Littler hozta a kötelezőt, megnyerte az első meccsét a darts-vb-n
A 128-as főtáblán már az első 32 kiemeltnek is játszania kell az első fordulóban, így az előző évektől eltérően Luke Littler címvédőként nem olyan ellenfelet kapott, aki néhány órával korábban a torna nyitó mérkőzését is lejátszotta. A vb-n a Pro Tour-ranglistás helyezésének köszönhetően játszó, a világranglistán 95. litván Darius Labanauskas is frissen állt a tábla elé, és a meccs első legjét 130-as kiszállóval megnyerte. Aztán 2–2-nél 180-nal indította a döntő játékot, de utána sorra dobta a szektorhibákat, amit senki sem engedhet meg magának Littler ellen.
A Pro Tour-kártyáját az idén a Challenge Tour összesített rangsorában elért 2. helyével visszaszerző Labanauskas a második játszmát is döntő legig húzta, de a világelső a legfontosabb játékot ekkor is megnyerte, és már 2:0-ra vezetett. A világbajnokság első meccse sokszor a legnehezebb a favorit számára, valahogy túl kell jutni rajta. Littler éppen ezt tette, a harmadik játszmát 3–1-re nyerte meg a nyitó este legszínvonalasabb, tíz 180-as kört hozó mérkőzésén (101.54-es átlaggal és 64.29%-os kiszállózással), amely után a 95 feletti átlaggal záró Labanauskas tényleg sajnálhatja, hogy a világ legjobbjával hozta össze a sorsolás.
Littlerhez hasonlóan 3:0-val jutott tovább a 2023-as világbajnok Michael Smith is. A 35 éves angol, aki jelenleg csak a 28. a világranglistán, a BDO szervezetnél négy női világbajnokságot megnyerő, a mostani vb-re a női World Matchplay megnyerésével kvalifikáló Lisa Ashtonnal találkozott, és nagyon idegesen kezdett, az első játszmát csak döntő legben tudta megnyerni úgy, hogy Ashtonnak is volt szettnyila. A vezetés megnyugtatta Smitht, aki a következő két játszmában csupán egyetlen leget engedélyezett ellenfelének, és végül 36%-os kiszállózással, a nyolcadik meccsnyilát értékesítve is magabiztosan jutott tovább.
A világbajnokság első mérkőzésén a vb-újonc német Arno Merk meglepte a 15. PDC-világbajnokságán induló belga Kim Huybrechtset. Az első szettben 1–0-ra és 2–1-re is Huybrechts vezetett, de a német-svájci-osztrák Super League-et megnyerve vb-kvótához jutó Merk fordított, majd 3–0-val megnyerte a második játszmát. A harmadikban a 40 éves belga kihasználta a győzelemhez közeledő Merk elbizonytalanodását és szépített, de a dartsversenyeiről is híres Hildesheimhez közel fekvő Peinében élő német a negyedik szettben (a második meccsnyilát értékesítve) megint lenullázta a világranglistán 55. belgát, aki nem tehetett mást, gyorsan gratulált ellenfelének, és elhagyta a színpadot.
Labanauskas után a vb másik balti szereplője, a 37 éves lett Madars Razma is a nyitó estén állt a színpadra, ellenfele a debütáló Jamai van den Herik volt. A 22 éves holland az idei ifjúsági vb-n Littlertől kapott ki a negyeddöntőben, első világbajnokságára a Development Tour 6. helyezettjeként jutott ki (az előtte végzők közül Cam Crabtree és Owen Bates a Players Championship-versenyek beugrójaként elég Pro Tour-ranglistás pontot szerzett ahhoz, hogy onnan kvalifikálja magát, így volt elég Van den Herik összetett 6. helye a vb-hez). Az első szettet a lett, a másodikat a holland nyerte meg 3–2-re, majd döntött a sorozatban hetedik vb-jén szereplő Razma rutinja, és a lett a 24 elhibázott duplakísérlete ellenére is 3:1-es győzelemmel jutott a legjobb 64 közé.
Az ötmillió font összdíjazású világbajnokság a 13.30-kor kezdődő péntek délutáni szakasszal folytatódik.
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
Kim Huybrechts (belga, 86.24)–Arno Merk (német, 89.73) 1:3 (2–3, 0–3, 3–1, 0–3)
Michael Smith (angol, 28., 91.19)–Lisa Ashton (angol, 77.13) 3:0 (3–2, 3–0, 3–1)
Luke Littler (angol, 1., 101.54)–Darius Labanauskas (litván, 95.25) 3:0 (3–2, 3–2, 3–1)
Madars Razma (lett, 89.07)–Jamai van den Herik (holland, 81.33) 3:1 (3–2, 2–3, 3–1, 3–2)
A PÉNTEKI PROGRAM
13.30 (Tv: Sport1)
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)
20.00 (Tv: Sport1)
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁRGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK