„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról
A 39. percben piros lapot kapó Klujber Katrin így értékelt az M4 Sportnak. „Nagyon rosszul éreztem, főleg a piros lap után. Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen, és ez meglátszott ma. Az első félidőben, amit megbeszéltünk, hogy próbáljuk meg a gyors gólokat megakadályozni, az nem sikerült és ott átvették a vezetést. Utána kapaszkodtunk, de látszott, hogy ők vannak itthon mindenféle szempontból. Szerintem támadásban nagyobb hibáink voltak, mint kellett volna. Soknak tűnt a technikai hiba. Lehet, hogy túlságosan akartuk ezt a mérkőzést, és ez elvitt minket. Sok hibánk volt elöl és hátul is.”
KLUJBER PIROS LAPJA
A magyar válogatott csapatkapitánya a piros lapra is visszaemlékezett. „Nyilván semmi szándékosság nem volt benne. Nem tudtam megállni, de azért, ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket. Lehet, hogy kiszemelt voltam, nem tudom, mondjuk az egész magyar csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna. A szándékosság egyáltalán nem volt benne, így ítélték meg, nem tudtam volna már mit csinálni.”
„Hullámzónak láttam a tornán a teljesítményünket, voltak nagyon szép dolgaink, de nagyon szomorúak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Összességében büszke vagyok a lányokra. Az eddigiekhez képest jó eredmény, de sokkal több volt bennünk, ezért vagyunk nagyon csalódottak. Remélem, hogy a közeljövőben elfelejtjük, megyünk tovább, és nem rágódunk ezen” – összegezte a tornát Klujber.
Golovin Vlagyimir: Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és talán lehetőséget sem kaptunk volna
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 28–23 (14–9)
Rotterdam, 9000 néző. Vezette: M. Hansen, Madsen (dánok)
HOLLANDIA: TEN HOLTE – Malestein 4 (3), HOUSHEER 8, Nüsser 3, Maarschalkerweerd, Dulfer 3, VAN WETERING 5. Csere: Duijndam (kapus), Polman, Abbingh, Van Der Vliet 3, Vollebregt 1, Sprengers 1. Szövetségi kapitány: Henrik Signell
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 1, Vámos P. 3, Papp N., Tóvizi 1, Kuczora 1, Márton G. 2. Csere: JANURIK (kapus), Klujber 3 (2), Simon P. 3 (1), Bordás R., Albek 3, Kovács Anett 2, Csíkos 3, Hársfalvi 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 15. p.: 6–4. 22. p.: 10–6. 26. p.: 11–8. 34. p.: 15–11. 41. p.: 20–13. 44. p.: 23–15. 50. p.: 24–18. 55. p.: 25–20
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Golovin Vlagyimir: – Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, de lehetőséget sem kaptunk volna... Amikor nem engedik megtalálni a réseket támadásban és amikor nem fújnak be hétmétereseket, akkor hiába keressük ezeket. Ezzel most nem szakmailag kell foglalkozni. Csak büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk a világbajnokságot, szerintem mindent megtettünk, amit tudtunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos, hogy lehet még fejlődni és fogunk is. De talán az a legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt.