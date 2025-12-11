Nemzeti Sportrádió

NHL: megszakadt a Kraken vereségsorozata

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.12.11. 08:29
null
Vince Dunn a seattle-i szokásoknak megfelelően megkapta a meccs legjobbjának járó plüss halat (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong Vince Dunn Seattle Kraken NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság magyar idő szerint csütörtök hajnali négy mérkőzésén három találkozó eldőlt a rendes játékidőben, míg egy hosszabbításban zárult – ezen véget ért a Seattle Kraken hatmeccses nyeretlenségi szériája.

A nap egyetlen hosszabbításos mérkőzésén a rendes játékidő vége előtt fél perccel még a Los Angeles Kings vezetett a Seattle Kreaken otthonában, ám a vendégeknek végül be kellett érni egy ponttal, miután a harmadik harmadban 19:34-nél Matt Berniers kihasznált egy emberelőnyös helyzetet, majd a ráadásban 1:21 perc után Vince Dunn szintén emberfórból megszerezte a győzelmet jelentő találatot is a Krakennek. Dunn ezzel a meccs hőse lett, mivel győztes gólja mellett a Kraken másik két találatánál egyaránt gólpasszt jegyzett. Ezzel a Kraken lezárta hat meccsből álló vereségszériáját.

NHL
ALAPSZAKASZ
Chicago Blackhawks–New York Rangers 3–0
Calgary Flames–Detroit Red Wings 3–4
Utah Mammoth–Florida Panthers 3–4
Seattle Kraken–Los Angeles Kings 3–2 – hosszabbítás után

 

jégkorong Vince Dunn Seattle Kraken NHL
Legfrissebb hírek

Sokkal korrektebb közegbe került Vay Ádám

Jégkorong
3 órája

NHL: hiába az Oilers feltámadása, a hosszabbításban a Sabres örülhetett

Amerikai sportok
Tegnap, 8:42

Jégkorong: az észteket is legyőzte az U20-as válogatott a milánói vb-n

Utánpótlássport
2025.12.09. 18:49

NHL: már hat meccs óta tart a Seattle vereségsorozata

Amerikai sportok
2025.12.09. 07:19

Jégkorong: győztes kezdés az U20-as divízió I/B-s férfi-vb-n

Utánpótlássport
2025.12.08. 22:31

NHL: Philadelphiában is nyert a ligaelső Colorado

Amerikai sportok
2025.12.08. 07:40

Jégkorong: hétfőn kezdődik az U20-as divízió I/B-s vb Milánóban

Utánpótlássport
2025.12.07. 14:47

NHL: beállította a klubrekordot az Islanders kapusa

Amerikai sportok
2025.12.07. 08:50
Ezek is érdekelhetik