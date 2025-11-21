Erste Liga: Újpesten szakadt meg a Csíkszereda sorozata

Az újpesti meccsen a kétgólos Kiss Patrik volt a hazaiak legjobbja, míg a debreceni összecsapáson az erdélyi együttesből az izraeli David Levin négy ponttal, közte három góllal segítette győzelemhez csapatát.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai) 6–2 (2–1, 0–0, 4–1)

Újpest, 632 néző. V: Babics, Soós D, Kocsány, Kovács P.

UTE: Erdei – Ronkainen (1), Franyó / Tornyai, Kiss D. / Osztoics, Pokornyi – KISS P. 2 (1), GOLOD (2), Szalma (1) / LUCIANI 2 (1), Szabó Rácz (1), Dansereau 1 / Kovács A., BURZAN (2), Lőczi B. / Vértes, Páterka 1, Baróti. Edző: Jason Morgan

CSÍKSZEREDA: Onodi – MacEachern, LÁDAY 1 (1) / Salló, Ahola / Kovács E., Kristó / Kedves T. – PÉTER B. 1, Gymer, Becze (1) / Antal (1), Petryk (1), Dolezal / Machala, Silló, Fodor /Rokaly N, Márton, Bíró. Edző: Peteris Skudra

Kapura lövések: 36–26. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Erősen kezdtek, szerettük volna tartani az energiájukat, aztán kihasználtunk két emberelőnyt, aminek nagyon örültem, viszont utána engedtünk egy gólt lerohanásból. Tetszett a lendületünk a harmadik harmadban, mind a négy sor hozzátette a magáét, nagyon boldog vagyok az eredmény miatt.

Peteris Skudra: – A két emberhátrány kivételével tetszett, amit láttam az első harmadban. A kicsi részletek hiányoztak, de nagyon kevés edzésünk volt azóta, hogy átvettem a gárdát. Viszont túl sok rossz döntésünk volt a semleges zónában, egy gyors csapatnak ajándékoztunk rengeteg helyzetet, így pedig csak kergettük a korongot. Csalódott vagyok néhány kulcsemberünk teljesítménye miatt.

Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai) 4–6 (2–0, 1–4, 1–2)

Debrecen, 375 néző. V: Korbuly, André, Szabó D., Magyar.

DEAC: Szeles – Usztyinyenko, Mazsuga / Jeliszejev (1), Bukor (1) / Ph. Kiss, Dobmayer – Mozer, Galoha, Szita / KRUTOV 1 (1), Senfeld, VARTTINEN 1 (1) / Kulesov 1, Kreisz B. 1 (1), Molnár Z. (1) / Kovács A., Szimics. Edző: Vaszjunyin Artyom

BRASSÓ: Adorján – BORS (3), Molnár Zs. / Boriszenko, Gajdó T. / Gecse (1), Farkas T. – Zagidullin, Welsh 1, D. LEVIN 3 (1) / Kóger 1, Részegh T. 1, VanWormer / M. Levin, Gajdó, Rokaly-Boldizsár / Vasile, Kovács E., Filip. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 39–30. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Nem elég negyven perc jó játék a győzelemhez egy ilyen erős csapat ellen, mint a Brassó. Hogy miért nem tudunk hatvan percen át koncentráltan játszani, arról már több mint sejtésünk van, és bizonyos döntéseket meg kell hoznunk hamarosan. Mert nem az a baj, ha a fiatalok hibáznak, hiszen ezáltal fejlődnek, hanem az, amikor a toplégiós követ el súlyos hibát. Amikor elvesztettük a mellkasi fájdalmakra panaszkodó Galohát, borult minden…

Strenk Hunor: – Jobban kezdtünk, mint az ellenfél, úgy kaptunk két gólt, hogy közben mi 10-12 nagy lehetőséget puskáztunk el. A siker titka ma mindenképpen az volt, hogy a csapat még null-háromnál is tartotta a magát a megbeszéltekhez, és ez kifizetődött a végén. A vége úgy dőlt el, ahogy, de azt hiszem, összességében megérdemelt győzelmet arattunk.

