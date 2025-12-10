Nemzeti Sportrádió

NHL: hiába az Oilers feltámadása, a hosszabbításban a Sabres örülhetett

2025.12.10. 08:42
Connor McDavid (jobbra, kékben) az első gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
jégkorong NHL amerikai sportok
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) magyar idő szerint szerdára virradó játéknapján kiszakadt a gólzsák: a 10 mérkőzésen kereken 70 gól esett, s három meccs is csak szétlövéssel dőlt el.

A Tampa Bay gyakorlatilag az első harmad elején eldöntötte a Montreal Canadiens elleni mérkőzését, hiszen hét perc után már két góllal vezetett, végül 6–1-re győzött a kanadaiak otthonában. Szétlövéssel nyert a New York Islanders a Vegas Golden Knights ellen – Pavel Dorofejev 14 másodperccel a vége előtt egyenlített a nevadaiak részéről, aztán a maga rávezetéses büntetőjét kihagyta –, az Anaheim a Pittsburgh ellen, s a Nashville a Colorado ellen; itt Cale Makar 8 másodperccel a dudaszó előtt egalizált az Avelanche részéről. A nap legkésőbbi egyenlítését jelentő találatot azonban a negyedik hosszabbításos meccs hozta, s az egyetlen, amelyik nem fajult szétlövésig: a harmadik harmadban háromgólos hátrányból visszatérő Edmonton Oilers a második gólját ütő Connor McDavid révén két másodperccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített. Más kérdés, hogy aztán a ráadást 33 másodperc alatt lerendezte a Buffalo Sabres: Alex Tuch góljával megnyerte a mérkőzést.

NHL, ALAPSZAKASZ
Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 1–6
New York Islanders–Vegas Golden Knights 5–4 – szétlövéssel
Ottawa Senators–New Jersey Devils 3–4
Philadelphia Flyers–San Jose Sharks 4–1
Pittsburgh Penguins–Anaheim Ducks 3–4 – szétlövéssel
Carolina Hurricanes–Columbus Blue Jackets 4–1
St. Louis Blues–Boston Bruins 2–5
Winnipeg Jets–Dallas Stars 3–4
Edmonton Oilers–Buffalo Sabres 3–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Colorado Avelanche 4–3 – szétlövéssel 

 

 

