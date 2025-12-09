NHL: már hat meccs óta tart a Seattle vereségsorozata
A pittsburghi hosszabbításos győzelme óta hullámvölgybe került a Seattle Kraken: már a következő nap kikapott szétlövésben a New York Islanders otthonában, majd ezt öt rendes játékidőben elszenvedett vereség követte.
Az északnyugatiak helyi idő szerint hétfőn este a Minnesota Wildtól kaptak ki, így az említett öt rendes játékidőbeli vereségük közül négyet is hazai környezetben szenvedtek el. A Wild az utolsó harmadban három gólt ütve őrölte fel a hazaiakat, Joel Eriksson Ek a gólja mellett két gólpasszt is kiosztott.
A Toronto Morgan Reilly találatával az első harmadban szerzett vezetést a Tampa ellen, majd egy másodperccel a vége előtt Auston Matthews üres kapura állította be a végeredményt. A Lightning így egymás után negyedszer szenvedett vereséget. A kanadaiak kapusa, Dennis Hildeby pályafutása első kapott gól nélküli NHL-meccsét ünnepelhette.
Szintén kapott gól nélkül hozta le a meccsét a detroiti John Gibson, aki 37 védéssel járult hozzá csapata sikeréhez Vancouverben. James Van Riemsdyk egymás után a negyedik mérkőzésén volt eredményes.
Nazem Kadri és Jegor Sarangovics is három ponttal zárta a Calgary Buffalo elleni meccsét, a kanadaiak 5–4 után kétszer is üres kapura voltak eredményesek. A Los Angeles Kings a Utah vendégeként győzött.
JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Tampa Bay Lightning 2–0
Calgary Flames–Buffalo Sabres 7–4
Utah Mammoth–Los Angeles Kings 2–4
Seattle Kraken–Minnesota Wild 1–4
Vancouver Canucks–Detroit Red Wings 0–4