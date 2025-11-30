Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát
A Gyergyó hazai jégen 6–1-re kikapott a Budapesti Jégkorong Akadémiától az Erste Liga vasárnapi játéknapján, és kénytelen volt átengedni az első helyet a brassói csapatnak, amely magabiztosan, 5–1-re győzött vendége, a DVTK Jegesmedvék ellen. Az Újpest hét góllal nyert a Dunaújváros ellen (9–2), a DEAC hosszabbításban gyűrte le idegenben a Csíkszeredát (4–3).
A gyergyóiak pénteken szintén hazai pályán kaptak ki simán, négy góllal a DEAC-tól.
A brassóiak sorozatban a negyedik meccsüket nyerték meg.
JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 1–6 (0–2, 0–2, 1–2)
Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)
Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák 9–2 (3–0, 3–0, 3–2)
SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1) – h. u.
Jegyzőkönyvek később…
|AZ ÁLLÁS
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Corona Brasov
19
14
–
1
4
78–53
+25
43
|2. Gyergyói Hoki Klub
18
14
–
–
4
79–37
+42
42
|3. UTE
18
11
1
–
6
71–51
+20
35
|4. DVTK Jegesmedvék
18
9
1
1
7
59–51
+8
30
|5. DEAC
18
6
2
5
5
62–54
+8
27
|6. Sport Club Csíkszereda
19
7
1
2
9
54–57
–3
25
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
17
5
3
–
9
54–57
–3
21
|8. FEHA19
19
4
–
1
14
43–85
–42
13
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
18
2
2
–
14
46–101
–55
10
