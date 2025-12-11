Nemzeti Sportrádió

Tovább remekel a Betis és a Midtjylland az El-ben, négy gólt szerzett a Stuttgart

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.11. 21:02
null
Az első félidőben lerendezte ellenfelét a Betis (Fotó: Getty Images)
Címkék
Betis Real Betis El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Stuttgart Midtjylland
A labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 6. fordulójában idegenben nyert a Betis, a Stuttgart hazai pályán győzött simán, míg a Midtjylland a Genket verte meg. Hatodszor kapott ki a Nice, egy góllal nyert a Young Boys, a Crvena zvezda, a Braga és a Nottingham Forest, hatgólos döntetlent játszott a Ludogorec.

Zágrábban hétpercnyi hazai rövidzárlat döntötte el a három pont sorsát. Fel óra után Sergi Domínguez öngóljával került előnybe a Betis, majd Rodrigo Riquelme lőtt 10 méterről a jobb alsóba, újabb pár perc múlva pedig Antony használta ki a horvát kapus, Ivan Filipovic nagy hibáját. Niko Galesic még a hajrában szépített, de így is simán kikapott a Dinamo Zagreb. 1–3

A Stuttgart négy gólt szerzett, amely Lorenz Assignon kapásgóljával szerzett vezetést, majd Tiago Tomás lövése nyomán vágódott a labda a lécről a kapuba egy szép támadás végén. A második félidőben Maximilian Mittelstädt tizenegyesből talált be, erre két perc múlva Roy Revivo válaszolt ugyan, de a szépítésen túl másra nem futott a még mindig nyeretlen Maccabi Tel-Aviv erejéből. A végeredmény Josha Vagnoman állította be, aki közelről fejelt az izraeliek kapujába. 4–1

Európa-liga
1 órája

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Ötvös Bence zsinórban harmadik mérkőzésén is betalált, Varga Barnabás negyedik gólját szerezte a sorozatban.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol) 1–3 (Galesic 89., ill. S. Domínguez 31. – öngól, R. Riquelme 34., Antony 38.)
Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia) 1–0 (Males 61.)
Kiállítva: Zoukrou (90+2.), ill. Bouaddi (32.)
FC Midtjylland (dán)–Genk (belga) 1–0 (Cso Gju Szong 17.)
Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3–3 (Sztanics 33., Verdon 71., Csocsev 77., ill. Deszpodov 39., Vogliacco 48., Mithu 90.)
Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Ivanics 55.)
Nice (francia)–Braga (portugál) 0–1 (P. Víctor 28.)
VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 4–1 (Assignon 24., Tomás 37., Mittelstädt 50. – 11-esből, Vagnoman 90+4., ill. Revivo 52.)
Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Van der Hoorn 73., ill. Kalimuendo 52., Igor Jesus 88.)
FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) 2–1 (Ötvös 45+5., Varga B. 73., ill. Miovszki 27.)
Később
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Midtjylland65113–5+815
  2. Real Betis64211–4+714
  3. FERENCVÁROS64211–6+514
  4. Braga641110–5+513
  5. Lyon54111–2+912
  6. Stuttgart64212–5+712
  7. Aston Villa5418–3+512
  8. Nottingham Forest632111–6+511
  9. Freiburg5328–3+511
10. Porto53117–4+310
11. Genk63127–6+110
12. Crvena zvezda63125–5010
13. Celta Vigo53211–7+49
14. Viktoria Plzen5236–2+49
15. PAOK623113–10+39
16. Lille63310–7+39
17. Panathinaikosz5329–7+29
18. Roma5327–5+29
19. Young Boys6338–12–49
20. Bologna52217–4+38
21. Brann Bergen52216–3+38
22. Fenerbahce52215–508
23. Celtic52127–8–17
24. Ludogorec621311–14–37
25. Dinamo Zagreb62138–13–57
26. Basel5237–706
27. Go Ahead Eagles5234–9–56
28. Sturm Graz61144–8–44
29. Salzburg5145–10–53
30. Feyenoord5144–9–53
31. FCSB5143–8–53
32. Utrecht6153–9–61
33. Rangers6153–11–81
34. Malmö5142–10–81
35. Maccabi Tel-Aviv6152–18–161
36. Nice664–13–90

 

Betis Real Betis El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Stuttgart Midtjylland
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Örülök, ha máris nyomot hagytam a Ferencváros történelmében

Európa-liga
1 perce

Callum O'Dowda: Varga Barnabást nem nehéz megtalálni beadásokkal

Európa-liga
11 perce

A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban

Európa-liga
1 órája

Korábbi MTK-játékos ollózós mozdulatával szerzett vezetést a Rangers, de fordított az FTC – videó

Európa-liga
2 órája

Gróf a kapuban, Yusuf és Varga Barnabás kezd elöl a Rangers elleni El-mérkőzésen

Európa-liga
4 órája

A Rangers edzője tudja, több vereség nem fér bele

Európa-liga
Tegnap, 21:42

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 20:39

Az Union Berlin két-két tizenegyes- és öngólig jutott, a Bayern búcsúztatta Schäferéket a Német Kupában

Német labdarúgás
2025.12.03. 22:46
Ezek is érdekelhetik