Tovább remekel a Betis és a Midtjylland az El-ben, négy gólt szerzett a Stuttgart

Zágrábban hétpercnyi hazai rövidzárlat döntötte el a három pont sorsát. Fel óra után Sergi Domínguez öngóljával került előnybe a Betis, majd Rodrigo Riquelme lőtt 10 méterről a jobb alsóba, újabb pár perc múlva pedig Antony használta ki a horvát kapus, Ivan Filipovic nagy hibáját. Niko Galesic még a hajrában szépített, de így is simán kikapott a Dinamo Zagreb. 1–3

A Stuttgart négy gólt szerzett, amely Lorenz Assignon kapásgóljával szerzett vezetést, majd Tiago Tomás lövése nyomán vágódott a labda a lécről a kapuba egy szép támadás végén. A második félidőben Maximilian Mittelstädt tizenegyesből talált be, erre két perc múlva Roy Revivo válaszolt ugyan, de a szépítésen túl másra nem futott a még mindig nyeretlen Maccabi Tel-Aviv erejéből. A végeredmény Josha Vagnoman állította be, aki közelről fejelt az izraeliek kapujába. 4–1