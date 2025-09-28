Alig több mint három perc alatt lerendezte az erdélyi derbit a Gyergyó

Villámgyorsan tudatta a Gyergyó a brassóiakkal vívott hazai meccsén, ki az úr a Remete Ice Arénában. A „medvék” némi tapogatózást követően úgy rontottak rá riválisukra, mint a fergeteg, s a 7. és a 10. perc között nem kevesebb mint négyszer találtak be. Bodó Cristopher emberelőnyből szerzett vezetést a vendéglátóknak, majd jött Matias Haaranen és Konsta Mesikammen – előbbi kétszer is bevágta a korongot Adorján Attila ketrecébe. A 15. percben aztán a sokkból némelyest feléledő Brassó is betalált Albert Zagidullin révén, így „csak” háromgólos előnyt szerzett a címvédő az első felvonásban. A Brassó számára innen már a gól ellenére sem volt visszaút: a második harmadban az emberelőnyben betaláló Császár Hunor révén visszaállította a négygólos differenciát a Gyergyó, a harmadikban Brance Orban szintén fórban szerzett találatával pedig beállították a 6–1-es végeredményt.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Gyergyói HK–Corona Brasov 6–1 (4–1, 1–0, 1–0)

UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC 6–4 (2–3, 2–0, 2–1)

FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

