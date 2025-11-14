Erste Liga: a DVTK idegenben, a DEAC hazai pályán nyert

Nemzeti Sportrádió

2025.11.14.
Fotó: Vörös Dávid
A DVTK Jegesmedvék 4–2-re nyert a fővárosban az UTE ellen péntek este a jégkorong Erste Ligában, míg a DEAC a saját közönsége előtt rámolt be hat gólt a FEHA19 kapujába.

NAGYSZERŰ FORMÁBAN játszik az elmúlt fordulókban a DVTK, így az Újpestre nagy kihívás várt hazai jégen, annak tudatában pedig főleg, hogy a lila-fehérek pár napja a ligautolsó Dunaújvárostól kaptak ki. Az UTE kezdett jobban, az első harmadban előnybe került Tornyai Gábor révén, ám a játék képe már ekkor is a miskolciak fölényét mutatta. A szünet után ez gólokban is kiütközött, négy percen belül kétszer is betalált a DVTK, így az utolsó játékrészt már előnyből várhatta. A Jegesmedvék gárdája magához ragadta a kezdeményezést ekkor is, Szathmáry Simon révén már két góllal vezettek a vendégek. Innen még ugyan visszajött egy találatra az UTE, de Johan Marklund minden lényegi kérdést eldöntött. 

A játéknap másik mérkőzésén a DEAC öt és fél perc alatt kétszer is betalált a FEHA19-nek a meccs elején, innen pedig a fehérvári fiataloknak nem volt esélyük visszajönni a mérkőzésbe, a hajdúságiak végül 6–3-ra nyertek. 

Ezen a hétvégén a Gyergyói HK nem az Erste Ligában lép jégre, a címvédő Franciaországba utazott a Kontinentális Kupa következő körébe. A hatos döntőbe jutás a tét, ezen az úton a GYHK vereséggel kezdett, Sárpátki Tamásék az Alpesi Ligában érdekelt olasz SG Cortinától kaptak ki 5–3-ra. 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
UTE–DVTK Jegesmedvék 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)
Újpest, 548 néző. V: Tóth R., Mach, Váczi, Kövesi. 
UTE: Rajna – Ronkainen, Franyó / TORNYAI 1, Kiss D. /Rósa, Pokornyi  – Kiss P. (1), GOLOD (1), Luciani / Szalma (1), SZABÓ RÁCZ 1, Dansereau (1) / Kovács A., Burzan, Lőczi B. / Kovács S., Páterka, Baróti. Edző: Jason Morgan
DVTK: Tóth B. – Csollák (1), Kärmeniemi / Szirányi, SZATHMÁRY 1 / Szalay, Vokla / Szabóki – Tóth G., DOYLE 1 (1), Pineo (1) / Makai 1, Kinloch-Varga, MARKLUND 1 (1) / Czecze, Csiki, Lövei (1) / Trajcsik, Farkas M. Edző: Láda Balázs
Kapura lövések: 17–40. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Jason Morgan: – Volt néhány fegyelmezetlenségből fakadó kiállításunk, a második kapott gól is ilyenből született. Megszereztük a vezetést és bíztam benne, hogy a lendületünk kitart a második harmadra is, de a DVTK nagyon keményen dolgozó csapat. Szinte semmit sem valósítottunk meg abból, amit megbeszéltünk, ez nem fér bele.
Vas János (másodedző): – Nagyon értékes győzelem egy erős csapat otthonában. Ami a legfontosabb, kevés lehetőségen tartottuk az ellenfelet, és a kapusunk is nagyon jól védett. Üdítő, hogy megint betaláltunk emberelőnyben, a hátrányokat pedig kivédekeztük, ezek billentették a mérleg nyelvét felénk.

DEAC–FEHA19 6–3 (3–0, 2–2, 1–1)
Debrecen, 450 néző. V: Nagy A., Gebei G., Dömötör, Vincze D. 
DEBRECEN: Szeles (Antek) – Usztyinyenko, P. Kiss / JELISZEJEV (2), Bukor / Mazsuga, Dobmayer 1 / Haranghy, Mártonffy – Mozer 1 (1), Galoha 1 (1), Szita (1) / KRUTOV 2 (1), Senfeld 1 (1), Varttinen / Kulesov (1), Kreisz B., Molnár Z. / Révész, Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom
FEHA19: Hegedüs (Csibi) – Sivrin, Salamon (1) / Dóczi Zs., Nagy D. / Szabó P., Joó 1  – Balasits, Nádor, Farkas L. / Bucskin (1), Zapernick 1, Németh Z. / Atlasz (1), Alapi (1), Erdőhelyi 1 / Hiezl, Simon P., Erdősi. Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövés: 36–24. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Vaszjunyin Artyom: – Magabiztos győzelmet arattunk, bár ennyi helyzetből azért több gólt is szerezhettünk volna. Kár a kapott gólokért is, mindegyiket koncentrációzavar okozta, de ezúttal ez megbocsátható. A végén már felszabadultan játszottunk, amit jó volt látni, remélem, ezt a formát átmentjük vasárnap estére, amikor a Dunaújvárossal találkozunk Székesfehérváron.  
Tokaji Viktor: – Az első öt percet leszámítva ez egy ikszes meccs volt. Az első öt perc gyenge teljesítménye pedig annak tudható be, hogy túlságosan is akartunk, és ez görcsössé tette a csapatot. Számos pozitívuma volt azonban a találkozónak, például az, hogy sok fiatal kapott lehetőséget, és Joó Berci megszerezte az első gólját az Erste Ligában.

 
AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói Hoki Klub1312170–22+4836
2. Corona Brasov15101457–42+1531
3. Sport Club Csíkszereda14711545–37+824
4. UTE1471647–46+123
5. DEAC14514447–41+621
6. DVTK Jegesmedvék1461747–43+420
7. Budapest Jégkorong Akadémia1342740–48–816
8. FEHA1916411140–66–2613
9. Dunaújvárosi Acélbikák15211236–84–488

 

