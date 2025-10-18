Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: az Újpest kiütötte a sereghajtót

B. Zs.B. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 20:47
null
Féltucat gólnak örülhettek a lilák (Fotó: UTE / Vörös Dávid)
Címkék
jégkorong UTE Dunaújváros Acélbikák Erste Liga
Az Újpest 6–1-re legyőzte sereghajtó vendégét, a Dunaújvárosi Acélbikákat a jégkorong Erste Liga egyetlen szombati mérkőzésén.

Senki sem mehet biztosra az Erste Liga aktuális kiírásában, a Ferencváros távozása még jobban összerántotta a mezőnyt, így az eddig kimagasló Gyergyó mögött kicsik a különbségek a csapatok között.

Az Újpest egyértelmű esélyesként lépett jégre hazai környezetben a Dunaújváros ellen, de egy héttel ezelőtt pont a Gyergyó is megszenvedett a DAB ellen. Ezt elkerülve nagy lendülettel kezdett az UTE, és 45 másodperc után Tornyai Gábor révén meg is szerezte a vezetést. Az első játékrész még viszonylag kiegyenlített játékot hozott, de a szünet előtt megduplázta előnyét az Újpest, Anthony Luciani volt eredményes.

A három pont sorsa a középső harmad elején dőlt el, hét és fél perc alatt háromszor is mattot kapott a dunaújvárosi védelem, Szalma Zsolt, Kovács Alex és Páterka Bence köszönt be. A vendégek egyre több kiállítást kaptak, Szalma és Páterka is fórban talált be. Az utolsó húsz percben Kiss Patrik is hozzátette a magáét, a végig magabiztosan védő Erdei Krisztián shutoutja végül dugába dőlt Tigran Jarulin gólja miatt, de az újpestiek győzelmét semmi sem veszélyeztette, 6–1-re nyertek a hazaiak.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
UTE–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)
Újpest, 570 néző. V: Haszonits, Fényi S., Váczi, Lánczos
UTE: ERDEI – Ronkainen, Franyó / TORNYAI 1 (1), Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Rósa – KISS P. 1 (2), Golod (2), LUCIANI 1 (1) / Szalma 1, Burzan, Dansereau (2) / Vértes (1), PÁTERKA 1 (1), Kovács A. 1 / Lőczi B., Szabó Rácz, Baróti. Edző: Jason Morgan
DAB: Bejó (Szücs) – Kudin (1), Balázsi / Murgic, Szécsi / Bánki, Vuoksiala – Aszkarov (1), Szubotics, Jarulin 1 / Strenk, Csémi, Djumics / Pinczés O., Keresztes Zs., Lawson / Kuminka, Cseh I. Edző: Hetler Ádám
Kapura lövések: 41–24
Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 5/0
MESTERMÉRLEG
Jason Morgan: – Jól kezdtünk, tudtuk, hogy jó képességű és hatékony támadói vannak a DAB-nak, és ennek megfelelően védekeztünk is. Fontos volt, hogy kettő nullával fordultunk az első harmad után, és az is tetszett, hogy a bekkek felléptek a támadásokhoz. Erdei Krisztián remekül védett, sajnálom, hogy az utolsó percben úszott el a shutoutja, nagyon megérdemelte volna.
Hetler Ádám: – A játékosaink pénteken még idegenben játszottak, hajnali háromkor kerültek ágyba, nem gondolom, hogy ilyesminek meg szabad történnie. Ettől függetlenül mindig magunkban keressük a hibát, és próbáljuk kijavítani azokat a dolgokat, amelyeket lehet.

 
 MGYHGYHVVL–KGkP
1. Gyergyói HK9953–15+3827
2. Corona Brasov106434–32+218
3. UTE851235–26+917
4. SC Csíkszereda9411328–24+415
5. FEHA191041525–33–813
6. DEAC1033429–30–112
7. DVTK Jegesmedvék931527–31–411
8. BJA HC921625–34–98
9. Dunaújvárosi Acélbikák1011827–58–315
AZ ÁLLÁS

 

 

jégkorong UTE Dunaújváros Acélbikák Erste Liga
Legfrissebb hírek

A BJAHC másodszor is kikapott a Kontinentális Kupában

Jégkorong
2 órája

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
3 órája

Jégkorong: Jaromír Jágr elkezdte 38. profi idényét

Jégkorong
10 órája

Erste Liga: kilencgólos meccsen verte a DVTK a Dunaújvárost

Jégkorong
Tegnap, 21:10

A cseh másodosztályba igazolt a jégkorongozó Vay Ádám

Jégkorong
Tegnap, 20:53

Jégkorong: Hegedüs Levente nem elégszik meg egy shut-outtal

Jégkorong
2025.10.16. 13:22

Milánó 2026: csúszik a nagy jégkorongcsarnok átadása, a magyar U20-asok máshol játszanak

Téli sportok
2025.10.16. 10:12

NHL: győztes gól 45 másodperccel a vége előtt, a Detroit ismét legyőzte a Torontót

Amerikai sportok
2025.10.14. 06:55
Ezek is érdekelhetik