Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: fölényesen nyert otthon a címvédő Gyergyó

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 18:53
null
Fotó: Gyergyói Hoki Klub/FB
Címkék
Gyergyói HK Erste Liga Újpesti TE
A címvédő Gyergyói HK saját közönsége előtt 9–3-ra legyőzte az Újpestet a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

A lila-fehérek az első harmadban még tartották a lépést vendéglátójukkal, a második húsz percben viszont eldöntötte a találkozót az erdélyi gárda, amely a záró felvonásban még fölényesebbé tette sikerét.

A Budapest Jégkorong Akadémia HC szétlövéssel győzött Csíkszeredában. A fővárosiak 32 perc után háromgólos hátrányban voltak az elmúlt idény ezüstérmesének vendégeként, ám ledolgozták lemaradásukat, a szétlövésben pedig felül tudtak kerekedni ellenfelükön.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE 9–3 (1–1, 5–0, 3–2)
Corona Brasov (romániai)–FEHA19 5–2 (3–0, 0–1, 2–1)
SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Jegyzőkönyv később!

Később
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

 

 

Gyergyói HK Erste Liga Újpesti TE
Legfrissebb hírek

Erste Liga: öt góllal nyert a címvédő Gyergyó a nyitányon

Jégkorong
2025.09.12. 20:07

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026

Jégkorong
2025.09.12. 13:32

Fradi nélkül, határon túli fordulóval kezdődik az Erste Liga idénye

Jégkorong
2025.09.12. 08:48

Történelmi idényt kezd meg a Fehérvár és az FTC az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.09.12. 08:16

Nyakunkon az Erste Liga, összegyűltek a csapatok képviselői

Jégkorong
2025.09.09. 16:35

A pályán kívüli nyugodt élete jó hatással van Rajna Miklósra

Jégkorong
2025.08.25. 08:01

19 éves támadót szerződtetett a Dunaújváros

Jégkorong
2025.08.23. 14:32

Erste Liga: Mindig motivált a bátyám – Mihalik Gergő

Jégkorong
2025.08.16. 12:25
Ezek is érdekelhetik