Nemzeti Sportrádió

Továbbra is hibátlan a Gyergyó az Erste Ligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 20:08
null
Fotó: Erste Liga/Szász Adorján
Címkék
jégkorong Erste Liga hoki
A címvédő és éllovas Gyergyói HK idénybeli százszázalékos mérlegét megőrizve saját közönsége előtt 4–1-re legyőzte a DVTK Jegesmedvék csapatát a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

 

Az előző idényben döntős Csíkszereda sorozatban harmadik sikerét könyvelhette el a ligában: hazai jégen könnyedén, 5–1-re kerekedett a Dunaújvárosi Acélbikák fölé.

A magyar bajnoki ezüstérmes DEAC 3–2-es vereséget szenvedett Brassóban.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Corona Brasov (romániai)–Debreceni EAC 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)
Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 5–1 (3–0, 0–1, 2–0)

Később
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Jegyzőkönyvek és tabella hamarosan

 

jégkorong Erste Liga hoki
Legfrissebb hírek

Az új sorozatból mindenképpen profitálhat a magyar jégkorong-válogatott

Jégkorong
10 órája

Meccsdömping volt az NHL-ben: megizzadt a címvédő a Philadelphia ellen, majdnem csodát tett a Winnipeg

Amerikai sportok
12 órája

Pink October az Erste Ligában az emlőrák megelőzéséért

Jégkorong
2025.10.08. 19:49

Jégkorong: 2027-ben női Európa-bajnokságot rendeznek

Jégkorong
2025.10.07. 15:51

Kedd este a címvédő mérkőzésével indul az NHL új idénye

Amerikai sportok
2025.10.07. 10:47

Erste Liga: egy harmadig bírta a Dunaújváros, hétig jutott a DEAC

Jégkorong
2025.10.05. 17:23

Hári János: A győztes meccseinken sem játszottunk igazán jól

Jégkorong
2025.10.04. 08:01

Erste Liga: győzelemmel távozott a Brassó a DVTK otthonából

Jégkorong
2025.10.03. 20:56
Ezek is érdekelhetik