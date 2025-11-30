Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

A Gyergyó hazai jégen 6–1-re kikapott a Budapesti Jégkorong Akadémiától az Erste Liga vasárnapi játéknapján, és kénytelen volt átengedni az első helyet a brassói csapatnak, amely magabiztosan, 5–1-re győzött vendége, a DVTK Jegesmedvék ellen. Az Újpest hét góllal nyert a Dunaújváros ellen (9–2), a DEAC hosszabbításban gyűrte le idegenben a Csíkszeredát (4–3).

A gyergyóiak pénteken szintén hazai pályán kaptak ki simán, négy góllal a DEAC-tól. A brassóiak sorozatban a negyedik meccsüket nyerték meg. JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 1–6 (0–2, 0–2, 1–2)

Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák 9–2 (3–0, 3–0, 3–2)

SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1) – h. u.

Jegyzőkönyvek később… AZ ÁLLÁS M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Corona Brasov 19 14 – 1 4 78–53 +25 43 2. Gyergyói Hoki Klub 18 14 – – 4 79–37 +42 42 3. UTE 18 11 1 – 6 71–51 +20 35 4. DVTK Jegesmedvék 18 9 1 1 7 59–51 +8 30 5. DEAC 18 6 2 5 5 62–54 +8 27 6. Sport Club Csíkszereda 19 7 1 2 9 54–57 –3 25 7. Budapest Jégkorong Akadémia 17 5 3 – 9 54–57 –3 21 8. FEHA19 19 4 – 1 14 43–85 –42 13 9. Dunaújvárosi Acélbikák 18 2 2 – 14 46–101 –55 10