Mindkét vendégcsapat örülhetett az Erste Ligában

A középmezőny rangadóját rendezték meg Miskolcon. Az első két harmad nagyjából kiegyenlített játékot hozott, Jevgenyij Mozer révén megszerezte a vezetést a DEAC. Bár az utolsó harmadnak szoros állással vágtak neki a felek, de a hajdúságiak bő tíz perc alatt szereztek három gólt, a DVTK-nak ezekre nem volt válasza, így négygólos vereséget szenvedett.

A játéknap másik mérkőzésén is egy harmad volt a kulcsfontosságú a végeredmény szempontjából. Bár az első játékrészt követően még vezetett a Csíkszereda, a Brassó a második harmad első tíz percében négy gólt is berámolt ellenfele kapujába, a hazai oldalról viszont csak egy válasz érkezett. A kétgólos előnyéhez a záró felvonásban még egyet hozzáadott a Corona, így háromgólos sikerrel vitte el a három pontot Csíkszeredából.

ERSTE LIGA

ALAPSZAKASZ

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–CORONA BRASOV (romániai) 2–5 (1–0, 1–4, 0–1)

Csíkszereda, Vákár Lajos Műjégpálya, 1855 néző. V: Szabó D., Sikó (romániai), Muzsik, Buzás (romániai).

CSÍKSZEREDA: Onodi – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Kovács E. – Péter 1, GYMER (1), Becze / Silló, Petryk 1, Dolezal (1) / Rokaly N., REISZ (1), Antal / Fodor Cs., Márton, Kedves. Edző: Kevin Constantine

BRASSÓ: Adorján – BORS (2), Piche / Boriszenko, Gajdó T. / GECSE 1, Farkas T. / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 2, D. Levin (2) / Rokaly, Részegh (1), Van Wormer (1) / M. Levin (1), Kóger 1, Filip (1) / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 31–33.

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0.

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Úgy vélem, elég jól játszottunk. Tetszett az első harmadban nyújtott teljesítményünk, kompetitívek voltunk, többet lőttünk kapura. Ha meg kell nevezni néhány hiányosságot, a második játékrész első és utolsó cseréje során is gólt kaptunk. Nagyon fontos, miként kezded és zárod a harmadokat.

Strenk Hunor: – A siker kulcsa a második harmadunk volt. Úgy jöttünk ki a második játékrészre, hogy minél több időt szeretnénk a támadóharmadban tölteni. Szerencsére ez sikerült, illetve egy-két gyors lefordulás után nagyon fontos pillanatokban tudtunk gólt szerezni.

DVTK JEGESMEDVÉK–DEBRECENI EAC 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

Miskolc, 1015 néző. V: Juhász G., Máhr-Stupf, Kövesi, Szeszák.

DVTK: Praták – Csollák, Szathmáry / Vokla, Karmeniemi / Szalay, Szirányi B. / Szabóki – Marklund, Doyle, Pineo / Lövei, Csiki, Makai / Trajcsik, Rétfalvi, Tóth G. / Vörös, Kinloch-Varga, Farkas M. Edző: Láda Balázs

DEBRECEN: SZELES – USZTYINYENKO, P. KISS (1) / Jeliszejev, Bukor (1) / Mazsuga, Dobmayer / Haranghy 1, Mártonffy – Mozer 1, GALOHA (2), SZITA 1 (1) / Senfeld, Kreisz B., Krutov / Kulesov 1, Mihalik G., Molnár Z. / Kovács A., Simic. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 26–32.

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 6/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Jól kezdtünk, nem látványosan, de fegyelmezetten korongoztunk. Két harmadon keresztül egy gólon tartottuk az ellenfelünket, és ha null egynél betaláltunk volna, másképpen alakul a mérkőzés. Lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, ez okozta a vesztünket.

Vaszjunyin Artyom: – Fegyelmezetten védekeztünk, nem kaptunk gólt, ez dicséretes. Az első harmad kiegyenlített volt, utána viszont óriási melóval kiharcoltuk a szép sikert. Jó csapatmunkát mutatott be a társaság.