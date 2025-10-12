Erste Liga: tovább szárnyal a Gyergyó, Erdélyben nem megy a magyaroknak

Kevesen számítottak rá, hogy éppen a Dunaújvárosi Acélbikák szorongatja meg majd a legjobban az idényben az Erste Liga címvédőjét, a Gyergyói HK-t. Hetler Ádám gárdája utolsó a tabellán, és a vasárnapival együtt sorozatban ötször kapott ki. Ennek ellenére a veretlen erdélyiek alaposan megszenvedtek a három pontért hazai jégen.

Már csak azért is meglepő, hogy szoros, 5–4-es eredmény született, mert a két együttes legutóbbi összecsapását simán, 11–2-re nyerte meg Markus Juurikkala csapata. Minden bizonnyal égett a bizonyítási vágytól a DAB, ez azonban a liga jelenleg legjobb formában lévő alakulata ellen csupán arra volt elég, hogy kiélezetté tegye a párharcot, a pontszerzésre már nem maradt energia.

GYERGYÓI HK (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 5–4 (3–2, 1–0, 1–2)

Gyergyóremete, 1456 néző. V: Gebei G., Sikó (romániai), Kocsány, Borsos (romániai)

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), O. Williams 1 / Mesikämmen, FEJES 1 / Imre, Sándor / Fehér –VINCZE P. (2), Császár (1), BODÓ 2 (1) / Orban (2), Gerads 1, Sárpátki (1) / Ambrus G., Tranca, Väyrynen / Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

DAB: Bejó – Balázsi (1), Kudin / MURGIC 2, SZÉCSI (3) / Bánki, Vuoksiala 1 – Aszkarov (1), Szubotics, Jarulin / Lawson, ZORIN (2), Djumics / Strenk O. 1, Keresztes, Csémi / Cseh. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 50–30

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Elismerés illeti az ellenfelünket, jobban játszott, mint Dunaújvárosban, megnehezítette a dolgunkat. A második harmadban jól játszottunk, sok helyzetünk volt, amelyekből, ha néhányat beütünk, teljesen másképp alakult volna a meccs. A DAB egyenlítése után tetszett, hogy az ötödik gólunk után már fegyelmezettek voltunk, és megtartottuk az egygólos előnyünket.

Hetler Ádám: – Mindent megtettek a játékosaim a jégen a siker érdekében. Ezúttal már láttam, hogy fegyelem és tudás is van a csapatban, kezd összeállni a játékunk, és örülök, hogy ezzel megnehezítettük az ellenfél dolgát. Az elkövetett hibákat ki kell küszöbölni, ezzel együtt le a kalappal a srácok előtt.

CORONA BRASOV (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 6–2 (1–2, 3–0, 2–0)

Brassó, 973 néző. V: Soós, Belák, Simon (romániai), Gheorghies (román)

BRASSÓ: Adorján – Bors, Piché / Boriszenko (1), Gajdó / Gecse 1, Payne / Csiszér – Zagidullin, WLESH (2), D. Levin (2) / ROKALY SZ. 1 (1), Részegh T. 1, VAN WORMER 1 (1) / Kóger (1), Gajdó B., M. Levin 1 / Kovács Előd, R. Vasile, Filip 1. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

DVTK: Praták – Vokla, Szathmáry (1) / CSOLLÁK 2, Kärmeniemi / Szalay, Szirányi / Szabóki – Makai, Doyle (1), Marklund / Lövei (1), Csiki, Pineo (1) / Trajcsik, Rétfalvi K., Tóth Gergő / Farkas M., Kinloch, Vörös. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 43–35

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Kicsit rozsdásak voltunk a pénteki meccset követően, amikor nagyot küzdöttünk a jégen. Az első harmad után változtattunk két apróságon, és azt mondtam a srácoknak, merítsenek erőt a közönség energiájából. Így is tettek, ennek is köszönhető, hogy régen játszottunk annyira jó középső harmadot, mint ezúttal. Fontos gólokat szerezünk, és stabilan játszottunk, amikor arra volt szükség.

Láda Balázs: – Nehéz bármit mondani, mert jól kezdtük a meccset, viszont a kétgólos vezetésünk után nagyon rosszkor szépített a Brassó. Ez volt a párharc fordulópontja. Az eredmény nem tükrözi hűen a mutatott játékot, de a találkozó végén kicsit szétestünk, és a második harmadban is óriási nyomás alatt játszottunk, nagyon ránk jött az ellenfél.

ÚJPESTI TE–FEHA19 5–4 (2–0, 2–1, 1–3)

Újpest, 630 néző. V: Dósa, Tóth R., Kövesi, Dömötör

UTE: Rajna – Ronkainen, Kiss Dániel (1) / Franyó, Tornyai (1) / Bogesics, Pokornyi / Rósa – Kiss P. 1, GOLOD 1 (1), Luciani (1) / Szalma (1), Burzan 1, DANSEREAU 1 (1) / Vértes 1, Páterka (1), KOVÁCS A. (2) / Lőczi, Szabó Rácz, Rapos. Edző: Jason Morgan

FEHA19: Hegedüs – Szabó P., Salamon Z. / Bajkó, Nagy D. / Sivrin 1, Erdőhelyi – BUCSKIN 2 (1), Keceli-Mészáros, NÉMETH Z. (2) / Ambrus Cs. (1), Zapernick, Mihály Á. 1 / Atlasz, Alapi (1), Nádor / Blasits, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 37–35

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

Jason Morgan: – Nem véletlen, hogy hatvan percig tart egy hokimeccs. Számítottunk arra, hogy a FEHA19 szorgalmas játékosai nem adják meg könnyen magukat. Szeretném hinni, hogy képesek vagyunk könnyebben lezárni az ehhez hasonló meccseket, ám ezúttal az ellenfelünk mindent megtett, hogy tartsa velünk a lépést.

SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC 4–3 (0–0, 2–0, 1–3, 0–0) – szétlövésben

Csíkszereda, 1300 néző. V: Nagy A., Radu (román), Szabó D., Kőszegi

CSÍKSZEREDA: Onodi – Ahola, Ferencz-Csibi (1) / Salló, Kristó / MacEachern (1), Láday, / Kovács E. – Péter B., Gymer, BECZE 1 / Machala, Petryk 1, DOLEZAL 1 / Rokaly N. (1), REISZ (2), Antal 1 / Silló, Márton, Kedves. Edző: Kevin Constantine

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko, P. Kiss / Jeliszejev (2), Bukor / Mazsuga, Dobmayer / Haranghy, Mártonffy – Mozer, Galoha (1), CULIGIN 2 / Senfeld (1), Kreisz B., KRUTOV 1 (1) / Kulesov, Mihalik G., Szita / Molnár Z., Szimics. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 28–37

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/1