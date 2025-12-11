Jégkorong: hosszabbításos magyar siker az U20-as divízió I/B-s vb-n

Csütörtökön 3–3 után a hosszabbításban szerzett góllal nyert 4–3-ra a Tokaji Viktor által irányított magyar U20-as jégkorong-válogatott a lengyelek ellen a milánói divízió I/B-s világbajnokságon.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a gól nélküli első harmad után ellenfelünk szinte azonnal megszerezte a vezetést: Adam Sawicki köszönt be Gyulainak (0–1). Egy percen belül azonban érkezett a magyar válasz: Lobenwein Bálint ért bele egy kapu felé tartó lövésbe, a korong pedig bepattant a lengyel hálóba (1–1). A harmad felénél újabb magyar gól született, Mayer Marcell közelről lőtte be a pakkot (2–1). A lengyelek azonban nem engedték, hogy ellépjünk: Wiktor Makula egyenlített (2–2).

A harmadik harmadnak elején nagyobb volt a lengyel nyomás, amiből újabb találat született, ezúttal Rafal Drabik volt eredményes (2–3). Ahogy a meccs egészében, erre is gyorsan érkezett a válasz: Szongoth Domán villant, így ismét egyenlő volt a gólok száma (3–3).

A harmad végéig kiélezett maradt a csata, és mivel a rendes játékidőben nem született döntés, jöhetett a hosszabbítás. A mieink hozták el a bulit, türelmesen építették a támadást, és néhány próbálkozás után

Szongoth előkészítését követően Laskawy Ferenc zárta le a mérkőzést,

megszerezve ezzel a vb harmadik magyar győzelmét (4–3).

A vb mérkőzései az mjsz.tv oldalán követhetők.

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2025. december 7-15.

Helyszín: Milánó, Olaszország



December 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0

December 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország 3–1

December 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország 4–3 (hosszabbítás után)

December 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország

December 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)

Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)