Erste Liga: továbbra is megállíthatatlan a Gyergyói HK

2025.10.26. 18:40
A Gyergyó hat gólt ütött az Újpest ellen (Fotó: Erste Liga)
jégkorong Gyergyói HK FEHA19 DVTK Jegesmedvék Erste Liga
A címvédő és éllovas Gyergyói HK 6–1-re múlta felül a vendég Újpestet a jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján, ezzel továbbra is hibátlan a mérlege. A magyar bajnoki címvédő BJA szétlövéssel nyert a DVTK Jegesmedvék vendégeként, és ugyancsak győzött a Csíkszereda és a Corona Brasov is.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
DVTK JEGESMEDVÉK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövés után
Miskolc, 875 néző. V: Dósa, Gebei, Kovács P., Dömötör. 
DIÓSGYŐR: TÓTH K. – Csollák, Kärmeniemi (1) / Szirányi B., Szathmáry (1) / Szalay, Vokla / Szabóki – Tóth G., Pineo, Makai / Marklund, RÉTFALVI 2, Csiki / Czecze, Kinloch-Varga, Lövei / Trajcsik, Farkas M. (1). Edző: Láda Balázs
BJA HC: FARKAS R. – Varga A., SZABÓ B. (1) / Szivák, Jurkovics / Riha (1), Boros D. / Pozsgai (1) – RAZUMNJAK 1, Nagy G., Molnár B. / Zimányi, Horváth B., Schlekmann (1) / Keresztes, Novotny, Turbucz / Banga, Weidemann, HONEJSEK 2. Edző: Kangyal Balázs
Kapura lövések: 30–39
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: – Kétszer is gólhátrányba kerültünk, de mindkétszer sikerült kiegyenlítenünk. A látottak alapján elégedettek vagyunk a megszerzett egy ponttal.
Kangyal Balázs: – Nehéz helyzetben vagyunk a sok sérültünk miatt. Bizonyítottuk magunknak, hogy előre léptünk még akkor is, ha nem játszottunk jól. Végre egy olyan mérkőzés, amelyen nagyon sok magyar játékos kapott lehetőséget mindkét oldalon.

GYERGYÓI HK (romániai)–ÚJPESTI TE 6–1 (3–0, 2–0, 1–1)
Csíkszereda, 1855 néző. V: Szabó D., Sikó (romániai), Muzsik, Buzás (romániai). 
CSÍKSZEREDA: Onodi – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Kovács E. – Péter 1, GYMER (1), Becze / Silló, Petryk 1, Dolezal (1) / Rokaly N., REISZ (1), Antal / Fodor Cs., Márton, Kedves. Edző: Kevin Constantine
BRASSÓ: Adorján – BORS (2), Piche / Boriszenko, Gajdó T. / GECSE 1, Farkas T. / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 2, D. Levin (2) / Rokaly, Részegh (1), Van Wormer (1) / M. Levin (1), Kóger 1, Filip (1) / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor
Kapura lövések: 31–33
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Kevin Constantine: – Jól játszottunk. Tetszett az első harmadban nyújtott teljesítményünk, küzdöttünk, többet lőttünk kapura. Ha meg kell nevezni néhány hiányosságot, a második játékrész első és utolsó cseréjében is gólt kaptunk. Nagyon fontos, miként kezded és zárod a harmadokat.
Strenk Hunor: – A siker kulcsa a második harmadunk volt. Úgy jöttünk ki a második játékrészre, hogy kicsivel több időt szeretnénk a támadóharmadban tölteni. Szerencsére ez sikerült, illetve egy-két gyors lefordulás után nagyon fontos pillanatokban tudtunk gólt szerezni.

CORONA BRASOV (romániai)–FEHA19 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6–4 (4–2, 1–2, 1–0)
Jegyzőkönyvek hamarosan!

 

