.45: Angers–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
20.45: Lecce–Pisa (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
20. FORDULÓ
19.30: Kolozsvári CFR–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Girona (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 17. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Haladás
18.30: Berettyóújfalu–PTE-PEAC
19.50: Aramis SE–Nyírbátor
20.30: Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)
20.00 (Tv: Sport1)
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
GOLF
19.00: Grant Thornton Invitational, 1. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
18.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar
JÉGKORONG
SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
1. FORDULÓ
15.00: Lengyelország–Franciaország
19.00: Magyarország–Olaszország
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE
2. FORDULÓ
15.00: Szlovákia–Japán
19.30: Franciaország–Magyarország
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ
17.45: Franciaország–Németország, Rotterdam (Tv: M4 Sport)
20.45: Hollandia–Norvégia, Rotterdam (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Bayern München (német)
19.30: Monaco (francia)–Fenerbahce (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Crvena zvezda (szerb)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 136, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
12.45: Négy nemzet bajnoksága, Eperjes
SZNÚKER
14.00 és 19.45: European series, Shoot out, 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.00: világkupa, nőI lesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)
Sífutás
17.05: világkupa, férfi- és női csapatsprint, Davos (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
11.45: világkupa, Hochfilzen (Tv: Eurosport1)
14.15: világkupa, női sprint, Hochfilzen (Tv: Eurosport2)
Síugrás
15.35: világkupa, Klingenthal (Tv: Eurosport2)
Szabad stílusú sí
12.45: világkupa, Val Thorens (Tv: Eurosport1)
TRIATLON
7.45: PTO Tour, Doha (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk dr. Gál Andrea
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott az idei világbajnokságon
12.00: Bajnokok. Csonkics Tünde sakkolimpiai ezüst- és bronzérmes, magyar bajnok sakkozóval beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Visszatekintés a nemzetközi kupasorozatok őszi szezonjára Bene Ferenccel és Cselőtei Márkkal
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Göbölyös Gábor, Jó András
17.00: Beszéljünk magyarul!
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Jó András
17.45: Közvetítés a Franciaország–Németország női kézilabda-világbajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Marosán György
19.00: Közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi jégkorong Nemzetek Európai Kupája-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Erdei Márk
21.00: Közvetítés a Norvégia–Hollandia női kézilabda-világbajnoki elődöntőről. Kommentátor: Jó András, Marosán György
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval