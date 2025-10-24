Erste Liga: a Brassó és a Gyergyó is győzött otthon

A brassói együttes a Dunaújvárost ütötte ki 8–1-re, míg a Kontinentális Kupában a többi között a BJA-t is megelőzve továbbjutó Gyergyó 5–2-re múlta felül a FEHA19 együttesét. Utóbbi ezzel őrzi százszázalékos mérlegét a ligában.
A Csíkszeredánál vendégeskedő Újpest mentette meg az Erdélyben túrázó anyaországi csapatok „becsületét”, ugyanis 3–1-es győzelmet aratott. Ezzel a lila-fehérek zsinórban harmadszor nyertek, a csíkiak viszont sorozatban másodszor kaptak ki.
A magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia az első harmad derekára 3–0-s hátrányba került, ám sikerült egyenlítenie a DEAC ellen hazai pályán. A Debrecen 4–3-ra és 5–4-re is vezetett, azonban a fővárosiak ráadásra mentették a találkozót, a szétlövésben pedig felülkerekedtek.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
GYERGYÓI HK (romániai)–FEHA19 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)
Gyergyóremete, 972 néző. V: Vincze Péter Tamás, Sikó (romániai), Vincze D., Szabó L. (romániai).
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Williams (1) / Mesikämmen, FEJES (1) / Raymond, Imre / Sándor B. – Vincze P. (1), CSÁSZÁR 1 (1), BODÓ 3 (1) / Orban (1), Gerads, Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Väyrynen / Csiszer, Ravasz, Szigeti 1. Edző: Markus Juurikkala
FEHA19: Csibi – Salamon, Bajkó / Nagy D., Sivrin (1) / Szabó P., Erdőhelyi / Ladnyik – Bucskin, Keceli-Mészáros, Nádor / Ambrus Cs. (1), Zapernick (1), NÉMETH Z. 1 / Atlasz, Simon P., Balasits / MESTER 1, Mayer (1). Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 30–29.
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/0
CORONA BRASOV (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 8–1 (3–0, 0–1, 5–0)
Brassó, 984 néző. V: Árkovics, Filip (romániai), Varjú, Chinde (romániai).
BRASSÓ: Tőke – GECSE 1 (2), Farkas T. (1) / Boriszenko (1), Gajdó T. (1) / Bors, Molnár Zs. (1) / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 1, D. LEVIN 1 (2) / Rokaly Sz., Részegh T., VanWormer / M. LEVIN 2 (1), Kóger, Filip 1 / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár 1 (1). Edző: Strenk Hunor
DUNAÚJVÁROS: Szücs (Bejó) – Bánki, Vuoksiala / Kudin, Balázsi / Murgics, Szécsi / Pozsár – Pinczés O. (1), Csémi, STRENK 1 / Jarulin, Keresztes Zs. (1), Aszkarov / Kuminka, Szubotics, Zorin / Pinczés K. Edző: Hetler Ádám
Kapura lövések: 67–24.
Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Strenk Hunor: – Elégedettek vagyunk azzal, ahogy játszottunk, fontos pontokat szereztünk. Az első harmadban a gólok ellenére kissé lassú volt a játék, de miután megtaláltuk a ritmusunkat, különösen a második harmadban, szerintem mi domináltunk, és mind a huszonegy játékos hozzájárult a győzelmünkhöz.
Németh Péter (másodedző) – A hatvan percből csak húszat játszottunk, így nem lehet nyerni. Gratulálok a Brassó csapatának, kiváló játékosaik vannak, ők irányítottak a találkozó nagy részében. Akadtak nekünk is jobb periódusaink, de ha az egész meccset nézzük, sokkal jobbak voltak nálunk.
SC CSÍKSZEREDA (romániai)–UTE 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)
Csíkszereda, 1876 néző. V: Mach, Gampel, Kőszegi, Borsos (utóbbiak romániaiak).
CSÍKSZEREDA: Buda M. – MacEachern, Láday / Salló, Ahola / Kovács E., Ferencz-Csibi / Kedves T. – Péter, Gymer, BECZE / Machala, Petryk, Dolezal / Rokaly N., Reisz, Antal / Silló (1), MÁRTON 1, Fodor (1). Edző: Kevin Constantine
UTE: Rajna – Ronkainen, Franyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesics (1), Rósa – Kiss P., Golod, Luciani / Szalma, Szabó Rácz, Dansereau 1 / VÉRTES 1, PÁTERKA 1 (1), KOVÁCS A. (2) / Kovács S., Lőczi B., Baróti. Edző: Jason Morgan
Kapura lövések: 24–26.
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0
Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC 6–5 (1–3, 2–1, 2–1, 0–0, 2–1) – szétlövéssel
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyergyói HK
|10
|10
|–
|–
|–
|58–17
|+41
|30
|2. Corona Brasov
|12
|8
|–
|–
|4
|47–35
|+12
|24
|3. UTE
|9
|6
|1
|–
|2
|38–27
|+11
|20
|4. DEAC
|12
|4
|–
|4
|4
|38–36
|+2
|16
|5. SC Csíkszereda
|11
|4
|1
|1
|5
|31–32
|–1
|15
|6. FEHA19
|11
|4
|–
|1
|6
|27–38
|–11
|13
|7. DVTK Jegesmedvék
|10
|3
|1
|–
|6
|27–35
|–8
|11
|8. BJA HC
|10
|2
|2
|–
|6
|31–39
|–8
|10
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|11
|1
|1
|–
|9
|28–66
|–38
|5