A Celtic is kikapott, méghozzá a Romától; egy négyest rúgott a Fener az El-ben
Liam Scales korai öngóljával került előnybe a Roma, majd fél óra múlva Evan Ferguson tovább növelte az előnyt, s az ír csak újabb tíz perc elteltével ismét bevette a Celtic kapuját. A hazaiak számára a szünet előtt felcsillanhatott volna a remény, ám Arne Engels kihagyta a tizenegyest, a második félidőben pedig már mindkét oldalon csak egy-egy – les miatt – meg nem adott gól született. 0–3
Az Aston Villa játékosa, Evann Guessand némi szerencsével lőtt a bal alsóba a 12. percben, de az első félidőben egyenlített a Basel, amikor Flavius Daniliuc megelőzte a kapujából borzasztóan borzasztóan kimozduló Marco Bizotot, és kapufás gólt szerzett. A szünet után már csak a birminghamiek találtak be, Youri Tielemans 18 méterről helyezte szépen a labdát a bal alsóba. 1–2
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
FC Porto (portugál)–Malmö (svéd) 2–1 (Samu 30., 36., ill. Moura 90+5. – öngól)
Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland) 2–1 (Moreira 3., Sulc 11., ill. M. Smit 6.)
Celtic (skót)–Roma (olasz) 0–3 (Scales 6. – öngól, Ferguson 36., 45+1.)
FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) 1–2 (Daniliuc 34., ill. Guessand 12., Tielemans 53.)
Freiburg (német)–Salzburg (osztrák) 1–0 (Diabate 50. – öngól)
Kiállítva: Ratkov (37., Salzburg)
FCSB (román)–Feyenoord (holland) 4–3 (Ngezana 11., Toma 54., Thiam 87., Tanase 90+5., ill. Tengstedt 41., Q. Timber 44., Sauer 51.)
Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz) 1–2 (Zaragoza 17., ill. Bernardeschi 65., 75. – az elsőt 11-esből)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh) 0–0
Kiállítva: Jemelka (32., Plzen)
Brann (norvég)–Fenerbahce (török) 0–4 (Aktürkoglu 5., Talisca 36., 44., 65.)
Kiállítva: Helland (18., Brann)
Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol) 1–3 (Galesic 89., ill. S. Domínguez 31. – öngól, R. Riquelme 34., Antony 38.)
Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia) 1–0 (Males 61.)
Kiállítva: Zoukrou (90+2.), ill. Bouaddi (32.)
FC Midtjylland (dán)–Genk (belga) 1–0 (Cso Gju Szong 17.)
Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3–3 (Sztanics 33., Verdon 71., Csocsev 77., ill. Deszpodov 39., Vogliacco 48., Mithu 90.)
Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Ivanics 55.)
Nice (francia)–Braga (portugál) 0–1 (P. Víctor 28.)
VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 4–1 (Assignon 24., Tomás 37., Mittelstädt 50. – 11-esből, Vagnoman 90+4., ill. Revivo 52.)
Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol) 1–2 (Van der Hoorn 73., ill. Kalimuendo 52., Igor Jesus 88.)
FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) 2–1 (Ötvös 45+5., Varga B. 73., ill. Miovszki 27.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|6
|5
|–
|1
|13–3
|+10
|15
|2. Midtjylland
|6
|5
|–
|1
|13–5
|+8
|15
|3. Aston Villa
|6
|5
|–
|1
|10–4
|+6
|15
|4. Real Betis
|6
|4
|2
|–
|11–4
|+7
|14
|5. Freiburg
|6
|4
|2
|–
|9–3
|+6
|14
|6. FERENCVÁROS
|6
|4
|2
|–
|11–6
|+5
|14
|7. Braga
|6
|4
|1
|1
|10–5
|+5
|13
|8. Porto
|6
|4
|1
|1
|9–5
|+4
|13
|9. Stuttgart
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|10. Roma
|6
|4
|–
|2
|10–5
|+5
|12
|11. Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11–6
|+5
|11
|12. Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|13. Bologna
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|14. Viktoria Plzen
|6
|2
|4
|–
|6–2
|+4
|10
|15. Panathinaikosz
|6
|3
|1
|2
|9–7
|+2
|10
|16. Genk
|6
|3
|1
|2
|7–6
|+1
|10
|17. Crvena zvezda
|6
|3
|1
|2
|5–5
|0
|10
|18. PAOK
|6
|2
|3
|1
|13–10
|+3
|9
|19. Celta Vigo
|6
|3
|–
|3
|12–9
|+3
|9
|20. Lille
|6
|3
|–
|3
|10–7
|+3
|9
|21. Young Boys
|6
|3
|–
|3
|8–12
|–4
|9
|22. Brann Bergen
|6
|2
|2
|2
|6–7
|–1
|8
|23. Ludogorec
|6
|2
|1
|3
|11–14
|–3
|7
|24. Celtic
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|25. Dinamo Zagreb
|6
|2
|1
|3
|8–13
|–5
|7
|26. Basel
|6
|2
|–
|4
|8–9
|–1
|6
|27. FCSB
|6
|2
|–
|4
|7–11
|–4
|6
|28. Go Ahead Eagles
|6
|2
|–
|4
|5–11
|–6
|6
|29. Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4–8
|–4
|4
|30. Feyenoord
|6
|1
|–
|5
|7–13
|–6
|3
|31. Salzburg
|6
|1
|–
|5
|5–11
|–6
|3
|32. Utrecht
|6
|–
|1
|5
|3–9
|–6
|1
|33. Rangers
|6
|–
|1
|5
|3–11
|–8
|1
|34. Malmö
|6
|–
|1
|5
|3–12
|–9
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|–
|1
|5
|2–18
|–16
|1
|36. Nice
|6
|–
|–
|6
|4–13
|–9
|0