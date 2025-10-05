Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: egy harmadig bírta a Dunaújváros, hétig jutott a DEAC

Vágólapra másolva!
2025.10.05. 17:23
null
Mozer (fehérben) két gólja mellett egy asszisztot is jegyzett (Fotó: Anda Fábián / DAB)
Címkék
jégkorong DEAC Dunaújváros Acélbikák Erste Liga
A hazai bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság, az Erste Liga vasárnapi játéknapjának első mérkőzésén a Dunaújváűrosi Acélbikák ismét nagy különbségű vereséget szenvedett ideiglenesen hazai pályáján: a Gyergyótól elszenvedett 11–2-es zakó után ezúttal a DEAC-tól kapott ki 7–2-re.

Az újvárosiak ideiglenes otthonukban, Székesfehérváron fogadták riválisukat, és már két góllal vezettek, ám a magyar bajnoki ezüstérmes debreceniek nyolc perc alatt fordítottak, és a végül ötször találtak be a második játékrészben. A lett Kirils Galoha három, az orosz Jevgenyij Mozer és honfitársa, Anton Senfeld két-két góllal, a fehérorosz Ilja Culigin pedig három gólpasszal vette ki részét a sikerből.

A hajrában ütött góllal nyert 2–1-re Újpesten a címvédő Gyergyói HK, amely így a továbbra is  százszázalékos. Daniel Tranca 1 perc 20 másodperccel a vége előtt ütötte a győztes gólt a találkozót emberhátrány nélkül lehozó UTE-val szemben. Rajna Miklós 42 védéssel sokáig meccsben tartotta a hazaiakat, a túloldalon Rasmus Rinne 26 lövést hárított.

Cikkünk a későbbi mérkőzések eredményeivel, jegyzőkönyveivel tabellával frissül.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC 2–7 (2–0, 0–5, 0–2)
Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai) 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

KÉSŐBB 
17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai) 
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai) 

 

 

jégkorong DEAC Dunaújváros Acélbikák Erste Liga
Legfrissebb hírek

Hári János: A győztes meccseinken sem játszottunk igazán jól

Jégkorong
Tegnap, 8:01

Erste Liga: győzelemmel távozott a Brassó a DVTK otthonából

Jégkorong
2025.10.03. 20:56

A jó első negyed után a vártnál nehezebben nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.03. 20:00

Jégkorong: Szongoth Döme szezon közben váltott és igazolt Kanadába

Utánpótlássport
2025.10.03. 16:35

Osztrák jégkorongliga: szétlövésben kikapott a Fehérvár Ljubljanában

Jégkorong
2025.09.28. 21:46

Jégkorong Erste Liga: két-két meccsre tiltották el Szalmát és Mozert

Jégkorong
2025.09.28. 15:41

Hoki: „Célunk, hogy nagyobb teret kapjanak a fiatalok” – Kovács Attila

Utánpótlássport
2025.09.27. 20:41

A Brassó nyerte az Erste Liga erdélyi rangadóját

Jégkorong
2025.09.26. 21:21
Ezek is érdekelhetik