Erste Liga: a Brassó és a Gyergyó is győzött otthon

A brassói együttes a Dunaújvárost ütötte ki 8–1-re, míg a Kontinentális Kupában a többi között a BJA-t is megelőzve továbbjutó Gyergyó 5–2-re múlta felül a FEHA19 együttesét. Utóbbi ezzel őrzi százszázalékos mérlegét a ligában.

A Csíkszeredánál vendégeskedő Újpest mentette meg az Erdélyben túrázó anyaországi csapatok „becsületét”, ugyanis 3–1-es győzelmet aratott. Ezzel a lila-fehérek zsinórban harmadszor nyertek, a csíkiak viszont sorozatban másodszor kaptak ki.

A magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia az első harmad derekára 3–0-s hátrányba került, ám sikerült egyenlítenie a DEAC ellen hazai pályán. A Debrecen 4–3-ra és 5–4-re is vezetett, azonban a fővárosiak ráadásra mentették a találkozót, a szétlövésben pedig felülkerekedtek.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

GYERGYÓI HK (romániai)–FEHA19 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

Gyergyóremete, 972 néző. V: Vincze Péter Tamás, Sikó (romániai), Vincze D., Szabó L. (romániai).

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Williams (1) / Mesikämmen, FEJES (1) / Raymond, Imre / Sándor B. – Vincze P. (1), CSÁSZÁR 1 (1), BODÓ 3 (1) / Orban (1), Gerads, Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Väyrynen / Csiszer, Ravasz, Szigeti 1. Edző: Markus Juurikkala

FEHA19: Csibi – Salamon, Bajkó / Nagy D., Sivrin (1) / Szabó P., Erdőhelyi / Ladnyik – Bucskin, Keceli-Mészáros, Nádor / Ambrus Cs. (1), Zapernick (1), NÉMETH Z. 1 / Atlasz, Simon P., Balasits / MESTER 1, Mayer (1). Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 30–29.

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/0

CORONA BRASOV (romániai)–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 8–1 (3–0, 0–1, 5–0)

Brassó, 984 néző. V: Árkovics, Filip (romániai), Varjú, Chinde (romániai).

BRASSÓ: Tőke – GECSE 1 (2), Farkas T. (1) / Boriszenko (1), Gajdó T. (1) / Bors, Molnár Zs. (1) / Csiszér – Zagidullin 1, WELSH 1, D. LEVIN 1 (2) / Rokaly Sz., Részegh T., VanWormer / M. LEVIN 2 (1), Kóger, Filip 1 / Vasile, Gajdó B., Rokaly-Boldizsár 1 (1). Edző: Strenk Hunor

DUNAÚJVÁROS: Szücs (Bejó) – Bánki, Vuoksiala / Kudin, Balázsi / Murgics, Szécsi / Pozsár – Pinczés O. (1), Csémi, STRENK 1 / Jarulin, Keresztes Zs. (1), Aszkarov / Kuminka, Szubotics, Zorin / Pinczés K. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 67–24.

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Elégedettek vagyunk azzal, ahogy játszottunk, fontos pontokat szereztünk. Az első harmadban a gólok ellenére kissé lassú volt a játék, de miután megtaláltuk a ritmusunkat, különösen a második harmadban, szerintem mi domináltunk, és mind a huszonegy játékos hozzájárult a győzelmünkhöz.

Németh Péter (másodedző) – A hatvan percből csak húszat játszottunk, így nem lehet nyerni. Gratulálok a Brassó csapatának, kiváló játékosaik vannak, ők irányítottak a találkozó nagy részében. Akadtak nekünk is jobb periódusaink, de ha az egész meccset nézzük, sokkal jobbak voltak nálunk.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–UTE 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

Csíkszereda, 1876 néző. V: Mach, Gampel, Kőszegi, Borsos (utóbbiak romániaiak).

CSÍKSZEREDA: Buda M. – MacEachern, Láday / Salló, Ahola / Kovács E., Ferencz-Csibi / Kedves T. – Péter, Gymer, BECZE / Machala, Petryk, Dolezal / Rokaly N., Reisz, Antal / Silló (1), MÁRTON 1, Fodor (1). Edző: Kevin Constantine

UTE: Rajna – Ronkainen, Franyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesics (1), Rósa – Kiss P., Golod, Luciani / Szalma, Szabó Rácz, Dansereau 1 / VÉRTES 1, PÁTERKA 1 (1), KOVÁCS A. (2) / Kovács S., Lőczi B., Baróti. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 24–26.

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC 6–5 (1–3, 2–1, 2–1, 0–0, 2–1) – szétlövéssel