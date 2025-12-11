Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben

A Kazincbarcika ötszettes mérkőzésen nyert a DEAC otthonában a férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.
A visszavágó december 22-én lesz Kazincbarcikán. A továbbjutóra a 19-szeres győztes Fino Kaposvár vár január 30-án, a budapesti dr. Koltai Jenő Sportközpontban megrendezésre kerülő MOL négyes döntő elődöntőjében. A másik ágon a MÁV Előre és a Pénzügyőr nyerte meg az első mérkőzést a TFSE, illetve a MAFC ellen.
Férfi Magyar Kupa
Negyeddöntő, első mérkőzés
Debreceni EAC–Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (–19, 22, –14, 26, –12)
