A Brassó nyerte az Erste Liga erdélyi rangadóját

Bár a végeredmény szoros mérkőzésre utal, hatalmas volt a különbség a Corona Brasov és az előző idény ezüstérmese, a Csíkszereda között – előbbi javára. A brassóiak ötvenszer próbálkoztak kapura lövéssel, míg Kevin Constantine legénysége mindössze hússzor találta el ellenfele kapuját. Ahhoz képest, hogy a két együttes mérkőzésein rendre érzelmileg túlfűtöttek a játékosok, nem sok kiállítás volt, hazai oldalon kettő, a vendégeknél egy, és csak a Csíkszereda talált be emberfórban.

A címvédő Gyergyói HK ezúttal nem az Erste Ligában, hanem a román bajnokságban lépett jégre, Markus Juurikkala csapata 11–0-ra intézte el a CSM Galati-ot.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

CORONA BRASOV (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

BRASSÓ: Adorján – Bors (1), Piché / Boriszenko, Wardley (1) / Gecse, Gajdó T. (1) / Csiszér – ZAGIDULLIN 1, Welsh, D. LEVIN (1) / Kóger, Gajdó B., Van Wormer / ROKALY SZ. 1, Részegh T., M. Levin (1) / R. Vasile, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár 1. Edző: Strenk Hunor, Matthew Myers

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK –Kovács E., Ferencz-Csibi / Salló, Kristó / Láday, Reisz / Nyisztor – PÉTER B. 1 (1), Gymer (1), BECZE 1 (1) / Machala, Petryk, Dolezal / Rokaly N., Silló, Antal / Kedves, Márton, Bíró. Edző: Kevin Constantine

Brassó, 1000 néző. V: Juhász; Sikó, Magyar (mindketten romániaiak), Kolláth. Kapura lövések: 50–20. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Jól kezdtünk, domináltunk az elején. Hiába alakítottunk azonban ki megfelelő mennyiségű helyzetet, nem tudtunk betalálni. A középső játékrészben pontosabbak voltunk, és a gólok segítettek, hogy a játékosok higgyenek, bízzanak a rendszerben, amiben játszunk. Korábban is lezárhattuk volna a meccset, de összességében megérdemelten nyertünk.

Kevin Constantine: – Vezettünk, és ez idegenben különösen fontos. Az első harmadban közel volt egymáshoz a két csapat teljesítménye. Aztán a Brassó a második periódusban fölénk nőtt, nagyon jól játszott, de nem adtuk fel kétgólos hátrányban sem és a végéig izgalmassá tettük a meccset.

UTE–DEAC 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Újpest, 442 néző. V: Vincze P. T., Mach, Vincze D., Kovács P.

UTE: RAJNA – Tornyai, Ronkainen (1) / Franyó, Kiss Dániel / Bogesics Pokornyi / Rósa – Kiss P. (1), GOLOD 1 (1), Luciani (1) / Vértes, Burzan 1, DANSEREAU 2 / Szalma (1), Szabó Rácz (1), Kovács A. / Lőczi, Páterka, Baróti. Edző: Jason Morgan

DEAC: Szeles – Usztyinyenko (1), Mazsuga / P. Kiss, Dobmayer (1) / Haranghy, Bukor / Mártonffy – Mozer 1, GALOHA (2), Culigin 1 / KRUTOV 1, Kreisz B., Senfeld / Kulesov, Mihalik G., Szita / Molnár Z., Szimics, Révész. Edző: Artyom Vaszjunyin

Kapura lövések: 38–49. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 4/0. Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Szalma Zsolt, ill. Jevgenyij Mozer)

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Sosem láttam még ilyen végjátékot, örülök, hogy mi jöttünk ki jobban belőle. Túl nagy önbizalommal léptünk jégre, felelőtlenek voltunk az első öt percben a koronggal, ez ilyen technikás ellenféllel szemben nem fér bele. Az emberhátrányainkat jól megoldottuk, a szétlövésben pedig Rajna Miklós megmentett minket.

Vaszjunyin Artyom: – Jól kezdtünk, talán túl jól is, és a kétgólos vezetés tudatában elkényelmesedtünk. Amikor lőni kellett volna, inkább passzoltunk, kiestünk a ritmusból. A második harmad elején jött az ébresztő. A meccs végén rengeteg olyan esemény történt, amit mi sem értettünk, de csak negyvenpercnyi játékunkkal lehetünk elégedettek.

FEHA19–DVTK JEGESMEDVÉK 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1) – hosszabbításban

Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok, 581 néző. V: Fényi, Nagy A., Farkas I., Muzsik.

FEHA19: Hegedüs – Bajkó, Salamon Z. / Sivrin, Horváth Donát / Erdőhelyi (1), Nagy D. / Szabó P. (1) – Keceli-Mészáros, FARKAS L. 1, Ambrus Cs. / Bucskin, Zapernick 1, NÉMETH Z. (1) / Atlasz, Alapi, Nádor / Erdősi, Blasits, Hiezl M. Edző: Tokaji Viktor

DVTK: PRATÁK – Vokla, SZATHMÁRY (2) / Szabóki, Kärmeniemi (1) / Szalay, Szirányi / Czina – Pineo, DOYLE 1 (2), Marklund 1 / Rétfalvi K., Kinloch 1, Makai / Farkas M., Lövei, Tóth Gergő / Czecze, Csiki, Trajcsik. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 32–27. Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 3/1. Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Jason Clarke Pineo)

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Nagyon jól dolgoztunk, de még nem végig, hatvan percig. Felesleges kiállításokat kaptunk, és néha az egónk nagyobb volt a kelleténél. Szerencsénk sem volt ezúttal, ajándékba adtuk a győzelmet az ellenfélnek. Bizonyos helyzetekben túl sokat gondolunk magunkról.

Láda Balázs: – Két azonos képességű csapat küzdött egymással. Fontos volt, hogy a korábbi hibáinkból tanuljunk. Szinte hibátlanul megoldottuk a feladatunkat a védekezőharmadban, nem engedtünk sok nagy lehetőséget az ellenfélnek. Mérkőzés közben is képesek voltunk megújulni, nem elveszítettünk egyet, hanem nyertünk két pontot.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)

Vasas Jégcentrum, 323 néző. V: Korbuly, Gampel, Kocsány, Gottlibet.

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Szabó Dániel / Szivák, POZSGAI (1) / Varga A. 1, Boros – HONEJSEK 1, Novotny, Zimányi / Molnár B., Nagy G., Pilon (1) / V. Razumnjak, Horváth B. (1), Turbucz / Weidemann (1), Nádasy 1, Banga (1). Edző: Kangyal Balázs

DAB: Bejó – Kudin (1), Mikulovics / Szécsi (1), Balázsi / Bánki, Vuoksiala / Csémi – JARULIN (2), ZORIN 1 (3), ASZKAROV 3 / Cseh, Pinczés, Djumics 1 / Lawson, Szubotics, Keresztes / Strenk O., Kuminka, Vadócz. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 39–22. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Megérdemelten nyert a Dunaújváros, sokat tett a győzelemért. Nekünk tulajdonképpen csak húsz percünk volt, amit értékelni lehet. Nem tudtunk annyi áldozatot hozni, amennyi egy győzelemhez kellett volna, így vereség lett a vége.

Hetler Ádám: – Nagyon sokat készültünk arra, hogyan nyerhetjük meg a meccset, rengeteg energia volt bennünk. Rutinos csapat ellen játszottunk, de a légióssorunk hozta, amit kell, és a többiek is jól teljesítettek, megérdemelten nyertünk.