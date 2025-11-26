Erste Liga: székely rangadót nyert a címvédő Gyergyói HK

Székely rangadó volt az Erste Liga szerdai játéknapjának egyetlen mérkőzése. A Gyergyó fogadta a Csíkszeredát, és az aktuális erőviszonyoknak megfelelően a hazaiak kezdték jobban a párharcot. Az első harmadban már 2–0-ra vezettek, és több gólra nem is volt szükségük a győzelemhez, hiszen a Csík csak egyet lőtt.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–1 (2–0, 0–1, 0–0)

Gyergyóremete, 2173 néző. V: Bandi, Sikó, Borsos (mindhárman romániaiak), Chinde (román)

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, O. Williams / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre 1 / Sándor – Ambrus G., Császár, Bodó / Orban (1), Gerads, Sárpátki / VINCZE P. 1, Tranca (1), Szigeti (1) / Sándor-Székely, Csiszer, Ravasz. Edző: Markus Juurikkala

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Ahola, Láday / Salló, Kristó / Kovács E., MacEachern / Márton – Péter B., Gymer (1), BECZE T. 1 / Antal, Reisz, Petryk / Kedves, Rokaly N., Dolezal / Fodor Cs., Silló, Bíró. Edző: Peteris Skudra

Kapura lövések: 27–14. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0