Joó Bertalan: Több van ebben a csapatban

Jól indult a FEHA19 idénye, aztán kissé megtorpant az együttes, de a rosszabb eredmények ellenére is bőven vannak pozitívumok a klubnál. Ilyen például a fiatal magyar hokisok mély vízbe dobása – köztük Joó Bertalané, aki mindössze 16 évesen már gólt is lőtt az Erste Ligában.

„Tizenegyedik osztályba járok, de ritkán megyek be az iskolába. Itthon viszont mindennap tanulok, a tanárokkal megbeszéltük a tanrendem, és rugalmasan állnak hozzám. Anyukám is az iskolámban tanít, így jó a kapcsolat a tanári karral. Még nem nagyon gondolkodtam azon, mit csinálhatnék később, ami nem hoki. Jelenleg nem is tudom elképzelni magam a sportágon kívül” – mondta a Nemzeti Sportnak Joó.

A fiatal tehetség tizenegy éve jégkorongozik, ötévesen kezdte a sportot, de előtte is volt korcsolya a lábán, már óvodáskorában feltűnt egy székesfehérvári edzőnek, hogy érdemes lehet botot adni a kezébe.

„Amikor ovis voltam, hetente, kéthetente elvittek minket korcsolyázni, és az egyik ilyen alkalommal egy U8-as edző megkérdezte tőlem, nem szeretném-e kipróbálni a jégkorongot, nekem pedig rögtön megtetszett” – emlékezett vissza Joó.

Azt túlzás lenne állítani, hogy mostanra hozzászokhatott a felnőttbajnoksághoz, de meccsről meccsre egyre több tapasztalatot szerez, és ha az utánpótlásban játszik, akkor is a korosztályánál idősebbek között.

„Még újdonság, hogy felnőttek között játszhatok, nem számítottam rá az idény előtt, hogy már ebben a kiírásban bemutatkozhatok az Erste Ligában. Mostanra már volt jó néhány meccsem, és úgy érzem, kezdem felvenni a ritmust. Minden találkozóval egyre komfortosabban érzem magam a felnőttek között, de nyilván nagy a színvonalbeli különbség az U18, az U20 és a felnőtt között. Tokaji Viktor mondta, hogy tetszik neki a játékom, amit az utánpótlásban látott, és hogy esélyt adna a felnőttek között is. Szerencsére egyelőre pozitív visszajelzéseket kapok, de nyilvánvalóan minden meccsből tanulhatok és tanulnom is kell valamit. Az edzőim éppen azt a tulajdonságomat emelték ki, hogy tanítható vagyok, odafigyelek arra, amit mondanak, igyekszem megérteni a játékot. Az előttem álló feladatok megoldásához a fejemet használom, végiggondolom a problémát, és igyekszem jól dönteni. Több van ebben a csapatban annál, mint ahol most állunk, a képességeink megvannak a jobb teljesítményhez, egyszerűen csak idő kell hozzá, hogy a fejlődési folyamat végbemenjen” – avatott be a fiatal hátvéd.