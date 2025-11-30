Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

K. Zs.K. Zs.
2025.11.30. 18:48
A fehér mezes fővárosiak elhozták a pontokat Gyergyóból (Fotó: Szász Adorján)
Gyergyó HK Csíkszereda Erste Liga BJAHC
A Gyergyó hazai jégen 6–1-re kikapott a Budapesti Jégkorong Akadémiától az Erste Liga vasárnapi játéknapján, és kénytelen volt átengedni az első helyet a brassói csapatnak, amely magabiztosan, 5–1-re győzött vendége, a DVTK Jegesmedvék ellen. Az Újpest hét góllal nyert a Dunaújváros ellen (9–2), a DEAC hosszabbításban gyűrte le idegenben a Csíkszeredát (4–3).

A gyergyóiak pénteken szintén hazai pályán kaptak ki simán, négy góllal a DEAC-tól.

A brassóiak sorozatban a negyedik meccsüket nyerték meg.

JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 1–6 (0–2, 0–2, 1–2)
Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)
Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák 9–2 (3–0, 3–0, 3–2)
SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1) – h. u.
Jegyzőkönyvek később…

AZ ÁLLÁS

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk 

1. Corona Brasov

19

14

1

4

78–53

+25

43 

2. Gyergyói Hoki Klub

18

14

4

79–37

+42

42 

3. UTE

18

11

1

6

71–51

+20

35 

4. DVTK Jegesmedvék

18

9

1

1

7

59–51

+8

30 

5. DEAC

18

6

2

5

5

62–54

+8

27 

6. Sport Club Csíkszereda

19

7

1

2

9

54–57

–3

25 

7. Budapest Jégkorong Akadémia

17

5

3

9

54–57

–3

21 

8. FEHA19

19

4

1

14

43–85

–42

13 

9. Dunaújvárosi Acélbikák

18

2

2

14

46–101

–55

10 

 

 

