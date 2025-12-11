Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében

2025.12.11. 22:05
Robbie Keane újabb sikert aratott a Fradival (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangers FC-t. A meccset követően Robbie Keane vezetőedző is nyilatkozott a sajtótájékoztatóján.

 

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Újabb győzelem az Európa-ligában, újabb nagyszerű este. Elégedett a csapattal?
Igazán örülök a győzelemnek. Az elejétől kezdve mi voltunk a jobb csapat. Az ellenfél megszerezte a vezetést, nem gondolom, hogy rászolgáltunk arra a kapott gólra. Az esetet még vissza kell néznem az éjszaka. Nem vagyok biztos benne, hogy szabályos gól volt. De mi irányítottuk a találkozót, és ez számomra fontos. A Rangers pontosan azt nyújtotta, amit vártam tőle. Egyáltalán nem lepett meg.

– Hogy érzi, a tizennégy ponttal meg is van a legjobb tizenhat közé jutás?
Ezen az estén is megérdemeltük a győzelmet. Hat mérkőzésen maradtunk veretlenek, nincs más dolgunk, mint ezen az úton haladni tovább. Intenzív futballt mutattunk be ezen az estén is, ez a játék áll hozzám igazán közel. Nincs messze a legjobb tizenhat, de ezzel most még nem foglalkozom.

– Noha csak január óta irányítja a Ferencvárost, máris a tizedik győzelmét aratta a csapattal a nemzetközi porondon, ezzel beérte a klublegenda Nyilasi Tibort. Mit szól hozzá?
A győzelem a véremben van. Nem tudtam erről a rekordról, de természetesen ha így van, nagyon büszke vagyok rá. Imádok győzni, ez éltet. Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében. Sikeres esztendő van mögöttünk, reméljük, a folytatás is ilyen lesz.

Danny Röhl, a Rangers FC vezetőedzője

– Hiába vezettek, pont nélkül távoznak Budapestről. Hogyan értékeli a találkozót?
Mérges vagyok leginkább. Az első félidőben jól játszottunk, a vezetést is megszereztük, minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Mégis vereség lett a vége. A hazaiak győztes gólja előtt vagy negyven-ötven métert szállt a labda, az ilyen helyzeteket ki kell védekezni. Bánhatjuk, hogy nem voltunk végig élesek.

– Mi hiányzott a pontszerzéshez?
A fordulást követően nem működtek az átmeneteink. Versenyképes a csapatunk, de a jelek szerint egyelőre nem találtunk rá a nemzetközi porondon a győztes útra. A védekezésünkön múlott leginkább a siker, olykor túlzottan kinyíltunk. Ezeket a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználta az ellenfél.

– Az újabb vereséggel nincs már esélyük a továbbjutásra. Hogyan tovább?
A saját hibáink miatt kaptunk ki. De nem kesereghetünk sokáig, otthon a bajnokságban fontos találkozók várnak ránk. A januári mérkőzések túl messze vannak, ezekkel még nem foglalkozom. A mostani összecsapás miatt rendkívül csalódott vagyok, egy-egyes állásnál meg lett volna a lehetőségünk akár a győzelemre is.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl
Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Midtjylland

6

5

1

13–  5

+8

15

  2. Real Betis

6

4

2

11–  4

+7

14

  3. FERENCVÁROS

6

4

2

11–  6

+5

14

  4. Braga

6

4

1

1

10–  5

+5

13

  5. Lyon

5

4

1

11–  2

+9

12

  6. Stuttgart

6

4

2

12–  5

+7

12

  7. Aston Villa

5

4

1

8–  3

+5

12

  8. Nottingham Forest

6

3

2

1

11–  6

+5

11

  9. Freiburg

5

3

2

8–  3

+5

11

10. Porto

5

3

1

1

7–  4

+3

10

11. Genk

6

3

1

2

7–  6

+1

10

12. Crvena zvezda

6

3

1

2

5–  5

0

10

13. Celta Vigo

5

3

2

11–  7

+4

9

14. Viktoria Plzen

5

2

3

6–  2

+4

9

15. PAOK

6

2

3

1

13–10

+3

9

16. Lille

6

3

3

10–  7

+3

9

17. Panathinaikosz

5

3

2

9–  7

+2

9

18. Roma

5

3

2

7–  5

+2

9

19. Young Boys

6

3

3

8–12

–4

9

20. Bologna

5

2

2

1

7–  4

+3

8

21. Brann 

5

2

2

1

6–  3

+3

8

22. Fenerbahce

5

2

2

1

5–  5

0

8

23. Celtic

5

2

1

2

7–  8

–1

7

24. Ludogorec

6

2

1

3

11–14

–3

7

25. Dinamo Zagreb

6

2

1

3

8–13

–5

7

26. Basel

5

2

3

7–  7

0

6

27. Go Ahead Eagles

5

2

3

4–  9

–5

6

28. Sturm Graz

6

1

1

4

4–  8

–4

4

29. Salzburg

5

1

4

5–10

–5

3

30. Feyenoord

5

1

4

4–  9

–5

3

31. FCSB

5

1

4

3–  8

–5

3

32. Utrecht

6

1

5

3–  9

–6

1

33. Rangers

6

1

5

3–11

–8

1

34. Malmö

5

1

4

2–10

–8

1

35. Maccabi Tel-Aviv

6

1

5

2–18

–16

1

36. Nice

6

6

4–13

–9

0

 

 

