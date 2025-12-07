Erste Liga: új edzővel kapott ki a Csíkszereda a székely rangadón

A lett Peteris Skudra helyére kinevezett új vezetőedző, Péter Róbert együttese már a 3. percben hátrányba került, ezt követően pedig csak bő másfél percig volt döntetlen az állás, mert az éllovas GYHK a folytatásban alig hibázott. Bodó Christopher két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

20. FORDULÓ

SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)