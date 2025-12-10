„Ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket” – Klujber a piros lapjáról

KLUJBER PIROS LAPJA

A magyar válogatott csapatkapitánya a piros lapra is visszaemlékezett. „Nyilván semmi szándékosság nem volt benne. Nem tudtam megállni, de azért, ha normális játékvezetést kapunk, akkor vissza szokták nézni az ilyen helyzeteket. Lehet, hogy kiszemelt voltam, nem tudom, mondjuk az egész magyar csapat. Nem is vitatkoztam, mert felesleges lett volna. A szándékosság egyáltalán nem volt benne, így ítélték meg, nem tudtam volna már mit csinálni.”

Fotó: Árvai Károly

„Hullámzónak láttam a tornán a teljesítményünket, voltak nagyon szép dolgaink, de nagyon szomorúak vagyunk, mert a célunkat nem értük el. Összességében büszke vagyok a lányokra. Az eddigiekhez képest jó eredmény, de sokkal több volt bennünk, ezért vagyunk nagyon csalódottak. Remélem, hogy a közeljövőben elfelejtjük, megyünk tovább, és nem rágódunk ezen” – összegezte a tornát Klujber.