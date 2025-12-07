Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: új edzővel kapott ki a Csíkszereda a székely rangadón

Vágólapra másolva!
2025.12.07. 19:57
null
Fotó: Facebook/ Gyergyói Hoki Klub
Címkék
Gyergyói HK Csíkszereda jégkorong Erste Liga
Az edzőváltáson átesett SC Csíkszereda 5–1-re kikapott a vendég címvédő Gyergyói HK-tól a jégkorong Erste Liga vasárnapi székely rangadóján.

A lett Peteris Skudra helyére kinevezett új vezetőedző, Péter Róbert együttese már a 3. percben hátrányba került, ezt követően pedig csak bő másfél percig volt döntetlen az állás, mert az éllovas GYHK a folytatásban alig hibázott. Bodó Christopher két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
20. FORDULÓ
SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)

 

Gyergyói HK Csíkszereda jégkorong Erste Liga
Legfrissebb hírek

Erste Liga: a Gyergyó győzött az erdélyi rangadón, és visszaállt az élre

Jégkorong
2025.12.05. 20:30

Erste Liga: Péter Róbert lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

Jégkorong
2025.12.05. 11:31

Simán nyert az UTE az Erste Ligában, tovább üldözi a Brassót és a Gyergyót

Jégkorong
2025.12.03. 21:42

Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA

Jégkorong
2025.12.02. 20:47

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

Jégkorong
2025.11.30. 18:48

Meglepetés! A Gyergyó otthon kapott nagy verést a DEAC-tól az Erste Ligában

Jégkorong
2025.11.28. 19:55

Erste Liga: szerb válogatott csatárt igazolt a DVTK – hivatalos

Jégkorong
2025.11.27. 15:34

Erste Liga: székely rangadót nyert a címvédő Gyergyói HK

Jégkorong
2025.11.26. 19:48
Ezek is érdekelhetik