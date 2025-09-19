Az UTE simán megverte az előző idény ezüstérmesét, a címvédő is hat gól lőtt az Erste Ligában

Az UTE simán megverte az előző idényben döntős Csíkszeredát. A fővárosi lila-fehérek a második harmadot megnyomták, s a három gólt szerző és egy asszisztot kiosztó Anthony Luciani vezetésével 6–2-re nyertek. A címvédő Gyergyó is hat gólig jutott, viszont a FEHA19 elleni mérkőzés csak az utolsó játékrészben dőlt el, ekkor három gólt szereztek a vendégek, így győztek 6–1-re.

Szintén hatszor juttatta be a pakkot a kapuba a Brassó, amely egygólos hátrányból után sorozatban ötször talált be. Az utolsó harmadban a DVTK kozmetikázott az eredményen, de a vereséget nem tudta elkerülni (4–6). Az ob I bajnoka, a BJA HC hiába vezetett 2–1-re az első harmadot követően, ezután már csak a DEAC talált be, amely 5–2-es sikert aratott.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

UTE–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 6–2 (1–0, 4–0, 1–2)

Újpest, 444 néző. V: Soós D., Gampel, Kövesi, Gottlibet

UTE: Rajna – Tornyai, POKORNYI (2) / Franyó (1), Kiss D. / Rósa (1), Bogesics – Kiss P., GOLOD 1 (1), LUCIANI 3 (1) / Vértes, Burzan, Dansereau / Szalma 1, SZABÓ RÁCZ 1 (2), Kovács A. (1) / Kovács S., Lőczi B., Baróti. Edző: Jason Morgan

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk (Onodi) – Kovács E., Ferencz-Csibi (1) / Salló, Kristó / Szekeres, Láday / Kedves T. – PÉTER 1, Gymer (1), Becze / Machala, Petryk, Bíró / Rokaly N. (1), REISZ (1), FODOR 1 / Silló, Márton, Antal. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 34–31

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Fontos volt, hogy összeszedjük magunkat a gyergyói zakó után, az ottani utolsó negyven perc finoman fogalmazva kínos volt. Jól edzettünk a héten, most pedig jön egy hatmeccses hazai széria, és az volt a lényeg, hogy ezt megalapozzuk egy jó teljesítménnyel.

Kevin Constantine: – Most már újra edző vagyok, bár nulla ötnél eszembe jutott, hogy talán jobb lenne visszamenni horgászni. A csapat abban a három évben, amióta itt vagyok, szinte mindig kicserélődik a nyáron. Ki fogjuk találni a stílusunkat, de legalább két hónapos folyamat, amíg összeszokunk.

FEHA19–GYERGYÓI HK (romániai) 1–6 (0–1, 1–2, 0–3)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 749 néző. V: Babics, Kis-Király, Farkas I. Sábián

FEHA19: Csibi – Bajkó (1), Salamon / Shivrin, Horváth D. / Erdőhelyi, Nagy D. / Szabó P. – Keceli-Mészáros, Farkas L., Ambrus Cs. / Bucskin, Zapernick, Németh Z. / Balasits, ALAPI 1, Nádor / Erdősi, Papp A., Hiezl. Edző: Tokaji Viktor

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN 2 (1), Williams / Mesikämmen, Fejes (1) / Raymond (2), Imre / Sándor – VINCZE P. 1 (2), Császár, BODÓ 1 (2) / ORBAN 1 (1), Gerads (1), Sárpátki / Ambrus G., Tranca, Väyrynen 1 / Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 28–35

Emberelőny-kihasználás: 7/0, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Sok butaságot csináltunk, magunkat lőttük lábon. Az eredmény szerintem túlzó, ha a küzdelmet és a játékunkat nézzük. A Gyergyó remek csapat, ezt meg is mutatta. Meg kell tanulnunk, nekünk mi kell ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Az sem segített, hogy hét előnyből egy gólt sem lőttünk, a szezon elején vagyunk – még akadozik a gépezet.

