Erste Liga: győzelemmel távozott a Brassó a DVTK otthonából

A játéknap előtt utolsó Csíkszereda és utolsó előtti Budapest Jégkorong Akadémia HC egyaránt életjelet adott magáról, az erdélyiek idegenben, Kangyal Balázsék pedig hazai jégen nyertek. Kevin Constantine legénységének játékán meglátszik az amerikai szakember keze munkája, vagy legalábbis a jelenlétéből adódó önbizalomlöket, ezúttal a DEAC látta ennek kárát, 3–1-re győzött ellene a Csík.

A Vasas Jégcentrumban még ennél is fölényesebben nyert a BJA, 5–1 állt hatvan perc játék után az eredményjelzőn a FEHA19 elleni mérkőzésen. Valentyin Razumnjak megszerezte idénybeli első gólját, majd – ha egy üzlet beindul alapon – lőtt még kettőt a találkozón, és ezzel a káposztásmegyeriek, és az csíkszeredaiak is megelőzték aktuális ellenfelüket az Erste Liga tabelláján.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–GYERGYÓI HK (romániai) 2–11 (0–3, 1–2, 1–6)

Székesfehérvár, 203 néző. V: Mach, Gáspár, Varjú-Bartal, Kovács P.

DAB: Szücs – Kugyin, Vuoksiala / Szécsi, Balázsi / Murgic, Bánki – Jarulin 2, Zorin (1), Aszkarov (2) / Djumic, Pinczés O., Cseh / Lawson, Subotic, Keresztes / Strenk, Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN 2 (2), O. Williams 1 (1) / Fejes 2, Molnár Á. / Imre, Sándor (1) / Salamon – BODÓ 2 (2), CSÁSZÁR 2 (1), Vincze P. (2) / Orban (3), Gerads 1 (1), Sárpátki (1) / Ambrus G. 1, Tranca (1), Väyrynen / Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti (1). Vezetőedző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 17-41

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Azt be kell vallani, hogy a Gyergyó más ligában játszik, mindenkinek nagyon nehéz dolga lesz ellene, de nem lett volna szabad ennyire elengedni őket és jobban kellett volna koncentrálni, mert a tizenegy gólból kilencben mi is benne voltunk.

Markus Juurikkala: – Természetesen nagyon örülök az eredménynek, gyönyörű gólokat ütöttünk. Azért nem mindig azon a szinten játszottunk, amin szerettünk volna, szóval vannak még dolgok, amikből tanulnunk kell. A támadóharmadban jó dolgokat csináltunk, jól használtuk ki a lehetőségeinket.

DVTK JEGESMEDVÉK–CORONA BRASOV (romániai) 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Miskolc, 895 néző. V: Tóth R., Máhr-Stumpf, Szeszák, Szabó Dávid

DVTK: PRATÁK – Vokla, SZATHMÁRY (1) / Csollák, Kärmeniemi / Szalay, Szirányi B. / Szabóki – MAKAI 1, DOYLE (1), Marklund / Rétfalvi K., Kinloch-Varga, Csiki / Farkas M., Lövei, Tóth Gergő / Trajcsik, Vörös. Edző: Láda Balázs.

BRASSÓ: TŐKE – Bors Huba, Piché / BORISZENKO (1), Wardley (1) / Gecse, Payne – ZAGIDULLIN (1), WELSH 1, D. Levin / Rokaly Sz. 1, Van Wormer, Kóger (1) / M. Levin, Gajdó B., Rokaly B. / N. Vasile, Molnár Zs., Filip. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 37–35

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Nagyon izgalmas mérkőzés volt, amelyet az döntött el, hogy a Brassó jobban használta ki a helyzeteit. A sok kiállítás felborította a mérkőzés dinamikáját, de a hátrányainkat jól védekeztük ki. Egy szavam se lehet a fiúkra, mert keményen dolgoztak, az utolsó pillanatban is volt esélyünk az egyenlítésre.

Strenk Hunor: – Igazi építő jellegű győzelem volt ez a csapattól. Örülök, hogy csak egy gólt kaptunk, Tőke nagyon jól védett, ez döntőnek bizonyult. Elismerés jár a fiatal miskolciaknak, akik időnként nyomás alatt tartottak minket.

DEAC–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 1–3 (0–0, 0–3, 1–0)

Debrecen, 417 néző. V: Rencz, Kis-Király, Vincze D., Varjú

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko, Ph. Kiss (1) / Mazsuga, Bukor / Dobmayer, Haranghy / Mártonffy – Senfeld, Galoha, Culigin / Krutov, Kreisz B., Kulesov / Molnár Z., Mihalik G., Szita 1 / Kovács Alpár, Szimics, Révész. Edző: Vaszjunyin Artyom

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – AHOLA 1 (1), Ferencz-Csibi / Salló (1), Kristó / Láday, MacEachern / Kovács E. – Péter B. 1, Gymer (1), Becze / Machala 1, Petryk, Dolezal / Rokaly N., Reisz, Antal / Kedves, Márton, Silló. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 37–24

Emberelőny-kihasználás: 7/0, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Berta Ákos (másodedző): – Az első és az utolsó harmadban jól játszottunk, a másodikban azonban buta kiállításokkal megpecsételtük a sorsunkat. Persze nem adtuk fel, hajtottunk az egyenlítésért, mindent beleadtunk, de ez nem volt elég. Reméljük, az ilyen vereségek megedzenek minket…

Kevin Constantine: – Az első harmadban a kapusunk tartott minket meccsben, óriási nyomást helyezett ránk a Debrecen. A második harmadban a sok kiállítás megváltoztatta a játék képét, és ebből mi jöttünk jobban. Dicséret illeti az emberelőnyös játékunkat, ez volt a kulcsa a győzelmünknek.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–FEHA19 5–1 (2–0, 0–0, 3–1)

Vasas Jégcentrum, 287 néző. V: Korbuly, Timár, Sábián, Kocsány

BJA HC: Farkas R. – Szabó B. (1), Szabó Dániel (1) / Varga A. (1), Boros (1) / Pozsgai (2), Jurkovics (1) – Schlekmann, Novotny, Turbucz 1 / Nagy G. (1), Honejsek, Pilon 1 / Szivák, Weidemann, Molnár B. / V. Razumnjak 3, Horváth B. (1), Banga (1). Edző: Kangyal Balázs

FEHA19: Csibi – Bajkó, Salamon Z. / Sivrin, Nagy D. / Erdőhelyi, Szabó P. – Bucskin 1, Keceli-Mészáros (1), Nádor / Ambrus Cs., Zapernick, Németh Z. / Atlasz, Alapi, Blasits / Erdősi, Pallós, Papp. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 35–23

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Az előző párharcaink után mondtam, hogy voltak olyan periódusaink, amikben jól játszottunk. Eddig 30 perc volt a legtöbb, amivel egy meccsen elégedett lehettem, ezúttal már 40-45 jól nézett ki, de ez nem jelenti azt, hogy ez elég lenne. Sok mindent kell átbeszélni és jobban csinálni.

Tokaji Viktor: – A játék képe alapján nem erre az eredményre következtetnénk. A sok kiállítás felemésztette az energiánkat, pedig sokáig szoros volt a mérkőzés. Jól kezdtük a találkozót, aztán egy kihagyott emberelőny után megzavarodtunk. A középső harmadban sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, de nem sikerült felzárkóznunk, a harmadikban pedig a kiállítások megpecsételték a sorsunkat.