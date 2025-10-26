Erste Liga: továbbra is megállíthatatlan a Gyergyói HK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DVTK JEGESMEDVÉK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövés után

Miskolc, 875 néző. V: Dósa, Gebei, Kovács P., Dömötör.

DIÓSGYŐR: TÓTH K. – Csollák, Kärmeniemi (1) / Szirányi B., Szathmáry (1) / Szalay, Vokla / Szabóki – Tóth G., Pineo, Makai / Marklund, RÉTFALVI 2, Csiki / Czecze, Kinloch-Varga, Lövei / Trajcsik, Farkas M. (1). Edző: Láda Balázs

BJA HC: FARKAS R. – Varga A., SZABÓ B. (1) / Szivák, Jurkovics / Riha (1), Boros D. / Pozsgai (1) – RAZUMNJAK 1, Nagy G., Molnár B. / Zimányi, Horváth B., Schlekmann (1) / Keresztes, Novotny, Turbucz / Banga, Weidemann, HONEJSEK 2. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 30–39

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Kétszer is gólhátrányba kerültünk, de mindkétszer sikerült kiegyenlítenünk. A látottak alapján elégedettek vagyunk a megszerzett egy ponttal.

Kangyal Balázs: – Nehéz helyzetben vagyunk a sok sérültünk miatt. Bizonyítottuk magunknak, hogy előre léptünk még akkor is, ha nem játszottunk jól. Végre egy olyan mérkőzés, amelyen nagyon sok magyar játékos kapott lehetőséget mindkét oldalon.

GYERGYÓI HK (romániai)–ÚJPESTI TE 6–1 (3–0, 2–0, 1–1)

Csíkszereda, 1855 néző. V: Szabó D., Sikó (romániai), Muzsik, Buzás (romániai).

CSÍKSZEREDA: Onodi – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Kovács E. – Péter 1, GYMER (1), Becze / Silló, Petryk 1, Dolezal (1) / Rokaly N., REISZ (1), Antal / Fodor Cs., Márton, Kedves. Edző: Kevin Constantine

BRASSÓ: Adorján – BORS (2), Piche / Boriszenko, Gajdó T. / GECSE 1, Farkas T. / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 2, D. Levin (2) / Rokaly, Részegh (1), Van Wormer (1) / M. Levin (1), Kóger 1, Filip (1) / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 31–33

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Jól játszottunk. Tetszett az első harmadban nyújtott teljesítményünk, küzdöttünk, többet lőttünk kapura. Ha meg kell nevezni néhány hiányosságot, a második játékrész első és utolsó cseréjében is gólt kaptunk. Nagyon fontos, miként kezded és zárod a harmadokat.

Strenk Hunor: – A siker kulcsa a második harmadunk volt. Úgy jöttünk ki a második játékrészre, hogy kicsivel több időt szeretnénk a támadóharmadban tölteni. Szerencsére ez sikerült, illetve egy-két gyors lefordulás után nagyon fontos pillanatokban tudtunk gólt szerezni.

CORONA BRASOV (romániai)–FEHA19 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6–4 (4–2, 1–2, 1–0)

Jegyzőkönyvek hamarosan!