Továbbra is hibátlan a Gyergyó az Erste Ligában

Az előző idényben döntős Csíkszereda sorozatban harmadik sikerét könyvelhette el a ligában: hazai jégen könnyedén, 5–1-re kerekedett a Dunaújvárosi Acélbikák fölé.
A magyar bajnoki ezüstérmes DEAC 3–2-es vereséget szenvedett Brassóban.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Corona Brasov (romániai)–Debreceni EAC 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)
Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 5–1 (3–0, 0–1, 2–0)
Később
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
