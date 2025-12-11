Tovább remekel a Betis és a Midtjylland az El-ben, négy gólt szerzett a Stuttgart
Zágrábban hétpercnyi hazai rövidzárlat döntötte el a három pont sorsát. Fel óra után Sergi Domínguez öngóljával került előnybe a Betis, majd Rodrigo Riquelme lőtt 10 méterről a jobb alsóba, újabb pár perc múlva pedig Antony használta ki a horvát kapus, Ivan Filipovic nagy hibáját. Niko Galesic még a hajrában szépített, de így is simán kikapott a Dinamo Zagreb. 1–3
A Stuttgart négy gólt szerzett, amely Lorenz Assignon kapásgóljával szerzett vezetést, majd Tiago Tomás lövése nyomán vágódott a labda a lécről a kapuba egy szép támadás végén. A második félidőben Maximilian Mittelstädt tizenegyesből talált be, erre két perc múlva Roy Revivo válaszolt ugyan, de a szépítésen túl másra nem futott a még mindig nyeretlen Maccabi Tel-Aviv erejéből. A végeredmény Josha Vagnoman állította be, aki közelről fejelt az izraeliek kapujába. 4–1
A Rangers ellen hátrányból felállva győzött, és továbbjutott a Ferencváros az El-alapszakaszban
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol) 1–3 (Galesic 89., ill. S. Domínguez 31. – öngól, R. Riquelme 34., Antony 38.)
Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia) 1–0 (Males 61.)
Kiállítva: Zoukrou (90+2.), ill. Bouaddi (32.)
FC Midtjylland (dán)–Genk (belga) 1–0 (Cso Gju Szong 17.)
Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3–3 (Sztanics 33., Verdon 71., Csocsev 77., ill. Deszpodov 39., Vogliacco 48., Mithu 90.)
Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Ivanics 55.)
Nice (francia)–Braga (portugál) 0–1 (P. Víctor 28.)
VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 4–1 (Assignon 24., Tomás 37., Mittelstädt 50. – 11-esből, Vagnoman 90+4., ill. Revivo 52.)
Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Van der Hoorn 73., ill. Kalimuendo 52., Igor Jesus 88.)
FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) 2–1 (Ötvös 45+5., Varga B. 73., ill. Miovszki 27.)
Később
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|6
|5
|–
|1
|13–5
|+8
|15
|2. Real Betis
|6
|4
|2
|–
|11–4
|+7
|14
|3. FERENCVÁROS
|6
|4
|2
|–
|11–6
|+5
|14
|4. Braga
|6
|4
|1
|1
|10–5
|+5
|13
|5. Lyon
|5
|4
|–
|1
|11–2
|+9
|12
|6. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|7. Aston Villa
|5
|4
|–
|1
|8–3
|+5
|12
|8. Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11–6
|+5
|11
|9. Freiburg
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|10. Porto
|5
|3
|1
|1
|7–4
|+3
|10
|11. Genk
|6
|3
|1
|2
|7–6
|+1
|10
|12. Crvena zvezda
|6
|3
|1
|2
|5–5
|0
|10
|13. Celta Vigo
|5
|3
|–
|2
|11–7
|+4
|9
|14. Viktoria Plzen
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|15. PAOK
|6
|2
|3
|1
|13–10
|+3
|9
|16. Lille
|6
|3
|–
|3
|10–7
|+3
|9
|17. Panathinaikosz
|5
|3
|–
|2
|9–7
|+2
|9
|18. Roma
|5
|3
|–
|2
|7–5
|+2
|9
|19. Young Boys
|6
|3
|–
|3
|8–12
|–4
|9
|20. Bologna
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|21. Brann Bergen
|5
|2
|2
|1
|6–3
|+3
|8
|22. Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5–5
|0
|8
|23. Celtic
|5
|2
|1
|2
|7–8
|–1
|7
|24. Ludogorec
|6
|2
|1
|3
|11–14
|–3
|7
|25. Dinamo Zagreb
|6
|2
|1
|3
|8–13
|–5
|7
|26. Basel
|5
|2
|–
|3
|7–7
|0
|6
|27. Go Ahead Eagles
|5
|2
|–
|3
|4–9
|–5
|6
|28. Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4–8
|–4
|4
|29. Salzburg
|5
|1
|–
|4
|5–10
|–5
|3
|30. Feyenoord
|5
|1
|–
|4
|4–9
|–5
|3
|31. FCSB
|5
|1
|–
|4
|3–8
|–5
|3
|32. Utrecht
|6
|–
|1
|5
|3–9
|–6
|1
|33. Rangers
|6
|–
|1
|5
|3–11
|–8
|1
|34. Malmö
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|–
|1
|5
|2–18
|–16
|1
|36. Nice
|6
|–
|–
|6
|4–13
|–9
|0