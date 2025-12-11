16 pontos vereséget szenvedett a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

A Sopron Isztambulban rendkívül bátran kezdett, Gáspár Dávid tartalékosan (Nika Mühl, Jovana Jevtovics és Jelena Brooks nélkül) játszó együttese 55 pontig jutott az első félidőben, ami sok esetben női összecsapáson a győzelemhez is elég szokott lenni… A klub új légiósa, a 28 éves amerikai center, Samantha Fuehring még nem játszhatott, ez nem látszott a támadójátékon, a vendégek ötletesen és jól kosárlabdáztak – noha szűk rotációval dolgozhatott edzőjük.

A második félidőben a hazaiak tornyai, a Szekszárdon is megfordult szerb Nikolina Milics és a görög Mariella Faszula még nagyobb intenzitással és hatékonyabban dolgoztak a gyűrűk alatt, ponterősségük révén hamar fordított a Besiktas, majd a 27. percben már kilenc, a harmadik negyed végén 14 ponttal vezetett. Innen már nem tudta szorossá tenni a meccset a magyar bajnok, amelynek nagyon jól kell játszania az egy hét múlva esedékes visszavágón, hogy ledolgozza a hátrányát és továbbjusson.

Az NKA Universitas Pécs egy félidőig bírta spanyol ellenfele otthonában, de nem jeleskedett támadásban és így szintén nehéz helyzetbe került a visszavágóra.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, RÁJÁTSZÁS A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BESIKTAS (török)–SOPRON BASKET 106–90 (28–26, 24–29, 30–13, 24–22)

Isztambul, 300 néző. V: Dragojevics (montenegrói), Teixeira (portugál), Pipan (szlovén)

BESIKTAS: BILGIC 9/3, WHITCOMB 19/12, Touré 2, MILICS 28/6, FASZULA 32. Csere: Yildizhan 4, Duman 3/3, Sacalir 7/3, Ozisik 2, Güner. Edző: Ayhan Avci

SOPRON: PAPP D. 14/12, Laczkó 9/3, FRISKOVEC 17/15, Sitku 15/6, WALLACK 18/3. Csere: Böröndy 8, Sinka-Pálinkás 9/9. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 2. perc: 9–5. 5. p.: 12–18. 8. p.: 23–21. 12. p.: 33–29. 17. p.: 39–45. 19. p.: 45–45. 24. p.: 64–63. 27. p.: 74–65. 34. p.: 92–75. 37. p.: 100–89

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Több mint három negyeden keresztül sikerült lépést tartani a Besiktassal, aminek nagyon örülök! Rengeteg pozitívumot láttam, a magasposztokon természetesen érvényre tudták juttatni a hazaiak az akaratukat, sok könnyű kosarat is kaptunk a gyűrűk alól, de egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Azt hiszem, ebből a meccsből kihoztuk a maximumot.

Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs 62–42 (20–19, 11–7, 10–8, 21–9)

Részletes jegyzőkönyv később.