Erste Liga: a Dunaújváros pályaválasztóként Újpesten, a BJA Fehérváron tudott nyerni

A sereghajtó Dunaújváros pályaválasztóként, mégis idegenben 3–1-re legyőzte az UTE csapatát. A mérkőzést az Újpesti Jégcsarnokban rendezték meg a dunaújvárosi csarnok alkalmatlansága miatt.

A Budapesti Jégkorong Akadémia magabiztosan, 6–3-ra győzött a FEHA19 vendégeként. Sikerével a fővárosi együttes megelőzte a fehérvári csapatot és előrelépett a hetedik helyre.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Újpesti Jégcsarnok, 224 néző. V: Rencz, Kis-Király, Kövesi, Varjú-Bartal

DAB: SZÜCS – SZÉCSI (1), Pozsár / Vuoksiala, Mikulovics / Kugyin, Balázsi – Keresztes, Subotic (1), Popovic 1 / ASZKAROV 1, ZOHOVS 1 (1), Jarulin / Strenk, Zorin, Csémi / Pinczés K., Kuminka, Vadócz. Edző: Hetler Ádám

UTE: ERDEI – Ronkainen, Francyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesic, Pokornyi / Rósa – Kiss P. (1), GOLOD (1), SZALMA 1 / Luciani, Burzan, Dansereau / Vértes, Páterka, Kovács / Baróti, Szabó Rácz, Lőczi. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 29–36. Emberelőny kihasználás: 4/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Nagyon sokat, szabadnap nélkül dolgoztunk az IIHF-szünet alatt, először a védekező zónát kellett rendbe tennünk, s már a Csíkszereda ellen is pislákoltak dolgok, hiszen csak 1-0-ra kaptunk ki. A góllövéssel is akadnak problémáink, ez ezúttal sem ment rendesen, mert korábban is eldönthettük volna ezt a mérkőzést, de minden onnan indult, hogy a védekező zónát kellett először megoldanunk.

Jason Morgan: – Kényelmesen kezdtünk, alábecsültük a DAB-ot, ők keményen dolgoztak, és éltek a lehetőségeikkel. Azt gondolhattuk, hogy ez könnyebb meccs lesz, főleg a legutóbbi egymás elleni meccsünk fényében, a hokiban pedig minden megérdemelt. Nem igazán játszottuk a tervezett játékunkat, azt, amit akartunk, vezetést szereztek, s bár egyenlítettünk, nem tudtuk meglovagolni ezt. Tanulunk ebből és továbblépünk.

FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–6 (0–3, 2–1, 1–2)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 286 néző. V: Máhr-Stumpf, Soós D., Sábián, Lánczos

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi Zs. (2) / Nagy D., Salamon / Szabó P., ERDŐHELYI 1 (1) / Joó, Hiezl – BUCSKIN 1, Nádor, Farkas L. (1) / Keceli-Mészáros, Zapernick, Németh Z. / ATLASZ 1 (1), Balasits (1), Simon P. / Pallós, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

BJA HC: Farkas R. – Pozsgai, Riha / Varga A., Szabó B. (1) / Szivák, Boros / Banga – HONEJSEK 1 (1), NAGY G. 2, SCHLEKMANN 1 (2) / Turbucz, Novotnyi (1), Zimányi (1) / Szabó D. (1), Horváth B. (1), Keresztes L. 1 / Nádassy 1, Molnár B. (1), Razumnyak. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 29–33. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – A BJA kezdte jobban a találkozót, és ellenük 0–3-ról nehéz visszajönni. Kicsit azt érzem, hogy szünetben szétestünk és mindenki azt gondolta, hogy majd jönni fog magától a jó teljesítmény. Ha nincs meg a ritmusunk, akkor nagyon nehéz. A második harmadra összekapartuk magunkat, de mindig jött egy egyéni hiba, amely megpecsételte a sorsunkat.

Kangyal Balázs: – Nagyon jól kezdtünk, minden klappolt. Ez így volt az előző itt játszott mérkőzésen is, csak akkor 2–0-ra vezettünk húsz perc után. Az öt a három elleni szituáció megváltoztatta a mérkőzés képet, éltek ezzel a lehetőséggel a hazaiak, de mindig tudtuk tartani a távolságot.