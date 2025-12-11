Ötödik meccsét is elbukta a Rapid a Konferencialigában, Baráth Péterék nyertek hazai pályán

Az alapszakaszban eddig mind a négy meccsén vereséget szenvedő, az osztrák Bundesligában is négy meccse nyerni képtelen Rapid a magyar válogatott Bolla Bendegúz nélkül fogadta az Omoniát, és a 19. percben hátrányba került: Angelosz Neofitu a 19. percben talált a kapuba, és egygólos vezetését a ciprusiak meg is őrizték az első félidő végéig. A folytatásban a Rapid mindent megtett az egyenlítésért, ám hiába űzte-hajtotta a bécsi közönség a hazai csapatot, és hiába vette tűz alá a Rapid az Omonia kapuját, az egyenlítés nem jött össze. Az osztrákok így ötödik meccsüket is elveszítették az alapszakaszban, míg az Omonia mostani sikerével megerősítette pozícióját a középmezőnyben.

A Raków Czestochowában Baráth Péter a kispadon kezdte a Zrinjski Mostar elleni összecsapást, amelyen az első félidő hosszabbításáig, annak is az ötödik percéig kellett várni az első gólra: ekkor Jonatan Braut Brunes tizenegyesből szerzett vezetést a lengyel együttesnek. A 76. percben Oskar Repka helyett Baráth is pályára lépett, így győztes csapat tagja lehetett – a Raków ugyanis egyetlen góllal megnyerte az összecsapást.

A Strasbourg azzal a tudattal lépett pályára a forduló előtt még győzelem nélkül álló, a skót Premier League-ben viszont hat meccse veretlen Aberdeen vendégeként, hogy amennyiben begyűjti a három pontot, az alapszakasz tabellájának az élére ugrik. Ennek megfelelően a 35. percben meg is szerezte a vezetést a francia csapat, Martial Godo talált a skótok kapujába. A fordulás után a Strasbourg növelhette volna előnyét, de a 73. percben Ismael Doukouré tizenegyest hibázott – ennek ellenére ez is belefért, a franciák egy góllal megnyerték a meccset és átvették a vezetést a tabellán.

Az előző körben a Strasbourg otthonában vereséget szenvedő, a sorozatban eddig hullámzóan teljesítő Crystal Palace a papírformának megfelelően már az első félidőben dűlőre vitte a dolgokat a Shelbourne elleni idegenbeli mérkőzésen: az angolok Christantus Uche góljával a 11. percben szerezték meg a vezetést, majd még a szünet előtt betalált Eddie Nketiah és Yeremi Pino is. A második félidő ezután puszta formalitás volt, és meg is látszott a Palace teljesítményén – az angolok látványosan visszavettek a folytatásban, ennek ellenére így is teljesen simán, 3–0-ra megnyerték a mérkőzést.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi) 0–1 (Neofitu 19.)

Lech Poznan (lengyel)–Mainz (német) 1–1 (Ishak 41. – 11-esből, ill. Kavaszaki 28.)

Kiállítva: Veratschnig (67., Mainz)

HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén) 3–0 (Adu-Adjei 56., Petrovic 71., Fruk 78.)

Kiállítva: Tutyskinas (73., Celje)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh) 2–1 (Koutny 19. – öngól, Pozo 73., ill. Vasulin 8.)

Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci) 0–0

Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia) 0–1 (Godo 35.)

Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 1–0 (Brunes 45+5. – 11-esből)

Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Doneck (ukrán) 0–2 (Meirelles 61., Isaque 64.)

Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol) 0–3 (Uche 11., Nketiah 25., Y. Pino 37.)

KORÁBBAN

Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán) 1–1 (Kean 18., ill. Mikhajlenko 55.)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–2 (Imaz Balleste 44., ill. Camello 6., Espino 61.)

Drita (koszovói)–AZ (holland) 0–3 (Mijnans 17., Jensen 58., Sadiq 90.)

Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír) 3–1 (Margeirsson 35., Omarsson 74., Jonsson 90+2., ill. Burke 32.)

Samsunspor (török)–AEK Athén (görög) 1–2 (Mokudi 4., – öngól, ill. Marin 53., Koita 63.)

Skendija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák) 2–0 (Bajric 33. – öngól, Spahiu 45+1.)

Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi) 1–1 (Hammar 90+4., ill. Helander 65. – öngól)

Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh) 1–2 (Nsimba 79., ill. Rahmani 50., Rynes 89.)

Noa (örmény)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1 (Aias 57., Mulahusejnovic 84., ill. Rajovic 3.)