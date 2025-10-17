Erste Liga: kilencgólos meccsen verte a DVTK a Dunaújvárost
A DEAC hazai környezetben gyűrte le a FEHA19 együttesét, a mérkőzés egyetlen gólját Szita Donát szerezte a harmadik játékrész elején.
Mindeközben a DVTK közönségszórakoztató meccsen nyert a Dunaújváros ellen. A hazaiaknál Jason Pineo, míg a vendégeknél Makszim Aszkarov duplázott.
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)
Debreceni EAC–FEHA19 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
Debrecen, 400 néző. V: Szabó Dániel, Babic, Szeszák, Szabó Dávid.
DEAC: SZELES – Usztyinyenko (1), P. Kiss / Jeliszejev, Bukor / Mazsuga, Dobmayer / Harangh – Mozer, Galoha, SZITA 1 / Senfeld, Kreisz B., Krutov / Kulesov, Mihalik G., Molnár Z. / Révész, Szimics, Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom
FEHA19: CSIBI – Szabó P., Salamon Z. / Bajkó, Nagy D. / Sivrin, Erdőhelyi – Bucskin, Alapi, Atlasz / Ambrus Cs., Zapernick, Németh Z. / Simon, Blasits, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 25–22. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Vaszjunyin Artyom: – Továbbra sem megy a gólszerzés, pedig megvannak a helyzeteink. A tíz mérkőzésből nyolcszor mi támadtunk többet, mégis ott állunk, ahol. A statisztika alapján sokkal előrébb lenne a helyünk a tabellán, és dolgozunk rajta, hogy így is legyen. Annak örülök, hogy a védekezésünk ma rendben volt, mert ha nem tudunk sok gólt lőni, akkor muszáj jól védekezni, ugye.
Tokaji Viktor: – Nagyon csapongó volt a játék, ami a részünkről azzal magyarázható, hogy nyolc sérültet számlálunk. A harmadik sorunkat U18-as játékosok alkották, sajnos ők beragadtak a végén a debreceniek KHL-es sora ellen, és ez a momentum döntötte el a találkozót. Azt hiszem, ilyen körülmények között ez a vereség vállalható.
|AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyergyói Hoki Klub
|9
|9
|–
|–
|–
|53–15
|+38
|27
|2. Corona Brasov
|10
|6
|–
|–
|4
|34–32
|+2
|18
|3. Sport Club Csíkszereda
|9
|4
|1
|1
|3
|28–24
|+4
|15
|4. UTE
|7
|4
|1
|–
|2
|29–25
|+4
|14
|5. FEHA19
|10
|4
|–
|1
|5
|25–33
|–8
|13
|6. DEAC
|10
|3
|–
|3
|4
|29–30
|–1
|12
|7. DVTK Jegesmedvék
|9
|3
|1
|–
|5
|27–31
|–4
|11
|8. Budapest Jégkorong Akadémia
|9
|2
|1
|–
|6
|25–34
|–9
|8
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|9
|1
|1
|–
|7
|26–52
|–26
|5