A DVTK Miskolcon véget vetett a Gyergyó veretlenségének

A DVTK Jegesmedvék csapata meglepetésre 4–2-re legyőzte otthon az eddig veretlen és százszázalékos Gyergyói HK-t a jégkorong Erste Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján. A DVTK a harmadik percben szerezte meg a vezetést. A gyergyóiak csak 1–1-nél tudtak kiegyenlíteni, a 4–2-es végeredményt a második gólját szerző Csollák Márkó állította be hét másodperccel a mérkőzés vége előtt.

A Csíkszereda 1–0-ra győzött a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként Újpesten, merthogy a két csapat összecsapását az Újpesti Jégcsarnokban rendezték a dunaújvárosiak létesítményének alkalmatlansága miatt.

A FEHA19 kétszer is vezetett az UTE ellen hazai pályán, végül mégis a lila-fehérek örülhettek a 4–3-as győzelmüknek, ami egyben a nap gólokban leggazdagabb eredményét is jelentette.

A DEAC szétlövés után 3–2-re győzte le otthon a Brassót, úgy hogy a DEAC az első harmadban kétgólos előnyre tett szert, amit kevesebb, mint három perccel a mérkőzés vége előtt a brassóiak egy emberelőnyös találattal kiegyenlítettek. A hosszabbításban gól nem esett, a büntetőket a hazaiak lőtték jobban.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Újpesti Jégcsarnok, 165 néző. V: Dósa, Tóth Renátó, Farkas I., Sábián.

DAB: SZÜCS (Bejó) – Szécsi, Pozsár / Vuoksiala, Balázsi / Bánki, Kugyin / Mikulovics – Keresztes, Subotic, Popovic / Jarulin, Zohovs, Aszkarov / Strenk O., Zorin, Pinczés / Csémi, Cseh. Vezetőedző: Hetler Ádám

CSÍKSZEREDA: ONODI – MacEachern, Láday / Ahola, Ferencz-Csibi / SALLÓ (1), Kristó / Kovács Előd – PÉTER 1, Gymer, BECZE (1) / Machala, Petryk, Antal / Rokaly N., Reisz, Fodor Cs. / Silló, Márton, Bíró. Vezetőedző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 16–44.

Emberelőny kihasználás: 3/0, ill.:6/1

MESTERMÉRLEG

Németh Péter (másodedző): – A miskolci pofon után beszélgettünk a játékosokkal, miként vagyunk képesek visszatérni a győzelem útjára. Többet kellett volna próbálkoznunk, de ezzel együtt is büszkék lehetnek magukra a játékosok, s ugyan nem szoktam ilyet csinálni, de Szücs Botond teljesítményét külön is ki szeretném emelni, remekül védett.

Kevin Constantine: – Összességében szoros mérkőzés volt. Azért úgy érzem, irányítottuk a meccs nagyobb részét, jó gólszerzési lehetőségeink voltak, de nagyon jó volt az ellenfél kapusa, a miénk is, de ezért is volt ez szoros meccs a legvégéig.

DVTK JEGESMEDVÉK–GYERGYÓI HK (romániai) 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

Miskolc, 1010 néző. V: Babic, Juhász G., Kövesi, Kovács P.

DIÓSGYŐR: TÓTH K. – CSOLLÁK 2, Karmeniemi (1) / SZIRÁNYI 1, Szathmáry / Szalay, Vokla / Szabóki – TÓTH G. 1, Doyle (1), PINEO (2) / Makai, Rétfalvi, Marklund / Czecze, Kinloch-Varga, Lövei / Trajcsik, Csiki, Farkas M. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Williams / Mesikämmen, Fejes (1) / Raymond, Imre P. / Sándor B. – Vincze P., Császár, Bodó / B. Orban (2), GERADS 2, Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Väyrynen / Csiszer, Ravasz, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 20–31.

Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – A két csapat nincs egy szinten, de most mi megérdemelten győztünk. Mindent megtettünk a sikerért, szívvel, okosan és fegyelmezetten hokiztunk. A sikerhez persze kellett a szerencse is.

Markus Juurikkala: – Az első harmadban sok lehetőségünk volt, de ezek kimaradtak. Az utolsó felvonásban futottunk az eredmény után. Kikaptunk, de nem történt tragédia, megyünk tovább.

FEHA19–UTE 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 897 néző. V: Korbuly, Kis-Király, Kocsány, Gottlibet.

FEHA19: Hegedüs – Dóczi (1), Joó / Sivrin 1, Nagy D. / Salamon Z., Angyaláti / Erdőhelyi – Bucskin 1, Nádor, Simon / Keceli-Mészáros, ZAPERNICK 1, NÉMETH Z. / Atlasz, Blasits, Pallós / Mayer, Mester, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

UTE: RAJNA – Ronkainen 1, Franyó (1) / Tornyai, Kiss Dániel / Bogesics (1), Rósa / Osztoics – Kiss P. (1), GOLOD 2 (2), SZALMA 1 (1) / Vértes, Burzan, Dansereau / Kovács A., Páterka, Luciani / Baróti, Szabó Rácz, Lőczi. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 49–24.

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 4/1.

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Nagyon rossz így kikapni, butaságokból kaptuk a gólokat. Azt nem lehet elvenni az Újpesttől, hogy önfeláldozóan játszott, ha nem blokkolt harmincat, akkor egyet sem. Azoknak a játékosainknak is meg kell tanulniuk, hogyan lehetnek a csapat hasznára, akik kevesebb jégidőt kapnak. Nehéz két hét van mögöttünk, de aki profi akar lenni, annak ehhez hozzá kell szoknia.

Jason Morgan: – Mindig nehéz a FEHA ellen játszani, sokat és gyorsan korcsolyázó csapat. Az első harmadban nagy nyomás alatt voltunk, hátrányba is kerültünk. A magunk javára fordítottuk azonban a meccset, mert önfeláldozóak voltunk, rengeteget blokkoltunk, mindent megtettünk a győzelemért, és Rajna Miklós nagyszerűen védett.

DEAC–CORONA BRASOV (romániai) 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövésben

Debrecen, 457 néző. V: Németh M., Máhr-Stumpf, Varjú, Vincze D.

DEAC: SZELES – Usztyinyenko, P. Kiss / Jeliszejev, Bukor / Mazsuga, Dobmayer / Haranghy, Mártonffy – MOZER (1), Galoha, Szita / KRUTOV (1), Senfeld, Varttinen 1 / Kulesov 1, Kreisz B., Molnár Z. / Révész, Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom

BRASSÓ: ADORJÁN (1) – Bors, Molnár Zs. / Boriszenko (1), Gajdó T. / Gecse, Farkas T. (1) – Zagidullin, Welsh, D. LEVIN (1) / Rokaly Sz., Részegh T., Van Wormer 1 / M. Levin, Wong, KÓGER 1 / Filip, Vasile, Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

Kapura lövések: 33–42

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Vasszjunyin Artyom: – Ebben az idényben még nem játszottunk olyan jól, mint most az első harmadban, aztán elhittük, hogy jók vagyunk, és magunkra húztuk az ellenfelet. Szeles Martin jól védett, ennek köszönhetjük a győzelmet. Végre nekünk sikerült jobban a szétlövés, először az idényben.

Strenk Hunor: – Nem érkeztünk meg fejben a kezdésre, valamikor a 30. perc körül sikerült végre azt a hokit játszani, amit tudunk. Onnantól kezdve domináltunk, sikerült ledolgozni a kétgólos hátrányt, és még az is benne volt a meccsben a végén, hogy megszerezzük a három pontot.