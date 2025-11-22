A címvédő Gyergyó a 13. győzelmét is megszerezte az Erste-idényben

Nemzeti Sportrádió

A jégkorong Erste Liga alapszakaszának szombati játéknapján a Gyergyói HK 6–2-re legyőzte a FEHA19-et.

JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
FEHA19–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (1–1, 0–3, 1–2)
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 235 néző. V: Rencz, Haszonits, Sábián, Dömötör
FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi, / Nagy D., Salamon Z. / Szabó P., Joó – BUCSKIN 1, Zapernick (1), Nádor / Blasits, FARKAS L. (1), Simon / Atlasz 1, Alapi (1), Erdősi / Erdőhelyi, Pallós, Hiezl M. Edző: Tokaji Viktor
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen 1, O. WILLIAMS / Mesikämmen (1), FEJES 2 / Raymond, Imre 1 / Sándor –Vincze P. 1, Császár 1, BODÓ (3) / ORBAN (2), Gerads, Sárpátki (1) / Ambrus G. (1), Tranca (1), Szigeti / Sándor-Székely (1), Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala
Kapura lövések: 17–42. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Markus Juurikkala: – Tetszett az első harmad, uraltuk a játékot, még ha az eredményen ez nem is feltétlenül látszott.  Jól védekezett az ellenfél, mi igyekeztünk minőségi helyzeteket kialakítani, de nem használtuk ki ezeket. A második harmadban kiállítások tördelték a játékot, megtörték a ritmusunkat, de a harmad végén gólokat tudtunk szerezni, kifizetődött a türelmünk. A harmadik harmadban visszaesett a játék színvonala. A három pont volt a célunk, mindig vannak tanulságok, ma is.
Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, jól is fejeztük be a meccset. Látszik, hogy sokat dolgozunk a hétköznapokban, hogy kijöjjünk a gödörből, bár nem is biztos, hogy abban vagyunk. Lehet, hogy ennyire vagyunk képesek idén, és ebből kell kihozni a maximumot. Ma is hat top emberünk hiányzott sérülés miatt. Jól álltunk bele a meccsbe, a skill eldöntötte a meccset, de végigdolgoztuk a 60 percet.

AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGk 
1. Gyergyói Hoki Klub1413176–24+5239 
2. Corona Brasov16111463–46+1734 
3. UTE1691655–49+629 
4. Sport Club Csíkszereda15711647–43+424 
5. DVTK Jegesmedvék15711653–44+924 
6. DEAC16515554–51+322 
7. Budapest Jégkorong Akadémia1433841–50–915 
8. FEHA1918411343–78–3513 
9. Dunaújvárosi Acélbikák16221240–87–4710 

 

 

