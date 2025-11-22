A címvédő Gyergyó a 13. győzelmét is megszerezte az Erste-idényben

JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

FEHA19–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (1–1, 0–3, 1–2)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 235 néző. V: Rencz, Haszonits, Sábián, Dömötör

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi, / Nagy D., Salamon Z. / Szabó P., Joó – BUCSKIN 1, Zapernick (1), Nádor / Blasits, FARKAS L. (1), Simon / Atlasz 1, Alapi (1), Erdősi / Erdőhelyi, Pallós, Hiezl M. Edző: Tokaji Viktor

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen 1, O. WILLIAMS / Mesikämmen (1), FEJES 2 / Raymond, Imre 1 / Sándor –Vincze P. 1, Császár 1, BODÓ (3) / ORBAN (2), Gerads, Sárpátki (1) / Ambrus G. (1), Tranca (1), Szigeti / Sándor-Székely (1), Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 17–42. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Tetszett az első harmad, uraltuk a játékot, még ha az eredményen ez nem is feltétlenül látszott. Jól védekezett az ellenfél, mi igyekeztünk minőségi helyzeteket kialakítani, de nem használtuk ki ezeket. A második harmadban kiállítások tördelték a játékot, megtörték a ritmusunkat, de a harmad végén gólokat tudtunk szerezni, kifizetődött a türelmünk. A harmadik harmadban visszaesett a játék színvonala. A három pont volt a célunk, mindig vannak tanulságok, ma is.

Tokaji Viktor: – Jól kezdtünk, jól is fejeztük be a meccset. Látszik, hogy sokat dolgozunk a hétköznapokban, hogy kijöjjünk a gödörből, bár nem is biztos, hogy abban vagyunk. Lehet, hogy ennyire vagyunk képesek idén, és ebből kell kihozni a maximumot. Ma is hat top emberünk hiányzott sérülés miatt. Jól álltunk bele a meccsbe, a skill eldöntötte a meccset, de végigdolgoztuk a 60 percet.

AZ ÁLLÁS M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Gyergyói Hoki Klub 14 13 – – 1 76–24 +52 39 2. Corona Brasov 16 11 – 1 4 63–46 +17 34 3. UTE 16 9 1 – 6 55–49 +6 29 4. Sport Club Csíkszereda 15 7 1 1 6 47–43 +4 24 5. DVTK Jegesmedvék 15 7 1 1 6 53–44 +9 24 6. DEAC 16 5 1 5 5 54–51 +3 22 7. Budapest Jégkorong Akadémia 14 3 3 – 8 41–50 –9 15 8. FEHA19 18 4 – 1 13 43–78 –35 13 9. Dunaújvárosi Acélbikák 16 2 2 – 12 40–87 –47 10