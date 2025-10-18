Erste Liga: az Újpest kiütötte a sereghajtót

Senki sem mehet biztosra az Erste Liga aktuális kiírásában, a Ferencváros távozása még jobban összerántotta a mezőnyt, így az eddig kimagasló Gyergyó mögött kicsik a különbségek a csapatok között.

Az Újpest egyértelmű esélyesként lépett jégre hazai környezetben a Dunaújváros ellen, de egy héttel ezelőtt pont a Gyergyó is megszenvedett a DAB ellen. Ezt elkerülve nagy lendülettel kezdett az UTE, és 45 másodperc után Tornyai Gábor révén meg is szerezte a vezetést. Az első játékrész még viszonylag kiegyenlített játékot hozott, de a szünet előtt megduplázta előnyét az Újpest, Anthony Luciani volt eredményes.

A három pont sorsa a középső harmad elején dőlt el, hét és fél perc alatt háromszor is mattot kapott a dunaújvárosi védelem, Szalma Zsolt, Kovács Alex és Páterka Bence köszönt be. A vendégek egyre több kiállítást kaptak, Szalma és Páterka is fórban talált be. Az utolsó húsz percben Kiss Patrik is hozzátette a magáét, a végig magabiztosan védő Erdei Krisztián shutoutja végül dugába dőlt Tigran Jarulin gólja miatt, de az újpestiek győzelmét semmi sem veszélyeztette, 6–1-re nyertek a hazaiak.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

UTE–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)

Újpest, 570 néző. V: Haszonits, Fényi S., Váczi, Lánczos

UTE: ERDEI – Ronkainen, Franyó / TORNYAI 1 (1), Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Rósa – KISS P. 1 (2), Golod (2), LUCIANI 1 (1) / Szalma 1, Burzan, Dansereau (2) / Vértes (1), PÁTERKA 1 (1), Kovács A. 1 / Lőczi B., Szabó Rácz, Baróti. Edző: Jason Morgan

DAB: Bejó (Szücs) – Kudin (1), Balázsi / Murgic, Szécsi / Bánki, Vuoksiala – Aszkarov (1), Szubotics, Jarulin 1 / Strenk, Csémi, Djumics / Pinczés O., Keresztes Zs., Lawson / Kuminka, Cseh I. Edző: Hetler Ádám

Kapura lövések: 41–24

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Jól kezdtünk, tudtuk, hogy jó képességű és hatékony támadói vannak a DAB-nak, és ennek megfelelően védekeztünk is. Fontos volt, hogy kettő nullával fordultunk az első harmad után, és az is tetszett, hogy a bekkek felléptek a támadásokhoz. Erdei Krisztián remekül védett, sajnálom, hogy az utolsó percben úszott el a shutoutja, nagyon megérdemelte volna.

Hetler Ádám: – A játékosaink pénteken még idegenben játszottak, hajnali háromkor kerültek ágyba, nem gondolom, hogy ilyesminek meg szabad történnie. Ettől függetlenül mindig magunkban keressük a hibát, és próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat, amelyeket lehet.