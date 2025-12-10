Nemzeti Sportrádió

„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.10. 20:43
null
Klujber Katrin a 39. percben piros lapot kapott (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb holland kézilabda-válogatott magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokág Klujber Katrin
Mint ismert, Magyarország 28–23-ra kikapott Hollandiától, így a 7. helyen zárta a női kézilabda-világbajnokságot. A mérkőzést követően a magyar válogatott csapatkapitánya, Klujber Katrin értékelt az M4 Sportnak nyilatkozva.

A 39. percben piros lapot kapó Klujber Katrin így értékelt az M4 Sportnak. „Nagyon rosszul éreztem, főleg a piros lap után. Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen, és ez meglátszott ma. Az első félidőben, amit megbeszéltünk, hogy próbáljuk meg a gyors gólokat megakadályozni, az nem sikerült és ott átvették a vezetést. Utána kapaszkodtunk, de látszott, hogy ők vannak itthon mindenféle szempontból. Szerintem támadásban nagyobb hibáink voltak, mint kellett volna. Soknak tűnt a technikai hiba. Lehet, hogy túlságosan akartuk ezt a mérkőzést, és ez elvitt minket. Sok hibánk volt elöl és hátul is.”

Kapcsolódó tartalom

Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől

A szövetség által célként kitűzött első hatba kerüléstől eggyel maradt el a csapat a negyeddöntő elvesztésével.

Értékelje a magyar női kézilabda-válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét!

Ön kiket látott a legjobbaknak? Szavazzon és mondja el a véleményét a kommentek között!

KLUJBER PIROS LAPJA

A magyar válogatott csapatkapitánya a piros lapra is visszaemlékezett. „Nyilván semmi szándékosság nem volt benne. Nem tudtam megállni, de azért, ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket. Lehet, hogy kiszemelt voltam, nem tudom, mondjuk az egész magyar csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna. A szándékosság egyáltalán nem volt benne, így ítélték meg, nem tudtam volna már mit csinálni.”

Fotó: Árvai Károly

„Hullámzónak láttam a tornán a teljesítményünket, voltak nagyon szép dolgaink, de nagyon szomorúak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Összességében büszke vagyok a lányokra. Az eddigiekhez képest jó eredmény, de sokkal több volt bennünk, ezért vagyunk nagyon csalódottak. Remélem, hogy a közeljövőben elfelejtjük, megyünk tovább, és nem rágódunk ezen” – összegezte a tornát Klujber.

Kézilabda
1 órája

Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

„Amikor nem engedik megtalálni ezeket a réseket, és amikor nem fújnak be heteseket, akkor hiába keressük ezeket.”

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 28–23 (14–9)
Rotterdam, 9000 néző. Vezette: M. Hansen, Madsen (dánok) 
HOLLANDIA: TEN HOLTE – Malestein 4 (3), HOUSHEER 8, Nüsser 3, Maarschalkerweerd, Dulfer 3, VAN WETERING 5. Csere: Duijndam (kapus), Polman, Abbingh, Van Der Vliet 3, Vollebregt 1, Sprengers 1. Szövetségi kapitány: Henrik Signell
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 1, Vámos P. 3, Papp N., Tóvizi 1, Kuczora 1, Márton G. 2. Csere: JANURIK (kapus), Klujber 3 (2), Simon P. 3 (1), Bordás R., Albek 3, Kovács Anett 2, Csíkos 3, Hársfalvi 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 15. p.: 6–4. 22. p.: 10–6. 26. p.: 11–8. 34. p.: 15–11. 41. p.: 20–13. 44. p.: 23–15. 50. p.: 24–18. 55. p.: 25–20
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Golovin Vlagyimir: – Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, de lehetőséget sem kaptunk volna... Amikor nem engedik megtalálni a réseket támadásban és amikor nem fújnak be hétmétereseket, akkor hiába keressük ezeket. Ezzel most nem szakmailag kell foglalkozni. Csak büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk a világbajnokságot, szerintem mindent megtettünk, amit tudtunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos, hogy lehet még fejlődni és fogunk is. De talán az a legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt. 

női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb holland kézilabda-válogatott magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokág Klujber Katrin
Legfrissebb hírek

A kéziszövetség elnöke elégedett a válogatott hetedik helyével

Kézilabda
2 perce

Simon Petra: Én magasabbra vágyom és a csapat is magasabb helyen van

Kézilabda
44 perce

Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézi-vb-n

Kézilabda
1 órája

Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna

Kézilabda
1 órája

Értékelje a magyar női kézilabda-válogatott világbajnokságon nyújtott teljesítményét!

Kézilabda
2 órája

Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől

Kézilabda
2 órája

Vilmos Sándor holland király helyszíni buzdítására is számíthatott a társházigazda

Kézilabda
3 órája

Női kézi-vb: lesújtó diagnózis, hosszú időre kidőlt a svájci beálló

Kézilabda
6 órája
Ezek is érdekelhetik