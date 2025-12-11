Littler hozta a kötelezőt, megnyerte az első meccsét a darts-vb-n

A 128-as főtáblán már az első 32 kiemeltnek is játszania kell az első fordulóban, így az előző évektől eltérően Luke Littler címvédőként nem olyan ellenfelet kapott, aki néhány órával korábban a torna nyitó mérkőzését is lejátszotta. A vb-n a Pro Tour-ranglistás helyezésének köszönhetően játszó, a világranglistán 95. litván Darius Labanauskas is frissen állt a tábla elé, és a meccs első legjét 130-as kiszállóval megnyerte. Aztán 2–2-nél 180-nal indította a döntő játékot, de utána sorra dobta a szektorhibákat, amit senki sem engedhet meg magának Littler ellen.

A Pro Tour-kártyáját az idén a Challenge Tour összesített rangsorában elért 2. helyével visszaszerző Labanauskas a második játszmát is döntő legig húzta, de a világelső a legfontosabb játékot ekkor is megnyerte, és már 2:0-ra vezetett. A világbajnokság első meccse sokszor a legnehezebb a favorit számára, valahogy túl kell jutni rajta. Littler éppen ezt tette, a harmadik játszmát 3–1-re nyerte meg a nyitó este legszínvonalasabb, tíz 180-as kört hozó mérkőzésén (101.54-es átlaggal és 64.29%-os kiszállózással), amely után a 95 feletti átlaggal záró Labanauskas tényleg sajnálhatja, hogy a világ legjobbjával hozta össze a sorsolás.

Littlerhez hasonlóan 3:0-val jutott tovább a 2023-as világbajnok Michael Smith is. A 35 éves angol, aki jelenleg csak a 28. a világranglistán, a BDO szervezetnél négy női világbajnokságot megnyerő, a mostani vb-re a női World Matchplay megnyerésével kvalifikáló Lisa Ashtonnal találkozott, és nagyon idegesen kezdett, az első játszmát csak döntő legben tudta megnyerni úgy, hogy Ashtonnak is volt szettnyila. A vezetés megnyugtatta Smitht, aki a következő két játszmában csupán egyetlen leget engedélyezett ellenfelének, és végül 36%-os kiszállózással, a nyolcadik meccsnyilát értékesítve is magabiztosan jutott tovább.

A világbajnokság első mérkőzésén a vb-újonc német Arno Merk meglepte a 15. PDC-világbajnokságán induló belga Kim Huybrechtset. Az első szettben 1–0-ra és 2–1-re is Huybrechts vezetett, de a német-svájci-osztrák Super League-et megnyerve vb-kvótához jutó Merk fordított, majd 3–0-val megnyerte a második játszmát. A harmadikban a 40 éves belga kihasználta a győzelemhez közeledő Merk elbizonytalanodását és szépített, de a dartsversenyeiről is híres Hildesheimhez közel fekvő Peinében élő német a negyedik szettben (a második meccsnyilát értékesítve) megint lenullázta a világranglistán 55. belgát, aki nem tehetett mást, gyorsan gratulált ellenfelének, és elhagyta a színpadot.

Labanauskas után a vb másik balti szereplője, a 37 éves lett Madars Razma is a nyitó estén állt a színpadra, ellenfele a debütáló Jamai van den Herik volt. A 22 éves holland az idei ifjúsági vb-n Littlertől kapott ki a negyeddöntőben, első világbajnokságára a Development Tour 6. helyezettjeként jutott ki (az előtte végzők közül Cam Crabtree és Owen Bates a Players Championship-versenyek beugrójaként elég Pro Tour-ranglistás pontot szerzett ahhoz, hogy onnan kvalifikálja magát, így volt elég Van den Herik összetett 6. helye a vb-hez). Az első szettet a lett, a másodikat a holland nyerte meg 3–2-re, majd döntött a sorozatban hetedik vb-jén szereplő Razma rutinja, és a lett a 24 elhibázott duplakísérlete ellenére is 3:1-es győzelemmel jutott a legjobb 64 közé.

Az ötmillió font összdíjazású világbajnokság a 13.30-kor kezdődő péntek délutáni szakasszal folytatódik.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Kim Huybrechts (belga, 86.24)–Arno Merk (német, 89.73) 1:3 (2–3, 0–3, 3–1, 0–3)

Michael Smith (angol, 28., 91.19)–Lisa Ashton (angol, 77.13) 3:0 (3–2, 3–0, 3–1)

Luke Littler (angol, 1., 101.54)–Darius Labanauskas (litván, 95.25) 3:0 (3–2, 3–2, 3–1)

Madars Razma (lett, 89.07)–Jamai van den Herik (holland, 81.33) 3:1 (3–2, 2–3, 3–1, 3–2)