Erste Liga: fölényesen nyert otthon a címvédő Gyergyó

A lila-fehérek az első harmadban még tartották a lépést vendéglátójukkal, a második húsz percben viszont eldöntötte a találkozót az erdélyi gárda, amely a záró felvonásban még fölényesebbé tette sikerét.

A Budapest Jégkorong Akadémia HC szétlövéssel győzött Csíkszeredában. A fővárosiak 32 perc után háromgólos hátrányban voltak az elmúlt idény ezüstérmesének vendégeként, ám ledolgozták lemaradásukat, a szétlövésben pedig felül tudtak kerekedni ellenfelükön.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE 9–3 (1–1, 5–0, 3–2)

Corona Brasov (romániai)–FEHA19 5–2 (3–0, 0–1, 2–1)

SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Később

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák