Erste Liga: a Gyergyó győzött az erdélyi rangadón, és visszaállt az élre

A bajnokság első és második helyezettjének találkozóján a címvédő Gyergyó két súlyos hazai vereség után nyert ismét, és a tabella élére ugrott.

A debreceniek az első percben emberelőnyből vezetést szereztek, amit még az első játékrészben kiegyenlített Kangyal Balázs vendégegyüttese. A harmadik harmadban a DEAC két újabb góllal eldöntötte az összecsapást.

Győzelmükkel az egyetemisták előre léptek a negyedik helyre, míg a fővárosiak továbbra is a hetedikek.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 4–7 (1–1, 1–3, 2–3)

Brassó, 1013 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Galusnyák, Chinde (román)

BRASSÓ: Adorján – Bors, Piché / BORISZENKO 1 (2), Molnár Zs. / Farkas T., Gecse / Csiszér – ZAGIDULLIN 1 (1), Welsh 2, D. Levin (3) / Kóger, Van Wormer, Valchar / M. Levin, Gajdó B., Filip / R. Vasile, Wong, Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN 2 (2), Fejes / Mesikämmen, O. Williams (1) / Imre (1), Sándor / Csiszer – Vincze P., Gerads (2), Bodó 1 / Orban (1), Tranca (1), Sárpátki 1 / AMBRUS G. (2), CSÁSZÁR (1), VÄYRYNEN 3 (2) / Ádám, Ravasz, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 33–48. Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 4/2. Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Mike Levin, ill. Imre Patrik)

MESTERMÉRLEG

Matthew Myers: – Fontos meccs volt, mert közvetlen rivális ellen játszottunk, és lejjebb csúsztunk egy hellyel a tabellán. Természetesen nyerni akartunk, és voltak is olyan periódusai a meccsnek, amikor jó dolgokat csináltunk. Támadóbbnak kell lennünk, folyamatosan az ellenfél kapuját ostromolni, és akkor jobbak lehetünk.

Markus Juurikkala: – Újra megtaláltuk önmagunkat a közelmúlt rossz eredményei után. Jó meccset játszottunk, annak ellenére, hogy több sérültünk is van. Igaz, az ellenfélnél ugyan ez a helyzet, mindkét csapatban csatár játszott hátvédet. Voltak problémáink a gólszerzéssel, de ezúttal ez nem látszott. Jól harcoltunk, felelősségteljesen hokiztunk. Szenvedély és sebesség is volt a játékunkban, egymásért küzdöttünk.

DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

Debrecen, 375 néző. V: Németh M., Juhász, Szeszák, Szabó D.

DEAC: HETÉNYI – Usztyinyenko 1, Haranghy / Mazsuga, Bukor / Ph. Kiss, Mártonffy / Dobmayer – Mozer (1), Galoha (1), Senfeld / Szita (1), KREISZ 1, Varttinen 1 / Kulesov (1), Jeliszejev, Molnár Z. / Kovács A., Méhes. Edző: Vaszjunyin Artyom

BJA HC: Kiss D. – Riha 1, Pozsgai (1) / Szivák, Szabó B. / Jurkovics, Kornyilov – Turbucz (1), Nagy G., Molnár B. / Keresztes, Novotny, Pilon / Nádasy, Weidemann, Horváth B. / Banga, Razumnyak. Edző: Kangyal Balázs

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 5/0. Kapura lövések: 42–31

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A győzelmünk kulcsa a taktikai fegyelmezettség volt, valamint az, hogy hátul nem nyíltunk ki egyszer sem, azaz nem kínáltuk fel a gólszerzési lehetőséget az ellenfélnek. Örömteli, hogy ezt már zsinórban harmadjára vittük véghez.

Kangyal Balázs: Szoros mérkőzés volt, akár a mi javunkra is eldőlhetett volna, de az a csapat, amelyik öt emberelőnyből nem tud betalálni, ráadásul gólt kap, az nem érdemel győzelmet, de még egy pontot sem. Így aztán megérdemelten nyertek a hazaiak.