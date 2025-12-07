Erste Liga: új edzővel kapott ki a Csíkszereda a székely rangadón

Az edzőváltáson átesett SC Csíkszereda 5–1-re kikapott a vendég címvédő Gyergyói HK-tól a jégkorong Erste Liga vasárnapi székely rangadóján.
A lett Peteris Skudra helyére kinevezett új vezetőedző, Péter Róbert együttese már a 3. percben hátrányba került, ezt követően pedig csak bő másfél percig volt döntetlen az állás, mert az éllovas GYHK a folytatásban alig hibázott. Bodó Christopher két gólt és egy gólpasszt jegyzett.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
20. FORDULÓ
SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)
Legfrissebb hírek
Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA
Jégkorong
2025.12.02. 20:47
Erste Liga: székely rangadót nyert a címvédő Gyergyói HK
Jégkorong
2025.11.26. 19:48
Ezek is érdekelhetik