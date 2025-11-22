A címvédő Gyergyó a 13. győzelmét is megszerezte az Erste-idényben
JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
FEHA19–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (1–1, 0–3, 1–2)
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 235 néző. V: Rencz, Haszonits, Sábián, Dömötör
FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi, / Nagy D., Salamon Z. / Szabó P., Joó – BUCSKIN 1, Zapernick (1), Nádor / Blasits, FARKAS L. (1), Simon / Atlasz 1, Alapi (1), Erdősi / Erdőhelyi, Pallós, Hiezl M. Edző: Tokaji Viktor
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen 1, O. WILLIAMS / Mesikämmen (1), FEJES 2 / Raymond, Imre 1 / Sándor –Vincze P. 1, Császár 1, BODÓ (3) / ORBAN (2), Gerads, Sárpátki (1) / Ambrus G. (1), Tranca (1), Szigeti / Sándor-Székely (1), Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala
Kapura lövések: 17–42. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Markus Juurikkala: – Tetszett az első harmad, uraltuk a játékot, még ha az eredményen ez nem is feltétlenül látszott. Jól védekezett az ellenfél, mi igyekeztünk minőségi helyzeteket kialakítani, de nem használtuk ki ezeket. A második harmadban kiállítások tördelték a játékot, megtörték a ritmusunkat, de a harmad végén gólokat tudtunk szerezni, kifizetődött a türelmünk. A harmadik harmadban visszaesett a játék színvonala. A három pont volt a célunk, mindig vannak tanulságok, ma is.
Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, jól is fejeztük be a meccset. Látszik, hogy sokat dolgozunk a hétköznapokban, hogy kijöjjünk a gödörből, bár nem is biztos, hogy abban vagyunk. Lehet, hogy ennyire vagyunk képesek idén, és ebből kell kihozni a maximumot. Ma is hat top emberünk hiányzott sérülés miatt. Jól álltunk bele a meccsbe, a skill eldöntötte a meccset, de végigdolgoztuk a 60 percet.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyergyói Hoki Klub
|14
|13
|–
|–
|1
|76–24
|+52
|39
|2. Corona Brasov
|16
|11
|–
|1
|4
|63–46
|+17
|34
|3. UTE
|16
|9
|1
|–
|6
|55–49
|+6
|29
|4. Sport Club Csíkszereda
|15
|7
|1
|1
|6
|47–43
|+4
|24
|5. DVTK Jegesmedvék
|15
|7
|1
|1
|6
|53–44
|+9
|24
|6. DEAC
|16
|5
|1
|5
|5
|54–51
|+3
|22
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
|14
|3
|3
|–
|8
|41–50
|–9
|15
|8. FEHA19
|18
|4
|–
|1
|13
|43–78
|–35
|13
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|16
|2
|2
|–
|12
|40–87
|–47
|10