Kétgólos hátrányból győzött a BJA a Brassó ellen

Idénybeli első rendes játékidőben aratott győzelméért lépett pályára a magyar bajnoki címvédő BJA a brassóiakat fogadva vasárnap este, de alig 36 másodperc játék után egy jó nagy lépésre kerültek ettől, amikor egy megpattanó korong a 19 éves Kiss Dániel kapujába vágódott. Sőt, a nyolcadik percben megduplázta előnyét a vendégcsapat. A második harmad elején aztán Turbucz Martin gyorsan faragott egyet a fővárosi hátrányból, de a második gólját szerző David Levin hamar visszaállította a kétgólos különbséget. A harmad végén aztán Kangyal Balázs csapata egy emberelőnyt kihasználva ismét visszajött minimális különbségre, s a záró felvonásban végül sikerült a győzelmet is megszerezni: előbb Turbucz duplázott, majd az utolsó előtti percben Schlekmann Márk lőtt be kíméletlenül egy szólót, s ezzel nagy fordítást bemutatva megnyerte a meccset a BJA.

A Csíkszereda a DVTK Jegyesmedvék vendégeként a harmadik perc elején már két góllal is vezetett, s ezzel meg is alapozott a háromgólos győzelmének Miskolcon. Még akkor is, ha a Jegesmedvék még az első harmadban válaszoltak,. ám az erdélyiek többet nem engedtek nekik, s a második és a harmadik harmadot is 1–0-ra nyerve megszerezték első győzelmüket az idényben.

A nap harmadik összecsapásán Debrecenben a Gyergyói HK Dallas Gerads első harmadban szerzett duplájával lépett meg 2–0-ra, s ugyan a középső harmadot behúzta a DEAC Jevgenyij Mozer góljával 1–0-ra, a harmadik felvonást megint 2–0-ra vitte a Gyergyó – Bodó Chris és Brance Orbán alig fél perc különbséggel talált be a harmad közepén.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

BJAHC–CORONA BRASOV (romániai) 4–3 (0–2, 2–1, 2–0)

Vasas Jégcentrum, 315 néző. V: Soós, Dósa, Lánczos, Szabó D.

BJAHC: Kiss R. – Szabó B., Szabó D. / Szivák, Pozsgai / Varga A. (1), Boros / Jurkovics – Banga, Nagy G. (1), Pilon (1) / HONEJSEK 1 (1), Novotny (1), SCHLEKMANN 1 (1) / Razumnyak (1), Horváth B. (1), TURBUCZ 2 / Molnár B., Nádasy, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

BRASSÓ: Tőke – Bors, Piche / Boriszenko, Wardley / Gecse, Farkas T. – Zagidullin (1), Welsh (1), D. LEVIN 2 / Rokaly Sz. (1), VAN WORMER 1, KÓGER (1) / M. Levin, Gajdó, A. Vasile / N. Vasile, Molnár Zs., Kovács E. Edző: Matthew Myers

Kapura lövések: 47–30.

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Jobbak voltunk, több energiánk volt, küzdöttünk. Csináltunk butaságokat, még mindig nem jó a helyzetkihasználásunk, még mindig voltak olyan elemek, amelyeket az ember szívesen elfelejtene, de nagy lépést tettünk előre az előző meccshez viszonyítva. Nem az eredmény miatt, hanem a játék képét tekintve.

Matthew Myers: – Vezettünk három egyre a meccs felénél, de nem adta fel a BJA, korongvesztésre kényszerített minket, kihasználta az emberelőnyt. Az utolsó pillanatig nyomás alatt tartott minket, megszerezte a negyedik gólt néhány perccel a vége előtt. Csalódtam magunkban, elfogadhatatlan volt a meccs, amikor idegenben így vezetsz, kontrollálnod kell a játékot.

DVTK JEGESMEDVÉK–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Miskolc, 765 néző. V: Haszonits, Belák, Varjú-Bartal, Kocsány.

DVTK: Tóth K. – Vokla (1), Szathmáry / Szabóki, Kärmeniemi / Szalay, Szirányi B. / – Marklund, Doyle, Pineo / Rétfalvi, Kinloch-Varga, Makai / Farkas M., Lövei 1, Tóth G. / Czecze, Vörös, Trajcsik. Edző: Láda Balázs

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Kovács E. (1), Ferencz-Csibi 1 / SALLÓ (2), Kristó / Láday, Reisz / Fodor Cs. – PÉTER B. 2 (1), GYMER (3), Becze T. / Machala (1), Petryk, Antal P. 1 / Rokaly N., Silló, Bíró G. / Nyisztor, Márton B., Kedves. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 32–21.

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – A vereség oka a rossz és puha kezdés. Ekkor is kellenek a jó passzok, az ütközések, amelyek nem valósultak meg. A meccs elején teret és időt adtunk a Csíkszeredának. Erre a bajunkra a jövőben megoldást kell találnunk. Aztán ötvenhat percig jól játszottunk, de csak egy gólt tudtunk szerezni. Ez a teljesítmény most kevés volt tőlünk.

Kevin Constantine: – Nagyon kellett már nekünk ez a győzelem, amelyet megérdemeltünk, megdolgoztunk a három pontért. Döntőnek bizonyult, hogy az első harmad elején két gólt szereztünk.

DEAC–GYERGYÓI HK 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Debrecen, 420 néző. V: Máhr-Stumpf, Gebei, Varjú, Kövesi

DEBRECEN: Hetényi Z. (Szeles) – Haranghy, Usztyinyenko / Dobmayer, Ph. Kiss / Bukor, Mazsuga / Mártonffy –Culigin (1), Galoha (1), MOZER 1 / Krutov, Kreisz, Senfeld / Mihalik G., Szita, Molnár Z. / Kovács A., Simics, Révész. Edző: Vaszjunyin Artyom

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, O. Williams (1) / Mesikämmen, FEJES (2) / Raymond, Imre / Sándor – Vincze P. (1), Császár, Bodó 1 / ORBAN 1 (2), GERADS 2, Sárpátki (1) / Ambrus G., Tranca, Väyrinen / Csiszer, Sándor-Székely, Ravasz Cs., Salamon R. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 20–34

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Bomba formában lévő csapatot látunk vendégül, éppen ezért nem kellett volna megajándékozni két góllal az első harmadban. A végén is a fiatal játékosok hibáztak, de nem bántom őket, rutint kell szerezniük. A meccs azonban pozitívumokat is tartogatott számunkra, ötven percen át remekül, taktikailag fegyelmezetten tudtunk játszani egy erős csapat ellen.

Markus Juurikkala: – Az eredmény ellenére szenvedtünk a mai meccsen. A lehető legjobbkor lőttük a gólokat, ez döntötte el javunkra a mérkőzést, amely azért nagyon szoros volt, egy keményen küzdő csapat ellen. Érdekes, hogy az első harmadban játszottunk a legrosszabbul, amikor két gólt lőttünk és a másodikban a legjobban, amelyet egy góllal elvesztettünk. A végén Bodó és Orbán jó helyzetfelismerése kellett, hogy megszerezzük a három pontot.