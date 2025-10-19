Nemzeti Sportrádió

Mindkét vendégcsapat örülhetett az Erste Ligában

Vágólapra másolva!
2025.10.19. 21:03
null
Négy gólnak örülhettek a debreceniek (Fotó: Szabó Krisztián / DVTK)
Címkék
SC Csíkszereda jégkorong Corona Brasov DEAC DVTK Jegesmedvék Erste Liga
A Brassó 5–2-re győzött a Csíkszereda vendégeként a jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján, míg a DEAC 4–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék otthonában.

A középmezőny rangadóját rendezték meg Miskolcon. Az első két harmad nagyjából kiegyenlített játékot hozott, Jevgenyij Mozer révén megszerezte a vezetést a DEAC. Bár az utolsó harmadnak szoros állással vágtak neki a felek, de a hajdúságiak bő tíz perc alatt szereztek három gólt, a DVTK-nak ezekre nem volt válasza, így négygólos vereséget szenvedett. 

A játéknap másik mérkőzésén is egy harmad volt a kulcsfontosságú a végeredmény szempontjából. Bár az első játékrészt követően még vezetett a Csíkszereda, a Brassó a második harmad első tíz percében négy gólt is berámolt ellenfele kapujába, a hazai oldalról viszont csak egy válasz érkezett. A kétgólos előnyéhez a záró felvonásban még egyet hozzáadott a Corona, így háromgólos sikerrel vitte el a három pontot Csíkszeredából.

ERSTE LIGA
ALAPSZAKASZ
SC CSÍKSZEREDA (romániai)–CORONA BRASOV (romániai) 2–5 (1–0, 1–4, 0–1)
Csíkszereda, Vákár Lajos Műjégpálya, 1855 néző. V: Szabó D., Sikó (romániai), Muzsik, Buzás (romániai). 
CSÍKSZEREDA: Onodi – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Kovács E. – Péter 1, GYMER (1), Becze / Silló, Petryk 1, Dolezal (1) / Rokaly N., REISZ (1), Antal / Fodor Cs., Márton, Kedves. Edző: Kevin Constantine
BRASSÓ: Adorján – BORS (2), Piche / Boriszenko, Gajdó T. / GECSE 1, Farkas T. / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 2, D. Levin (2) / Rokaly, Részegh (1), Van Wormer (1) / M. Levin (1), Kóger 1, Filip (1) / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor
Kapura lövések: 31–33.
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG
Kevin Constantine: – Úgy vélem, elég jól játszottunk. Tetszett az első harmadban nyújtott teljesítményünk, kompetitívek voltunk, többet lőttünk kapura. Ha meg kell nevezni néhány hiányosságot, a második játékrész első és utolsó cseréje során is gólt kaptunk. Nagyon fontos, miként kezded és zárod a harmadokat.

Strenk Hunor: – A siker kulcsa a második harmadunk volt. Úgy jöttünk ki a második játékrészre, hogy minél több időt szeretnénk a támadóharmadban tölteni. Szerencsére ez sikerült, illetve egy-két gyors lefordulás után nagyon fontos pillanatokban tudtunk gólt szerezni.

DVTK JEGESMEDVÉK–DEBRECENI EAC 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)
Miskolc, 1015 néző. V: Juhász G., Máhr-Stupf, Kövesi, Szeszák
DVTK: Praták – Csollák, Szathmáry / Vokla, Karmeniemi / Szalay, Szirányi B. / Szabóki – Marklund, Doyle, Pineo / Lövei, Csiki, Makai / Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G. / Vörös, Kinloch-Varga, Farkas M. Edző: Láda Balázs
DEBRECEN: SZELES – USZTYINYENKO, P. KISS (1) / Jeliszejev, Bukor (1) / Mazsuga, Dobmayer / Haranghy 1, Mártonffy – Mozer 1, GALOHA (2), SZITA 1 (1) / Senfeld, Kreisz B., Krutov / Kulesov 1, Mihalik G., Molnár Z. / Kovács A., Simic. Edző: Vaszjunyin Artyom
Kapura lövések: 26–32.
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 6/0

MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: –  Jól kezdtünk, nem látványosan, de fegyelmezetten korongoztunk. Két harmadon keresztül egy gólon tartottuk az ellenfelünket, és ha null egynél betaláltunk volna, másképpen alakul a mérkőzés. Lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, ez okozta a vesztünket.
Vaszjunyin Artyom: Fegyelmezetten védekeztünk, nem kaptunk gólt, ez dicséretes. Az első harmad kiegyenlített volt, utána viszont óriási melóval kiharcoltuk a szép sikert. Jó csapatmunkát mutatott be a társaság.

 
 MGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói HK9953–15+3827
2. Corona Brasov117439–34+521
3. UTE851235–26+917
4. SC Csíkszereda10411430–29+115
5. DEAC1143433–30+315
6. FEHA191041525–33–813
7. DVTK Jegesmedvék1031627–35–811
8. BJA HC921625–34–98
9. Dunaújvárosi Acélbikák1011827–58–315
AZ ÁLLÁS

 

SC Csíkszereda jégkorong Corona Brasov DEAC DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Legfrissebb hírek

A BJA győzelemmel búcsúzott a Kontinentális Kupától, a Gyergyó simán továbbment

Jégkorong
2 órája

Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Jégkorong
2 órája

NHL: Scheifele a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett

Amerikai sportok
13 órája

Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban

Jégkorong
Tegnap, 22:41

Erste Liga: az Újpest kiütötte a sereghajtót

Jégkorong
Tegnap, 20:47

A BJAHC másodszor is kikapott a Kontinentális Kupában

Jégkorong
Tegnap, 20:29

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
Tegnap, 19:26

Jégkorong: Jaromír Jágr elkezdte 38. profi idényét

Jégkorong
Tegnap, 11:35
Ezek is érdekelhetik