Markus Juurikkala: – Az eredménnyel elégedett vagyok, szép gólokat lőttünk, az emberelőnyös játékunk is hatékonynak bizonyult. Nem mindig úgy reagáltunk, ahogy kellett volna, ezért sokat voltunk létszámhátrányban, igaz, végül ezekből nem kaptunk gólt. A pontoknak örülök, de sokat kell még dolgozni a fegyelmen.

DVTK JEGESMEDVÉK–CORONA BRASOV (romániai) 4–6 (1–3, 0–2, 3–1)

Miskolc, 860 néző. V: Szabó D., Nagy A., Kolláth, Váczi

DVTK: Praták – Szirányi B. 1, SZATHMÁRY 1 (1) / Szabóki, Kärmeniemi / Szalay, Vokla / Mura – Marklund (1), DOYLE 1 (1) Pineo (1) / Rétfalvi, Lövei (1), Makai / Miskolczi, Kinloch-Varga, Tóth G. 1 / Czecze, Vörös (1), Farkas M. Edző: Láda Balázs

BRASSÓ: Adorján A. – Bors Huba (1), Piche / BORISZENKO (3), WARDLEY (3) / Gajdó T., Gecse / – D. Levin 1, Welsh 1, Zagidullin / Rokaly Sz., Van Wormer (1), KÓGER 2 / M. Levin 1, Gajdó B. 1, Rokaly B. (1) / Vasile, Molnár Zs., Filip. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 39–33

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Pontot érdemeltünk volna, jól kezdtük a találkozót, emberhátrányból megszereztük a vezetést. A két csapat közötti különbséget a rutin és a higgadtság adta. Számunkra jó üzenet, hogy a nagy hátrányunk után vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe.

Strenk Hunor: – A Diósgyőr otthonában sohasem könnyű nyerni. Jó tempóban kezdtünk, a második harmadban nagyobb teret adtunk az ellenfelünknek, bár ekkor is szereztünk két gólt. A fiatal erőkből álló DVTK négygólos hátrányban sem adta fel, mi pedig az utolsó szakaszban sok felesleges kiállítást szedtünk össze.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DEAC 2–5 (2–1, 0–1, 0–3)

Vasas Jégcentrum, 341 néző. V: Rencz, Gebei, Varjú, Muzsik

BJAHC: Farkas R. – Szabó B. (1), Szabó D. / Boros, Varga A. / Pozsgai, Szivák / Jurkovics – Razumnyak, Horváth B., Turbucz / Honejsek, Novotny 1, Schlekmann / Banga, Nagy G., Pilon / Molnár B. (1), Weidemann, Zimányi 1. Edző: Kangyal Balázs

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko (1), Haranghy / Kiss P. (1), Dobmayer / Bukor, Mártonffy 1 – Mozer 1, Galoha (2), Culigin 1 / Krutov 1 (1), Shenfeld (2), Molnár Z. / Szita (1), Kreisz 1, Mihalik G. (1) / Révész, Simics, Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 33–36

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Az ellenfél volt a jobb csapat. Lehet, hogy akadtak statisztikai adatok, amelyek hasonlóak voltak lövésszámban, de az egész meccs képét tekintve néha szívem szerint inkább becsuktam volna a szememet a játékunkat látva. Lehetne kifogásokat keresni, de azoknak az ideje már lejárt, biztosan ez jó és tiszta tükör volt, amibe belenézünk és bele is állunk férfiak módjára.

Vaszjunyin Artyom: – Fontos meccs volt számunkra, az első körben kikaptunk hazai pályán, muszáj volt jobban kezdeni. Még mindig döcögős volt a játékunk, főleg az első harmadban. Magunkra találtunk a másodikban, de az utolsó játékrészt tudnám kiemelni, ott már a csapat azt játszotta, ami elvárható tőle.