Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Újabb győzelem az Európa-ligában, újabb nagyszerű este. Elégedett a csapattal?

– Igazán örülök a győzelemnek. Az elejétől kezdve mi voltunk a jobb csapat. Az ellenfél megszerezte a vezetést, nem gondolom, hogy rászolgáltunk arra a kapott gólra. Az esetet még vissza kell néznem az éjszaka. Nem vagyok biztos benne, hogy szabályos gól volt. De mi irányítottuk a találkozót, és ez számomra fontos. A Rangers pontosan azt nyújtotta, amit vártam tőle. Egyáltalán nem lepett meg.

– Hogy érzi, a tizennégy ponttal meg is van a legjobb tizenhat közé jutás?

– Ezen az estén is megérdemeltük a győzelmet. Hat mérkőzésen maradtunk veretlenek, nincs más dolgunk, mint ezen az úton haladni tovább. Intenzív futballt mutattunk be ezen az estén is, ez a játék áll hozzám igazán közel. Nincs messze a legjobb tizenhat, de ezzel most még nem foglalkozom.

– Noha csak január óta irányítja a Ferencvárost, máris a tizedik győzelmét aratta a csapattal a nemzetközi porondon, ezzel beérte a klublegenda Nyilasi Tibort. Mit szól hozzá?

– A győzelem a véremben van. Nem tudtam erről a rekordról, de természetesen ha így van, nagyon büszke vagyok rá. Imádok győzni, ez éltet. Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében. Sikeres esztendő van mögöttünk, reméljük, a folytatás is ilyen lesz.

Danny Röhl, a Rangers FC vezetőedzője

– Hiába vezettek, pont nélkül távoznak Budapestről. Hogyan értékeli a találkozót?

– Mérges vagyok leginkább. Az első félidőben jól játszottunk, a vezetést is megszereztük, minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Mégis vereség lett a vége. A hazaiak győztes gólja előtt vagy negyven-ötven métert szállt a labda, az ilyen helyzeteket ki kell védekezni. Bánhatjuk, hogy nem voltunk végig élesek.

– Mi hiányzott a pontszerzéshez?

– A fordulást követően nem működtek az átmeneteink. Versenyképes a csapatunk, de a jelek szerint egyelőre nem találtunk rá a nemzetközi porondon a győztes útra. A védekezésünkön múlott leginkább a siker, olykor túlzottan kinyíltunk. Ezeket a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználta az ellenfél.

– Az újabb vereséggel nincs már esélyük a továbbjutásra. Hogyan tovább?

– A saját hibáink miatt kaptunk ki. De nem kesereghetünk sokáig, otthon a bajnokságban fontos találkozók várnak ránk. A januári mérkőzések túl messze vannak, ezekkel még nem foglalkozom. A mostani összecsapás miatt rendkívül csalódott vagyok, egy-egyes állásnál meg lett volna a lehetőségünk akár a győzelemre is.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane

RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl

Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)

