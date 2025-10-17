Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: kilencgólos meccsen verte a DVTK a Dunaújvárost

M. B.M. B.
2025.10.17. 21:10
Fotó: Kövi Gabriella
FEHA19 DEAC DVTK Jegesmedvék Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Két mérkőzést rendeztek pénteken a jégkorong Erste Liga alapszakaszában.

A DEAC hazai környezetben gyűrte le a FEHA19 együttesét, a mérkőzés egyetlen gólját Szita Donát szerezte a harmadik játékrész elején.

Mindeközben a DVTK közönségszórakoztató meccsen nyert a Dunaújváros ellen. A hazaiaknál Jason Pineo, míg a vendégeknél Makszim Aszkarov duplázott. 

JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)
Debreceni EAC–FEHA19 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
Debrecen, 400 néző. V: Szabó Dániel, Babic, Szeszák, Szabó Dávid. 
DEAC: SZELES – Usztyinyenko (1), P. Kiss / Jeliszejev, Bukor / Mazsuga, Dobmayer / Harangh – Mozer, Galoha, SZITA 1 / Senfeld, Kreisz B., Krutov / Kulesov, Mihalik G., Molnár Z. / Révész, Szimics, Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom
FEHA19: CSIBI – Szabó P., Salamon Z. / Bajkó, Nagy D. / Sivrin, Erdőhelyi – Bucskin, Alapi, Atlasz / Ambrus Cs., Zapernick, Németh Z. / Simon, Blasits, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 25–22. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Továbbra sem megy a gólszerzés, pedig megvannak a helyzeteink. A tíz mérkőzésből nyolcszor mi támadtunk többet, mégis ott állunk, ahol. A statisztika alapján sokkal előrébb lenne a helyünk a tabellán, és dolgozunk rajta, hogy így is legyen. Annak örülök, hogy a védekezésünk ma rendben volt, mert ha nem tudunk sok gólt lőni, akkor muszáj jól védekezni, ugye.

Tokaji Viktor: – Nagyon csapongó volt a játék, ami a részünkről azzal magyarázható, hogy nyolc sérültet számlálunk. A harmadik sorunkat U18-as játékosok alkották, sajnos ők beragadtak a végén a debreceniek KHL-es sora ellen, és ez a momentum döntötte el a találkozót. Azt hiszem, ilyen körülmények között ez a vereség vállalható.
Jegyzőkönyvek később...

 
AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói Hoki Klub9953–15+3827
2. Corona Brasov106434–32+218
3. Sport Club Csíkszereda9411328–24+415
4. UTE741229–25+414
5. FEHA191041525–33–813
6. DEAC1033429–30–112
7. DVTK Jegesmedvék931527–31–411
8. Budapest Jégkorong Akadémia921625–34–98
9. Dunaújvárosi Acélbikák911726–52–265

 

 

