Jégkorong: győztes kezdés az U20-as divízió I/B-s férfi-vb-n

A litván csapat ellen kezdte meg hétfő este a szereplést a magyar U20-as férfi jégkorong-válogatott a divízió I/B-csoportos világbajnokságon.

Az együttesünknek kimondott célja az esemény kapcsán a fel-, pontosabban visszajutás az I/A-csoportba, a fiatalok pedig ennek megfelelően kezdték meg a vb-t: a litvánok ellen az első harmadban Szongoth Domán talált be, a másodikban pedig gyors egymásutánban Laskawy Ferenc és Fehér Kolos is találatot ünnepelhetett, így az utolsó 20 perc előtt magabiztos magyar előnyt figyelhettünk.

A meccs utolsó percében aztán Fehér még egy gólt lőtt,

ezzel kialakítva a 4–0-s végeredményt.

A magyarok ezzel vezetik a tabellát; a többi összecsapáson japán büntetőkkel győzte le Észtországot, a lengyelek pedig 4–2-re verték az olaszokat.

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)



Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)



Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2025. december 7-15.

Helyszín: Milánó, Olaszország



december 8., hétfő 20:00: Magyarország–Litvánia 4–0

december 9., kedd, 16:00: Magyarország–Észtország

december 11., csütörtök, 16:00: Magyarország–Lengyelország

december 13., szombat, 20:00: Magyarország–Olaszország

december 14., vasárnap, 20:00: Magyarország–Japán

A vb mérkőzései az MJSZ.TV oldalán követhetők.

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)