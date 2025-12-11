NHL: megszakadt a Kraken vereségsorozata

A nap egyetlen hosszabbításos mérkőzésén a rendes játékidő vége előtt fél perccel még a Los Angeles Kings vezetett a Seattle Kreaken otthonában, ám a vendégeknek végül be kellett érni egy ponttal, miután a harmadik harmadban 19:34-nél Matt Berniers kihasznált egy emberelőnyös helyzetet, majd a ráadásban 1:21 perc után Vince Dunn szintén emberfórból megszerezte a győzelmet jelentő találatot is a Krakennek. Dunn ezzel a meccs hőse lett, mivel győztes gólja mellett a Kraken másik két találatánál egyaránt gólpasszt jegyzett. Ezzel a Kraken lezárta hat meccsből álló vereségszériáját.

NHL

ALAPSZAKASZ

Chicago Blackhawks–New York Rangers 3–0

Calgary Flames–Detroit Red Wings 3–4

Utah Mammoth–Florida Panthers 3–4

Seattle Kraken–Los Angeles Kings 3–2 – hosszabbítás után