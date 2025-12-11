A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben

Liam Scales korai öngóljával került előnybe a Roma, majd fél óra múlva Evan Ferguson tovább növelte az előnyt, s az ír csak újabb tíz perc elteltével ismét bevette a Celtic kapuját. A hazaiak számára a szünet előtt felcsillanhatott volna a remény, ám Arne Engels kihagyta a tizenegyest, a második félidőben pedig már mindkét oldalon csak egy-egy – les miatt – meg nem adott gól született. 0–3

Az Aston Villa játékosa, Evann Guessand némi szerencsével lőtt a bal alsóba a 12. percben, de az első félidőben egyenlített a Basel, amikor Flavius Daniliuc megelőzte a kapujából borzasztóan borzasztóan kimozduló Marco Bizotot, és kapufás gólt szerzett. A szünet után már csak a birminghamiek találtak be, Youri Tielemans 18 méterről helyezte szépen a labdát a bal alsóba. 1–2