Erste Liga: az Újpest nyert a BJA otthonában

AZ UTE és a BJA sem várta csúcsformában a vasárnapi találkozót, de talán Kangyal Balázs együttese számított esélyesebbnek, főleg hazai pályán. Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak helyzetek, de az UTE védelme Rajna Miklóssal az élen kordában tartotta a hazaiak támadóit. A második játékrészben hat perc alatt kétszer is beköszönt az Újpest, Maxim Golod először előkészítőként, majd később végrehajtóként jeleskedett. Az utolsó harmadot kétgólos előnyben várhatta a lila-fehér gárda, ám hátsó alakzatának tartópillérét, Rajna Miklóst elveszítette, a második szünetben kapus kellett cserélnie Jason Morgannek, Erdei Krisztián állt a ketrec elé. A fiatal portást gyorsan felavatta a BJA, Nagy Gergő talált be, ám Erdei nem illetődött meg, Rajnához hasonlóan szépen megoldotta a feladatait. A BJA bár próbálkozott, az igazi átütő erő hiányzott hazai oldalon, az újpestiek begyűjtötték mind a három pontot.

A játéknap meglepetését a Dunaújváros szolgáltatta, a DAB villámrajtot vett a Debrecen ellen, a hatodik percben már kétgólos előnyben volt. Az Acélbikák szinte végig vezetett a találkozón, ám négy perccel a rendes játékidő vége előtt Szita Donát egalizált. A gól nélküli hosszabbítást követően a szétlövésben a Dunaújváros gyűjtötte be a bónuszpontot.

Miskolcon elmaradt a meglepetés, a rossz formában lévő FEHA19 nem tudta megnehezíteni a DVTK dolgát, a piros-fehérek magabiztosan, 6–1-re nyertek.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

DVTK JEGESMEDVÉK–FEHA19 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)

DVTK: PRATÁK – Csollák 1, Karmeniemi / Szirányi, SZATHMÁRY (2) / Szalay, Vokla / Orosz D. – Tóth G., DOYLE (2), PINEO 2 (1) / Makai, Kinloch-Varga (1), Marklund 1 / Czecze (1), Csiki 1, LÖVEI 1 (1) – Trajcsik, Farkas M. Edző: Láda Balázs

FEHA: Csibi (Hegedűs L.) – Shivrin, Joó / Nagy D., Dóczi (1) / Szabó P., Salamon / Pallós / Magosi, Keceli-Mészáros, Farkas L. / Buchkin 1, Nádor, Németh Z. (1) / Atlas, Alapi, Balasits / Erdőhelyi, Simon P. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 25–28. Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Örülünk a fegyelmezett játékunknak. Jókor jött az első gólunk, amely lendületet adott nekünk. Csak az nem tetszett, hogy sok kiállítást szedtünk össze, ettől függetlenül végig azt csináltuk a jégen amit kellett. Ezt a formát akarjuk tartani.

Tokaji Viktor: – Sok sebből vérzünk. Az eredmény nem tükrözi a játék képét és ezzel nehéz mit kezdeni. Ebből a helyzetből azonban ki fogunk jönni.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–DEAC 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Székesfehérvár, 101 néző. V: Haszonits, Fényi, Gottlibet, Sábián

DAB: SZÜCS – Szécsi, Pozsár / Mikulovics, Vuoksiala / Balázsi, Kugyin / Bánki – ASZKAROV 2, Zohovs (1), JARULIN (1) / Keresztes, Subotic, Popovic / Strenk, Zorin 1, Csémi (1) / VADÓCZ 1, Cseh, Pinczés O. Edző: Hetler Ádám

DEAC: SZELES – Usztyinyenko (1), Kiss / Jeliszejev, Bukor / Krutov, Mazsuga / Haranghy, Mártonffy – Mozer, Galoha (1), SZITA 1 (1) / Varttinen, SHENFELD 1 (1), Krutov 1 / Kulesov, Kreisz (1), Molnár / Révész, Simic. Edző: Artyom Vaszjunyin

Kapura lövések: 31–46. Emberelőny kihasználás: 3/0, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Hullámzó mérkőzés volt, 2–0-nál nem feltétlenül arra kell összpontosítani, hogy a harmadikat is megszerezzük, bár megvolt rá a lehetőségünk. Adtunk egy gólt az ellenfélnek, mely innentől kezdve fel is tudott jönni, s megmutatta, hogy nagyon erős játékra képes, mellénk állt a szerencse is, persze megdolgoztunk érte, míg a szétlövés már lutri volt.

Artyom Vaszjunyin: – Az ellenkezőjét csináltuk annak, amit megbeszéltünk, túl sok területet adtunk az első harmadban az ellenfélnek, nem koriztunk eleget, megérdemelten szerzett két gólt az ellenfél. A második harmadtól sokat javult a játékunk, de hiába dolgoztunk ki negyven percen keresztül rengeteg helyzetet, nem tudtunk élni velük. A büntetőlövés meg egyszer fent, egyszer lent, idén egyelőre nem kedvez nekünk sajnos.