Erste Liga: egy harmadig bírta a Dunaújváros, hétig jutott a DEAC

Az újvárosiak ideiglenes otthonukban, Székesfehérváron fogadták riválisukat, és már két góllal vezettek, ám a magyar bajnoki ezüstérmes debreceniek nyolc perc alatt fordítottak, és a végül ötször találtak be a második játékrészben. A lett Kirils Galoha három, az orosz Jevgenyij Mozer és honfitársa, Anton Senfeld két-két góllal, a fehérorosz Ilja Culigin pedig három gólpasszal vette ki részét a sikerből.

A hajrában ütött góllal nyert 2–1-re Újpesten a címvédő Gyergyói HK, amely így a továbbra is százszázalékos. Daniel Tranca 1 perc 20 másodperccel a vége előtt ütötte a győztes gólt a találkozót emberhátrány nélkül lehozó UTE-val szemben. Rajna Miklós 42 védéssel sokáig meccsben tartotta a hazaiakat, a túloldalon Rasmus Rinne 26 lövést hárított.

Cikkünk a későbbi mérkőzések eredményeivel, jegyzőkönyveivel tabellával frissül.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC 2–7 (2–0, 0–5, 0–2)

Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai) 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

KÉSŐBB

17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)