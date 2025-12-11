Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Újabb győzelem az Európa-ligában, újabb nagyszerű este. Elégedett a csapattal?
– Igazán örülök a győzelemnek. Az elejétől kezdve mi voltunk a jobb csapat. Az ellenfél megszerezte a vezetést, nem gondolom, hogy rászolgáltunk arra a kapott gólra. Az esetet még vissza kell néznem az éjszaka. Nem vagyok biztos benne, hogy szabályos gól volt. De mi irányítottuk a találkozót, és ez számomra fontos. A Rangers pontosan azt nyújtotta, amit vártam tőle. Egyáltalán nem lepett meg.
– Hogy érzi, a tizennégy ponttal meg is van a legjobb tizenhat közé jutás?
– Ezen az estén is megérdemeltük a győzelmet. Hat mérkőzésen maradtunk veretlenek, nincs más dolgunk, mint ezen az úton haladni tovább. Intenzív futballt mutattunk be ezen az estén is, ez a játék áll hozzám igazán közel. Nincs messze a legjobb tizenhat, de ezzel most még nem foglalkozom.
– Noha csak január óta irányítja a Ferencvárost, máris a tizedik győzelmét aratta a csapattal a nemzetközi porondon, ezzel beérte a klublegenda Nyilasi Tibort. Mit szól hozzá?
– A győzelem a véremben van. Nem tudtam erről a rekordról, de természetesen ha így van, nagyon büszke vagyok rá. Imádok győzni, ez éltet. Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében. Sikeres esztendő van mögöttünk, reméljük, a folytatás is ilyen lesz.
Danny Röhl, a Rangers FC vezetőedzője
– Hiába vezettek, pont nélkül távoznak Budapestről. Hogyan értékeli a találkozót?
– Mérges vagyok leginkább. Az első félidőben jól játszottunk, a vezetést is megszereztük, minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Mégis vereség lett a vége. A hazaiak győztes gólja előtt vagy negyven-ötven métert szállt a labda, az ilyen helyzeteket ki kell védekezni. Bánhatjuk, hogy nem voltunk végig élesek.
– Mi hiányzott a pontszerzéshez?
– A fordulást követően nem működtek az átmeneteink. Versenyképes a csapatunk, de a jelek szerint egyelőre nem találtunk rá a nemzetközi porondon a győztes útra. A védekezésünkön múlott leginkább a siker, olykor túlzottan kinyíltunk. Ezeket a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználta az ellenfél.
– Az újabb vereséggel nincs már esélyük a továbbjutásra. Hogyan tovább?
– A saját hibáink miatt kaptunk ki. De nem kesereghetünk sokáig, otthon a bajnokságban fontos találkozók várnak ránk. A januári mérkőzések túl messze vannak, ezekkel még nem foglalkozom. A mostani összecsapás miatt rendkívül csalódott vagyok, egy-egyes állásnál meg lett volna a lehetőségünk akár a győzelemre is.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–RANGERS FC (skót) 2–1 (1–1)
Budapest, Groupama Aréna, 19 567 néző. Vezette: Anasztasztiosz Papapetru (Trifon Petropulosz, Jordanisz Aptoszoglu) – görögök
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Ötvös (Zachariassen, 74.) – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Júlio Romao, 83.), O'Dowda (Cadu, 83.) – Yusuf (L. Joseph, 74.), Varga B. (Pesics, 90.). Vezetőedző: Robbie Keane
RANGERS: Butland – Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (D. Sterling, 58.) – Barron, Raskin – Danilo Pereira (F. Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (M. Moore, 58.) – Miovszki (Chermiti, 67.). Vezetőedző: Danny Röhl
Gólszerző: Ötvös (45+5.), Varga B. (72.), ill. Miovszki (27.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Midtjylland
6
5
–
1
13– 5
+8
15
|2. Real Betis
6
4
2
–
11– 4
+7
14
|3. FERENCVÁROS
6
4
2
–
11– 6
+5
14
|4. Braga
6
4
1
1
10– 5
+5
13
|5. Lyon
5
4
–
1
11– 2
+9
12
|6. Stuttgart
6
4
–
2
12– 5
+7
12
|7. Aston Villa
5
4
–
1
8– 3
+5
12
|8. Nottingham Forest
6
3
2
1
11– 6
+5
11
|9. Freiburg
5
3
2
–
8– 3
+5
11
|10. Porto
5
3
1
1
7– 4
+3
10
|11. Genk
6
3
1
2
7– 6
+1
10
|12. Crvena zvezda
6
3
1
2
5– 5
0
10
|13. Celta Vigo
5
3
–
2
11– 7
+4
9
|14. Viktoria Plzen
5
2
3
–
6– 2
+4
9
|15. PAOK
6
2
3
1
13–10
+3
9
|16. Lille
6
3
–
3
10– 7
+3
9
|17. Panathinaikosz
5
3
–
2
9– 7
+2
9
|18. Roma
5
3
–
2
7– 5
+2
9
|19. Young Boys
6
3
–
3
8–12
–4
9
|20. Bologna
5
2
2
1
7– 4
+3
8
|21. Brann
5
2
2
1
6– 3
+3
8
|22. Fenerbahce
5
2
2
1
5– 5
0
8
|23. Celtic
5
2
1
2
7– 8
–1
7
|24. Ludogorec
6
2
1
3
11–14
–3
7
|25. Dinamo Zagreb
6
2
1
3
8–13
–5
7
|26. Basel
5
2
–
3
7– 7
0
6
|27. Go Ahead Eagles
5
2
–
3
4– 9
–5
6
|28. Sturm Graz
6
1
1
4
4– 8
–4
4
|29. Salzburg
5
1
–
4
5–10
–5
3
|30. Feyenoord
5
1
–
4
4– 9
–5
3
|31. FCSB
5
1
–
4
3– 8
–5
3
|32. Utrecht
6
–
1
5
3– 9
–6
1
|33. Rangers
6
–
1
5
3–11
–8
1
|34. Malmö
5
–
1
4
2–10
–8
1
|35. Maccabi Tel-Aviv
6
–
1
5
2–18
–16
1
|36. Nice
6
–
–
6
4–13
–9
0