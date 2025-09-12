Erste Liga: öt góllal nyert a címvédő Gyergyó a nyitányon

Sárpátki Tamás szerezte az idény első gólját az Erste Ligában, a magyar országos bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC és az Erste Liga címvédője, a Gyergyói HK – névleg – rangadóján. Noha az előző kiírás alapján parázs, kiegyenlített párharcra számítottunk az erdélyiek gálával avatták fel tétmeccsen új, minden igényt kielégítő gyergyóremetei csarnokukat. Az első harmadban mindössze egy gól esett, a középsőben viszont felpörögtek az események, negyven perc után már 5–1 állt az eredményjelzőn.

A többi pályán is volt meglepetés, hiszen például a tavalyi bajnok Corona Brasov 4–1-re kikapott hazai jégen az Újpesttől, a Tokaji Viktor vezette FEHA19 pedig idegenben verte meg az előző idény döntősét, a Csíkszeredát 3–2-re. A határon túli csapatok közül tehát egyedül a Gyergyó kezdett győzelemmel. A játéknap negyedik mérkőzésén a DVTK Jegesmedvék és a Dunaújvárosi Acélbikák mérkőzött meg egymással, előbbi nyert hazai pályán. A DEAC pihent pénteken, de vasárnap már a debrecenieknek is elkezdődik az Erste Liga.

JÉGKORONG, ERSTE LIGA

1. FORDULÓ

CORONA BRASOV (romániai)–UTE 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

Brassó, 804 néző. V: Németh M., Radu (román), Kövesi, Gheoghies (román)

BRASSÓ: Adorján – Boriszenko, Wardley / Farkas T., Bors / Gajdó T., Gecse / Csiszér – Zagidullin 1, Welsh, D. Levin / Kóger, Van Wormer, Rokaly Sz. / M. Levin, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár / R. Vasile, Gajdó B., Filip. Edző: Strenk Hunor

UTE: Rajna – Tornyai, Pokornyi / Franyó, Kiss Dániel / Rósa 1, Bogesics / Kovács S. – Kiss P., Golod, Luciani / Vértes 1, Burzan 1 (2), Dansereau (3) / Szalma (1), Páterka 1, Kovács A. / Baróti, Szabó Rácz, Lőczi. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 38–37. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–FEHA19 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

Csíkszereda, 2415 néző. V: Máhr-Stumpf, Sikó, Kovács P., Kőszegi

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló, Ferencz-Csibi / Láday, Both / Kovács E., Kristó / Kedves – Péter B., Gymer, Becze / Silló (1), Petryk 1, Dolezal / Rokaly N. (1), Reisz (1), Fodor Cs. 1 / Nyisztor, Márton, Bíró. Edző: Péter Róbert

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi / Bajkó, Salamon Z. (1) / Erdőhelyi, Nagy D. / Szabó P. – Keceli-Mészáros 1 (1), Farkas L., Ambrus Cs. 1 (1) / Bucskin, Zapernick, Atlasz / Németh Z. 1, Alapi, Nádor (1) / Erdősi, Blasits, Papp. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 25–23. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 1/0

GYERGYÓI HK (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 6–1 (1–0, 4–1, 1–0)

Gyergyóremete, 1360 néző. V: Tóth R., André (romániai), Dömötör, Borsos (romániai)

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, O. Williams / Mesikämmen (1), Fejes 1 (1) / Raymond, Imre / Sándor – Vincze P. (1), Császár 2 (2), Bodó 1 (3) / Orban (1), Gerads (2), Sárpátki 1 / Ambrus G., Tranca, Väyrinen 1 / Salamon R., Ravasz Cs., Szigeti. Edző: Timo Saarikoski

BJA HC: Farkas R. – Szabó B. (1), Szabó Dániel / Varga A., Boros / Jurkovics, Szivák / Pozsgai – Turbucz, Nagy G., V. Razumnjak / Zimányi, Horváth B., Schlekmann 1, / Banga, Novotny, Pilon / Honejsek (1), Weidemann, Nádasy. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 37–29. Emberelőny-kihasználás: 7/3, ill. 6/0

KÉSŐBB

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák